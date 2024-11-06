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市委市政府举行2025年春节团拜会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.26 17:02
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市委市政府举行2025年春节团拜会
江凌、徐衣显、孙延文、张玉杰出席

　　新春佳节将至，河洛大地洋溢着喜庆祥和的节日气氛。26日，市委市政府举行2025年春节团拜会，各界人士欢聚一堂、共话佳节、喜迎新春。

　　市委书记江凌出席团拜会，市长徐衣显致新春贺词。市政协主席孙延文，市委副书记、政法委书记张玉杰等出席。

　　团拜会现场牡丹盛开、暖意融融，全市各界人士代表共同辞旧迎新，展望美好未来。

　　徐衣显首先代表市委、市人大常委会、市政府、市政协，向700多万洛阳人民，向所有关心支持洛阳发展的社会各界人士和海内外朋友，致以最诚挚的问候和最美好的祝福！徐衣显说，刚刚过去的一年，全市上下聚焦“建强副中心、形成增长极”，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，推动经济社会发展稳中向好、稳中向新、稳中向优，河洛大地处处生机勃勃、一派欣欣向荣。过去一年，我们克难攻坚、奋勇争先，勇挑大梁扛起“洛阳担当”。拥护“两个确立”、做到“两个维护”更加坚定自觉，全力以赴拼经济，深化改革促开放，标本兼治防风险，洛阳发展动能之变、结构之变、质量之变更加彰显。我们向新图强、向高攀登，蓄势增能激活“洛阳引擎”。3900多家优质平台构筑“创新矩阵”，4700多家高新企业形成“雁阵集群”，国家科技进步奖数量全省第一，研发投入强度连续6年领跑全省，河洛大地处处涌动着创新创造的澎湃豪情。我们迎风而上、聚链成群，转型跨越挺起“洛阳脊梁”。现代农机装备挺进“国家队”，中信装备制造集团打造“新名片”，宁德时代“灯塔工厂”凯歌高奏，百万吨大乙烯即将开足马力，“5+17”产业链群拔节成长，向着全国重要先进制造业基地大步迈进。我们做强城市、振兴乡村，精彩蝶变提升“洛阳品质”。综合交通枢纽能级提升，城市更新掀起热潮，北国花城靓丽呈现，“千万工程”落地生根，集中连片闯出“新路子”，和美乡村奔向“好日子”，城乡融合、宜居宜业、生态美好的崭新画卷正在徐徐铺展。我们以文塑旅、以旅彰文，“顶流”出彩彰显“洛阳魅力”。高品质古都文化体验区再现“盛世隋唐”，文旅新业态多点开花，世客会圆梦客家祖根地。1.5亿朋友奔赴洛阳，体验古今辉映、牵手诗和远方。我们践行宗旨、一心为民，用心用情打造“洛阳福地”。民生支出只增不减，“三保”底线兜紧兜牢，实事好事可感可及，高效能治理守护安宁，高品质生活温馨贴心，群众对美好生活的向往正在变成幸福实景。

　　徐衣显说，回望2024，洛阳交出了一份难能可贵、十分圆满的出彩答卷。这些成绩的取得，根本在于习近平总书记掌舵领航、伟大思想光辉指引，得益于省委省政府关心厚爱，是市委坚强领导、各级各部门担当作为、各行各业努力奋斗的结果，是全市人民想在一起、干在一起、拼在一起的结果，更离不开海内外朋友和社会各界的鼎力支持。迈入2025，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，聚焦“四高四争先”，建强中原城市群副中心城市，为奋力谱写中国式现代化河南篇章作出新的更大贡献。

　　在洛副市级以上领导、离退休老同志及各界人士代表出席团拜会。大家共同观看了洛阳宣传片，欣赏了精彩的文艺节目。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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