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@所有人：多项精彩活动邀您宫里过大年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.27 08:18
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九洲池打铁花表演

　　春节临近，洛阳处处弥漫着年味。明天，“穿越盛唐洛阳年”——“宫里过大年”系列活动将正式启幕，并持续至2月12日。其间，隋唐洛阳城国家遗址公园精心准备了丰盛的文化大餐。

　　●神都狂欢夜

　　古代每逢除夕宫廷就会举行盛大而庄重的年俗活动——燃庭燎，人们围着篝火载歌载舞，祈求新年兴旺、驱邪消灾。戴着面具身着汉服的演员们将翩翩起舞，表演起国家级非物质文化遗产——傩舞。一曲终了，演员们摘下面具，露出俊男靓女的本相，旋即戴上墨镜，随着劲爆的旋律领着观众们蹦起“唐迪”。

　　活动地点：隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场

　　●夜游九洲池

　　29日(正月初一)，夜游九洲池将重磅回归。

　　除了观百戏、赏花灯，打铁花春节期间每天上演。每天19:30之后，迎宾仪式、九洲百戏等精彩表演一一登场，至20:40分前后，花火大会正式拉开帷幕，打铁花、喷火、火炭舞(风火流星)、风火轮等不容错过。

　　活动地点：隋唐洛阳城九洲池景点

　　●非遗巡游

　　1月29日(正月初一)至2月2日(正月初五)每天18:00，由百人组成的非遗巡游方阵，将手持20余种非遗花灯与您相约隋唐洛阳城。届时，景区内巡游队伍浩浩荡荡，古时春节的热闹，成为眼前现实。

　　活动地点：隋唐洛阳城国家遗址公园(应天门、明堂天堂、九洲池)

明堂表演

　　●百场演艺

　　新春佳节，隋唐洛阳城国家遗址公园打造全新演艺方案，每天近百场的演出活动不停歇。其中，“元日宫宴”将复刻一千多年前隋唐洛阳城内最盛大的春节典礼，开城迎宾，万邦朝贺，百官同穿朝服一同庆贺“元日”的场景，沉浸式感受跨越千年的民俗文化与盛唐风情。

　　活动地点：隋唐洛阳城国家遗址公园(应天门、明堂天堂、九洲池)

　　●天门降雪

　　1月29日(正月初一)至2月4日(正月初七)，应天门遗址博物馆打造了浪漫的飘雪场景，每天两场(19:00/20:00)。

　　活动地点：隋唐洛阳城应天门遗址博物馆二楼

应天门北广场互动演出

　　●投影秀

　　1月29日(初一)至2月4日(初七)每天20:30，应天门3D激光投影秀将以春节限定画面开场。夜晚的应天门将变身巨型光影幕布，上一秒还在屋檐飞“雪”，下一秒就变幻出漫天的星光。城楼下的你我可一同见证神都新年的美好，许下温暖心愿。

　　活动地点：隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场

　　(注：如遇下雨天气影响将临时取消，具体以现场实际为准。)（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 张怡熙 通讯员 刘青 赵奕鼎 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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