洛阳发布2025年营造良好消费环境5项举措

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局发布2025年营造良好消费环境5项举措，不断提升市场监管服务质量，加大对消费市场监督检查，共同促进洛阳消费市场繁荣向上。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局发布2025年营造良好消费环境5项举措，不断提升市场监管服务质量，加大对消费市场监督检查，共同促进洛阳消费市场繁荣向上。

突出重点产品质量安全监管，确保产品质量安全放心

突出重点产品和重点区域，探索扩大燃气相关产品(灶、管、阀等产品)、电动自行车、家用电器等产品监督抽查覆盖种类和批次数量。组织开展电动自行车、家用电器、家用燃气具及其相关产品、儿童玩具及学生用品、农资等专项治理行动，保障广大消费者合法权益。

强化价格监管，倡导诚信经营、合法经营

向社会发布规范市场价格行为的提醒告诫函，提醒告诫相关经营者规范自身价格行为，合理使用自主定价权，诚信经营，合法经营。督促指导县区市场监管部门按照属地管理原则依法查处不按规定明码标价、价格欺诈等价格违法违规行为。

紧盯重点领域，规范广告宣传活动

加强广告监测力度，加强对重点网站、App、微信公众号等精准监测，对涉嫌违法广告线索及时进行查处并公布典型案例。聚焦民生领域广告乱象，依法严厉打击社会反映集中、与群众生活息息相关的医疗、药品、保健食品、医疗器械等涉及民生领域虚假违法广告行为开展专项整治。

开展食品安全“你点我检、你送我检”活动

对人民群众关注度高的重点品种、重点项目、重点场所，按照监督抽检程序和要求进行抽样检验，同时通过食品快检方式开展的检测活动，由各县区市场监管局出动食品快检车免费为消费者购买的食品进行快检，现场告知消费者快检结果。

强化诉求接收处置，建设放心消费环境

构建“互联网+消费维权”，确保12315热线等诉求接收渠道24小时畅通，各类消费诉求事事有回音、件件有落实。建立“5分钟响应、半小时见面、24小时办结”节日来洛游客消费纠纷快速处置工作机制，对于消费诉求第一时间联系诉求人、第一时间到场处置，确保来洛游客投诉事项当日接收、24小时内办结，举报事项当日接收、24小时内查办。

开展旅游景区、商场超市、餐饮集聚街区、各类节会等重点行业、重点区域的消费环境督导检查，设置12315投诉举报服务站。及时公示消费投诉信息、发布消费提示警示信息，依法约谈被投诉较多企业。规范ODR(在线消费纠纷解决)企业、“五进”消费维权服务站和线下无理由退换货承诺单位发展建设，推进消费纠纷化解在源头、和解在企业提质增效，让广大消费者无忧购物。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)