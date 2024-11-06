市领导看望慰问老同志

在中华民族传统节日春节即将到来之际，市委书记江凌，市长徐衣显，市人大常委会主任李保国，市政协主席孙延文，市委副书记、政法委书记张玉杰等市领导分别带队走访慰问或委托有关方面负责同志慰问了何泽民、段运劳、刘典立等老同志。

在中华民族传统节日春节即将到来之际，市委书记江凌，市长徐衣显，市人大常委会主任李保国，市政协主席孙延文，市委副书记、政法委书记张玉杰等市领导分别带队走访慰问或委托有关方面负责同志慰问了何泽民、段运劳、刘典立、常振义、吴中阳、潘汉平、李传安、周宗良、刘应安、杨炳旭、潘文魁、宋克耀、高凌芝、王立林、王全乐、王墨林、郭丛斌、常康、杨宏保、范金澄、王昌兴、李本荣、周国华、张书田、张松涛、段松茂、郭栋、孙长印、杨玉龙、吴喜照、石海钦、李柳生、黄元元、原文涛、白志刚、刘湖镜、马振宇、陈卫平、王树仁、王松涛、刘冠瑜、张献宇、王琰君、邬晓芒、翟应征、贺敏、梅冬魁、窦祖皖、刘为民、李富恩、衡正元、宗廷轩、张素环、李良龙、李胜平、王亦丁、谢留峰、于建庄、谷树森、孙君奎、张世敏、张生伟、肖宏滨、曾丹梅、安石柱、王敬林、苏立樾、邓同美、丁川、陈登庭、姜涛、雷清、侯超英、张太义、马东安、马志强、朱美荣等老同志，向他们致以诚挚的节日问候，感谢他们为全市经济社会发展作出的重要贡献。希望老同志们一如既往关心支持洛阳发展，多提宝贵意见，积极献计献策，齐心协力把洛阳各项工作做得更好，为现代化洛阳建设助力添彩。

老同志们感谢市委市政府的关心关怀，对近年来我市经济社会发展取得的成就给予高度评价。他们纷纷表示，将一如既往支持市委市政府工作，尽己所能、发挥余热，继续为全市经济社会发展贡献智慧和力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)