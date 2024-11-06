打卡走起！“洛YOUNG小店”首批入围名单公布

洛报融媒记者27日获悉，“洛YOUNG小店”首批入围名单出炉，共有200家小店入围，分为“文化小店”“品质生活”“美学手作”三类。

洛报融媒记者27日获悉，“洛YOUNG小店”首批入围名单出炉，共有200家小店入围，分为“文化小店”“品质生活”“美学手作”三类。

2025年1月，由洛阳市委宣传部、市委网信办、市文广旅局、市财政局、市商务局、团市委指导，洛阳文旅集团主办，洛阳广播电视台、洛阳日报社支持开展的2025年“洛YOUNG小店”品牌扶持活动开启。

活动发布以来，数百家小店积极参与，踊跃申报。为确保评选公正，主办方联合各单位从业态品类、品质调性、综合评分等多维度进行综合评审，经多轮筛选，最终确定了首批入围小店。

首批入围小店共200家，分为“文化小店”“品质生活”及“美学手作”三类。“文化小店”有汇聚欢声笑语的相声新势力、有震撼的沉浸式VR项目《重返侏罗纪》等；了了一杯、门屿Coffee＆Bar等餐饮品牌，让“品质生活”更丰富；更有亲子好去处笨爸爸工坊等，“美学手作”格外精彩。

小店一头连着消费，一头连着就业，是承载城市经济发展和民生保障的“微细胞”，是城市烟火气的“晴雨表”。

入围小店将享受市委市政府多方位政策扶持，包含但不限于宣传引流、消费补贴、金融支持、培训赋能、入驻特色街区等措施，切实为小店赋能发展、促进消费转型。

温馨提示：洛YOUNG小店扶持活动将结合市场需求和大众反馈，持续关注、动态调整、定期更新小店名单。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)