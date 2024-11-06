洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

新春焰火晚会期间 洛阳将临时增加管制空域
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市人民政府 2025.01.27 08:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，洛阳市人民政府发布《洛阳市人民政府关于临时增加无人驾驶航空器管制空域的通告》，决定临时增加管制空域。具体内容如下：

洛阳市人民政府关于临时增加无人驾驶航空器管制空域的通告

　　为保障2025年洛阳市新春焰火晚会顺利举办，维护活动现场及周边空域安全，杜绝各类违法违规飞行活动，根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》等相关法律法规规定，决定临时增加管制空域，现将有关事项通告如下：

　　一、管制空域

　　王城大道以东、新伊大街以西、滨河南路以南、开元大道以北合围区域的垂直范围。

　　二、管制时段

　　2025年1月29日15时起至2025年1月29日24时止。

　　三、管制类型

　　《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》第六十二条规定的无人驾驶航空器及模型航空器。

　　四、严格履行审批手续

　　临时空域管制期间，确有使用相关航空器进行应急作业的，须按照有关程序严格履行审批手续，经审批同意后，方可实施飞行。

　　五、依法查处违规飞行行为

　　临时空域管制期间，请广大市民及飞行爱好者主动配合，自觉遵守本通告规定，杜绝违规飞行。对于违规飞行行为，将依照《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》进行处罚；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；由此造成人身、财产或者其他损害的，相关责任主体还应依法承担民事责任。

　　2025年1月26日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
        春节渐进团圆情浓、健康相伴，洛阳多家医院医生为您送上8个“健康锦囊”。
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 实行交通管制！关于2025洛阳市新...
  • 市委市政府举行2025年春节团拜会
  • 春节期间，洛阳这些汤馆正常营业
  • 市领导看望慰问老同志
  • 春节假期，神都小巴专线、假日专...
  • 最低气温-9℃！洛阳最新天气预报来了
  • 事关新春焰火晚会 洛阳发布最新通告
  • 市委常委班子召开2024年度民主生活会
  • 新春佳节近 洛阳节日气氛浓
  • 严查“缺斤短两”！执法人员突击...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    迎新春 亮花灯

    福满心间

    梅花傲雪迎春来

    走在老城的石板路
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605