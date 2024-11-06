今年春节假期，龙门石窟恢复开放“夜游龙门”活动

近日，“龙门石窟”官微发布消息称，龙门石窟将在今年春节长假期间恢复开放“夜游龙门”活动。 近日，“龙门石窟”官微发布消息称，龙门石窟将在今年春节长假期间恢复开放“夜游龙门”活动。具体内容如下： 龙门石窟春节假期游览温馨提示 尊敬的游客： 为进一步丰富广大游客夜间文化生活，积极营造欢乐祥和的春节氛围，龙门石窟将在今年春节长假期间恢复开放“夜游龙门”活动。龙门石窟将严格执行实名制预约购票、限量、错峰等管控措施，温馨提示如下： 1.夜游开放时间：1月28日至2月4日，共8天 开放区域：西山石窟、香山寺 售票时间：16:30-18:00 检票时间：18:00-19:00 清场时间：20:00 2.龙门石窟实行实名制预约游览制，您可提前在“龙门石窟”官方微信、携程、支付宝和微信小程序等平台预约景区门票，以免因未预约给您游览参观造成不便。春节假期期间，预约门票成功后，请刷本人身份证入园参观(确保购票身份证名下仅有一张门票)。若行程改变请及时取消预约。 3.春节假期期间，未预约，勿前往。 4.倡议本地市民尽量选择错峰出行。 5.请各位游客，遵守公共秩序，配合景区工作人员现场疏导管理，切勿互相拥挤或推搡，禁止翻越、攀爬护栏和触摸文物，文明理性出游。 6.请您关注“龙门石窟”官方公众号实时动态，合理安排出行时间。龙门石窟全体职工将以最饱满的热情服务上岗，为您提供安全、优质、贴心的游览体验，感谢您的理解和配合，祝游客游玩愉快！详情请咨询：0379-65980972 龙门石窟研究院 2025年1月25日 ⑥