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2025年洛阳市新春焰火晚会期间，部分公交线路临时调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳公交集团”微博 2025.01.26 20:06
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　　“洛阳公交集团”微博今日发布通告称，按照焰火晚会期间部分道路将进行交通管制的通告，公交集团将于2025年1月29日13时30分至活动结束根据交通管控情况调整周边公交线路走向。

关于2025年洛阳市新春焰火晚会期间临时调整公交线路的通告

　　2025年洛阳市新春焰火晚会将于1月29日(正月初一20时至20时30分)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西、永通门大街以南、古城路以北)举行，按照焰火晚会期间部分道路将进行交通管制的通告，公交集团将于2025年1月29日13时30分至活动结束根据交通管控情况调整周边公交线路走向，具体方案如下：

　　一、线路调整方案

　　1路

　　绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

　　3路

　　绕行太康路、市府西街。

　　15路

　　临时调整为“谷水西-解放路九都路口”区间运行。

　　25路

　　绕行周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路。

　　26路

　　绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州路。

　　28路

　　绕行开元大道、周山大道、瀛洲桥、河洛路、南昌路、滨河北路。

　　29路

　　绕行南昌路、河洛路、瀛州桥、周山大道、开元大道。

　　33路

　　绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、嘉豫门大街。

　　34路

　　临时调整为“中州东路公交停车场-王城大道丽春东路口”区间运行。

　　35路

　　绕行河洛路、瀛州桥、滨河南路、古城路。

　　37路

　　绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、解放路。

　　49路

　　绕行太康路、龙门大道、滨河南路、新街桥、九都路、定鼎大道、中州中路。

　　52路

　　绕行新伊大街、新街桥、九都路、定鼎大道。

　　53路

　　绕行唐宫东路、新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

　　55路

　　绕行开元大道、新伊大街、新街桥、九都路、承福门大街、中州中路、嘉豫门大街。

　　57路

　　绕行新街桥、新伊大街、开元大道。

　　58路

　　绕行新街、新街桥、新伊大街、开元大道、龙门大道。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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