新春焰火晚会期间 洛阳将临时增加管制空域

昨日，洛阳市人民政府发布《洛阳市人民政府关于临时增加无人驾驶航空器管制空域的通告》，决定临时增加管制空域。 昨日，洛阳市人民政府发布《洛阳市人民政府关于临时增加无人驾驶航空器管制空域的通告》，决定临时增加管制空域。具体内容如下： 洛阳市人民政府关于临时增加无人驾驶航空器管制空域的通告 为保障2025年洛阳市新春焰火晚会顺利举办，维护活动现场及周边空域安全，杜绝各类违法违规飞行活动，根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》等相关法律法规规定，决定临时增加管制空域，现将有关事项通告如下： 一、管制空域 王城大道以东、新伊大街以西、滨河南路以南、开元大道以北合围区域的垂直范围。 二、管制时段 2025年1月29日15时起至2025年1月29日24时止。 三、管制类型 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》第六十二条规定的无人驾驶航空器及模型航空器。 四、严格履行审批手续 临时空域管制期间，确有使用相关航空器进行应急作业的，须按照有关程序严格履行审批手续，经审批同意后，方可实施飞行。 五、依法查处违规飞行行为 临时空域管制期间，请广大市民及飞行爱好者主动配合，自觉遵守本通告规定，杜绝违规飞行。对于违规飞行行为，将依照《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》进行处罚；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；由此造成人身、财产或者其他损害的，相关责任主体还应依法承担民事责任。 2025年1月26日 ⑥