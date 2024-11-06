浓浓洛阳味 地道中国年

春节假期，老城区聚焦“坊里过大年”主题，深挖首个“非遗春节”文化内涵，策划开展了非遗展示、民俗表演、汉服体验等多项年味十足的春节活动，让游客沉浸式感受传统地道中国年。

游客沉浸式体验 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄

推出20余项春节活动，洛邑古城多日日均游客数量超10万人次……

春节假期，老城区聚焦“坊里过大年”主题，深挖首个“非遗春节”文化内涵，策划开展了非遗展示、民俗表演、汉服体验等多项年味十足的春节活动，让游客沉浸式感受传统地道中国年。

“五路财神”送福 洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 摄

吐火、舞狮、顶幡等传统非遗技艺轮番展示、异彩纷呈；五路财神、月老、文昌帝君等NPC(非玩家角色，是沉浸式旅游的核心要素之一。)齐聚，与游客亲密互动，送上新年祝福；非遗市集汇聚地道小吃、潮玩文创、特色伴手礼，让游客一站式感受市井繁华；文峰暮鼓、半山听雨、心画·丹骨等国风演艺，让游客一秒穿越到盛世隋唐。

“月老”与游客互动 洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 摄

“洛阳的年味太足了，不虚此行！”香港游客林春曦说，洛阳近年来文旅热度持续攀升，自己去年便与妻子规划蛇年春节来洛阳过年，“没想到洛阳过年期间的活动这么多，不仅可以穿汉服，还能见到‘月老’‘财神’等各种神话传说中的经典角色，这种体验前所未有。”

洛邑古城园区年味浓 洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄

活动多、年味浓、人气旺。“下一步，将打造更多文化旅游融合场景，持续激发文旅消费潜力，吸引更多游客来到洛阳、爱上洛阳，让‘流量’变‘留量’、‘游客’成‘常客’、‘网红’成‘长红’。”老城区相关负责同志表示。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 石智卫)