阵风7级到8级！洛阳市气象局发布大风蓝色预警

洛阳市气象台2025年2月5日8时27分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现4级到5级西北风，阵风7级到8级，请注意防范。 洛阳市气象台2025年2月5日8时27分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现4级到5级西北风，阵风7级到8级，请注意防范。⑥