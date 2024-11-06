奋战开门红！中色科技重工装备“大工匠”推进“大工程”

腊月二十八，中色科技重工装备公司仍机声隆隆。
腊月二十八，中色科技重工装备公司仍机声隆隆。
腊月二十八，中色科技重工装备公司仍机声隆隆。
随着设备不停运转，在企业装配部副部长胡要强和同事们的努力下，车间内4座均超过200吨重的巨型机架通过吊装巍然矗立，其中2座12米高、2座11米高，机架上金灿灿的防腐油脂闪着流光，显得格外亮眼。
“多壮观！这可是我们眼下正在加班加点处理的‘大工程’。”胡要强骄傲地介绍道。
“大工程”有“绣花功夫”。
这4座机架，是中色科技“1+1”3300毫米铝材热连轧机组的重要组成部分。在装载一系列先进设备后，该机组生产的铝板带材，下游对应制罐料、汽车空调复合箔、高档PS版基板、电池箔等高端铝产品，加工精度可控制在0.05毫米之内。
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