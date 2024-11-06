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春节假期，神都小巴专线、假日专线带您玩转洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳公交”微信公众号 2025.01.26 19:33
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　　“洛阳公交”微信公众号今日发布消息称，春节是我国最重要的传统节日之一，也是家人团聚、休闲旅游的最好时机。为进一步推动“公交+文旅”融合新模式，方便市民、游客前往应天门、洛邑古城、白马寺、龙门石窟、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆等景区游玩，沉浸式体验洛阳文旅魅力，丰富假日出行选择，有效做好公交与地铁、景区的直达接驳，1月28日—2月4日8天春节长假期间，洛阳公交集团将开通神都小巴专线及9条假日专线带您玩转洛阳，充分感受假日出行的美好。

　　神都小巴专线

　　为方便市民、游客在春节假期期间前往九洲池、应天门、西工小街、周王城天子驾六博物馆等景点景区赏花灯、品美食、观灯光秀、探寻历史古迹，洛阳公交集团将于2025年1月29日至2月4日开通神都小巴专线。

　　线路从西关发车，走中州中路、定鼎大道、唐宫中路、人民西路、凯旋东路、定鼎大道、中州中路到达终点站西关，采用单向循环运营模式。

　　停靠站点：西关、中州中路定鼎大道口(路北)、唐宫中路宫隅路口(路北)、唐宫中路影院街口(路北)、王城广场(路西)、凯旋东路人民东路口(路南)、凯旋东路定鼎大道口西(路南)、应天门(路东)

　　服务时间：15：00-21：00

　　假日1号线(洛邑古城—应天门)

　　停靠站点：洛邑古城、丽景门(丽景门地铁站A口)、应天门(应天门地铁站A口)

　　服务时间：16：00-22：00

　　假日2号线(洛阳站—洛阳古墓博物馆)

　　停靠站点：洛阳站(洛阳火车站地铁站C口)、邙岭地铁站D口[仅去程停靠]、洛阳古墓博物馆

　　服务时间

　　洛阳站：9：00-15：00

　　洛阳古墓博物馆：10：00-16：00

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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