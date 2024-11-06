洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“社区托尼”坚持每月义务理发 为老人解决“头等大事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.27 08:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，在伊滨区寇店镇寇店社区党群服务中心，电推子嗡嗡响起，大片花白头发应声落下。几分钟后，理发师换上剪刀，轻拢慢捻，把参差不齐的发尾修剪得整整齐齐。

　　剪完头发，理发师拿来镜子，李大爷看着镜中精神抖擞的自己，顿时高兴起来：“不赖，不赖，真精神，谢谢小李啊！”

　　今年75岁的李大爷是伊滨区寇店镇寇店社区居民，他口中感谢的“小李”名叫李少强，是一位30岁的理发师。

　　理发师雅号“托尼”，李少强则被大伙儿称为“社区托尼”。4年来，李少强每个月都要定期到社区为居民们义务理发。尤其是老人，李少强要为他们解决“头”等大事。

　　这不，马上要过年了，李少强在家闲不住，决定到社区开个“过年专场”。“这次不限年龄，想让大家都能开开心心、清清爽爽过个年。”李少强说。

　　大家听说李少强要来理发，早早地就在社区党群服务中心排起了长队。李少强到场后，一边布置“理发室”，一边耐心“打广告”。只见他拉开腰包，将推子、剪刀、梳子依次拿出并摆在桌上，然后熟练地抖开一张崭新的理发围布。

　　轮到李大爷了，他笑着坐在椅子上，李少强赶紧上前，轻轻为他围上理发围布。“真是没想到，免费理发比我在外面掏钱理还细致，这小伙子太用心了。这新发型让我年轻了好几岁。”第一次在社区免费理发的李大爷站起身，对着镜子左看右看，把李少强夸得满脸通红。

　　说起自己与老人们的缘分，李少强的思绪回到了2020年。“我是寇店人，2016年返乡创业开了一家理发店。”李少强说，新冠疫情居家隔离那段时间，老人们理发不方便，他就想为大家提供点方便，此后他每个月都会抽出时间到社区为乡亲们免费理发。

　　一张椅子、一面镜子、一套理发工具……这些年，李少强的这套装备给老人们带来极大慰藉。

　　临近中午，李少强的“理发室”还在排着长队，大家你一言我一语，再次把赞扬送给这位爱心小伙儿。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
        春节渐进团圆情浓、健康相伴，洛阳多家医院医生为您送上8个“健康锦囊”。
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 实行交通管制！关于2025洛阳市新...
  • 市委市政府举行2025年春节团拜会
  • 春节期间，洛阳这些汤馆正常营业
  • 市领导看望慰问老同志
  • 春节假期，神都小巴专线、假日专...
  • 最低气温-9℃！洛阳最新天气预报来了
  • 事关新春焰火晚会 洛阳发布最新通告
  • 市委常委班子召开2024年度民主生活会
  • 新春佳节近 洛阳节日气氛浓
  • 严查“缺斤短两”！执法人员突击...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    迎新春 亮花灯

    福满心间

    梅花傲雪迎春来

    走在老城的石板路
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605