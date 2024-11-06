事关新春焰火晚会 洛阳发布最新通告

昨日，洛阳市人民政府发布《洛阳市人民政府关于举办“正月烟花上洛阳”新春焰火晚会的通告》，定于2025年1月29日(正月初一)举办“正月烟花上洛阳”新春焰火晚会。

昨日，洛阳市人民政府发布《洛阳市人民政府关于举办“正月烟花上洛阳”新春焰火晚会的通告》，定于2025年1月29日(正月初一)举办“正月烟花上洛阳”新春焰火晚会。具体内容如下：

洛阳市人民政府关于举办“正月烟花上洛阳”新春焰火晚会的通告

为喜迎蛇年新春佳节，营造欢乐、祥和、喜庆、热烈的节日氛围，定于2025年1月29日(正月初一)举办“正月烟花上洛阳”新春焰火晚会。现就有关事项通告如下：

一、燃放时间

2025年1月29日(正月初一)20:00—20:30

二、燃放地点

洛阳市洛龙区宁人坊内(定鼎门遗址博物馆西北侧里坊内，具体位置：龙门大道以西、聂泰路以东、古城路以北、滨河南路以南。)

三、活动简介

焰火晚会以“正月烟花上洛阳”为主题，分为《五都荟洛闪耀华夏》《夏:文明肇始》《商:甲骨华章》《周:礼序昭宣》《汉魏:风骨卓然》《隋唐:盛世风华》6个篇章。

四、注意事项

1.本次焰火均为高空类品种，远观效果更佳，请广大市民保持安全距离观看。

2.焰火晚会当天，将适时对部分道路采取封闭管控措施，请广大市民合理安排出行时间和路线，听从交警的指挥疏导。

3.焰火燃放期间，请广大市民文明观赏，自觉遵守公共秩序，严禁进入管制区域，严禁攀折树木、丢弃杂物、毁坏公共设施，不得拥挤、扎堆在楼顶平台和建筑物窗口处观看，确保安全有序。

4.请观看焰火晚会的市民注意保管好随身物品，并做好个人防护。

5.请照顾好老人、儿童，避免走失。出现人员摔倒或其他异常情况，请保持冷静，不要慌乱、推搡、拥挤，服从工作人员的指挥。

2025年1月26日

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