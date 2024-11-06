“社区托尼”坚持每月义务理发 为老人解决“头等大事”

近日，在伊滨区寇店镇寇店社区党群服务中心，电推子嗡嗡响起，大片花白头发应声落下。几分钟后，理发师换上剪刀，轻拢慢捻，把参差不齐的发尾修剪得整整齐齐。

近日，在伊滨区寇店镇寇店社区党群服务中心，电推子嗡嗡响起，大片花白头发应声落下。几分钟后，理发师换上剪刀，轻拢慢捻，把参差不齐的发尾修剪得整整齐齐。

剪完头发，理发师拿来镜子，李大爷看着镜中精神抖擞的自己，顿时高兴起来：“不赖，不赖，真精神，谢谢小李啊！”

今年75岁的李大爷是伊滨区寇店镇寇店社区居民，他口中感谢的“小李”名叫李少强，是一位30岁的理发师。

理发师雅号“托尼”，李少强则被大伙儿称为“社区托尼”。4年来，李少强每个月都要定期到社区为居民们义务理发。尤其是老人，李少强要为他们解决“头”等大事。

这不，马上要过年了，李少强在家闲不住，决定到社区开个“过年专场”。“这次不限年龄，想让大家都能开开心心、清清爽爽过个年。”李少强说。

大家听说李少强要来理发，早早地就在社区党群服务中心排起了长队。李少强到场后，一边布置“理发室”，一边耐心“打广告”。只见他拉开腰包，将推子、剪刀、梳子依次拿出并摆在桌上，然后熟练地抖开一张崭新的理发围布。

轮到李大爷了，他笑着坐在椅子上，李少强赶紧上前，轻轻为他围上理发围布。“真是没想到，免费理发比我在外面掏钱理还细致，这小伙子太用心了。这新发型让我年轻了好几岁。”第一次在社区免费理发的李大爷站起身，对着镜子左看右看，把李少强夸得满脸通红。

说起自己与老人们的缘分，李少强的思绪回到了2020年。“我是寇店人，2016年返乡创业开了一家理发店。”李少强说，新冠疫情居家隔离那段时间，老人们理发不方便，他就想为大家提供点方便，此后他每个月都会抽出时间到社区为乡亲们免费理发。

一张椅子、一面镜子、一套理发工具……这些年，李少强的这套装备给老人们带来极大慰藉。

临近中午，李少强的“理发室”还在排着长队，大家你一言我一语，再次把赞扬送给这位爱心小伙儿。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 任费伊）