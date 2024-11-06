2025年洛阳市新春焰火晚会期间，部分公交线路临时调整

“洛阳公交集团”微博今日发布通告称，按照焰火晚会期间部分道路将进行交通管制的通告，公交集团将于2025年1月29日13时30分至活动结束根据交通管控情况调整周边公交线路走向。

“洛阳公交集团”微博今日发布通告称，按照焰火晚会期间部分道路将进行交通管制的通告，公交集团将于2025年1月29日13时30分至活动结束根据交通管控情况调整周边公交线路走向。 “洛阳公交集团”微博今日发布通告称，按照焰火晚会期间部分道路将进行交通管制的通告，公交集团将于2025年1月29日13时30分至活动结束根据交通管控情况调整周边公交线路走向。 关于2025年洛阳市新春焰火晚会期间临时调整公交线路的通告 2025年洛阳市新春焰火晚会将于1月29日(正月初一20时至20时30分)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西、永通门大街以南、古城路以北)举行，按照焰火晚会期间部分道路将进行交通管制的通告，公交集团将于2025年1月29日13时30分至活动结束根据交通管控情况调整周边公交线路走向，具体方案如下： 一、线路调整方案 1路 绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。 3路 绕行太康路、市府西街。 15路 临时调整为“谷水西-解放路九都路口”区间运行。 25路 绕行周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路。 26路 绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州路。 28路 绕行开元大道、周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路、滨河北路。 29路 绕行南昌路、河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道。 33路 绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、嘉豫门大街。 34路 临时调整为“中州东路公交停车场-王城大道丽春东路口”区间运行。 35路 绕行河洛路、瀛州桥、滨河南路、古城路。 37路 绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。 49路 绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州中路。 52路 绕行新伊大街、新街桥、九都路、定鼎大道。 53路 绕行唐宫东路、新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。 55路 绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、承福门大街、中州中路、嘉豫门大街。 57路 绕行新街桥、新伊大街、开元大道。 58路 绕行新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。 下一页 尾页 [1] [2]