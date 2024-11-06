洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委常委班子召开2024年度民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2025.01.26 19:41
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

市委常委班子召开2024年度民主生活会
江凌主持会议并讲话 徐衣显、张玉杰出席 孙延文列席

　　1月26日，市委常委班子用一天时间召开2024年度民主生活会，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局民主生活会上的重要讲话精神，以中央政治局民主生活会为标杆，巩固深化党纪学习教育成果，深入查摆问题，深刻剖析根源，认真开展批评和自我批评，从严从实加强市委常委班子建设，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强保证。

　　市委书记江凌主持会议并讲话。省委督导组组长赵巍楠到会指导、作了点评。徐衣显、张玉杰出席会议，孙延文列席会议。

　　市委常委班子对开好此次民主生活会高度重视。会前，市委常委班子成员认真进行学习研讨，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，深刻剖析存在问题，撰写了个人发言材料。江凌主持起草了市委常委班子对照检查材料，并审阅了班子成员发言材料。

　　会上通报了市委常委班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会、省委巡视整改专题民主生活会整改措施落实情况及本次民主生活会征求意见情况。江凌首先代表市委常委班子作对照检查，并带头作个人对照检查，其他市委常委同志依次进行对照检查。大家以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，从严从实开展批评和自我批评，认真查摆、深刻剖析，开诚布公、坦诚相见，达到了预期效果。

　　江凌在总结讲话中指出，今年是“十四五”规划的收官之年，也是加快推进现代化洛阳建设的关键一年。做好今年工作，必须把市委常委班子建设得更加坚强有力。市委常委同志要以这次民主生活会为契机，持续巩固深化党纪学习教育成果，以更高标准、更严要求加强纪律建设，努力成为遵规守纪、干事创业、担当担责的表率，示范带动全市上下严守纪律规矩、勇于担当作为，推动现代化洛阳建设不断开创新局面。

　　江凌强调，要把提升政治能力摆在首位，带头旗帜鲜明讲政治，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终牢记“国之大者”，严守政治纪律和政治规矩，不折不扣并创造性贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央部署要求，以实际行动践行对党忠诚。要把强化使命担当作为职责本分，带头在遵规守纪的前提下担当作为、干事创业，树牢做事取向，弘扬实干作风，强化攻坚精神，切实履行好“促一方发展、保一方平安、富一方百姓”的责任。要把从严自我约束化作内在习惯，带头提高遵规守纪的自觉性，坚持把党纪学习当作必修课、常修课，时刻保持对纪律的敬畏之心，持续提高思想境界，坚决守牢政治关、权力关、交往关、生活关、亲情关，自觉做到不越底线、不碰红线。要把抓好纪律建设作为重要职责，切实担负起加强党的纪律建设的政治责任，认真履行“一岗双责”，严于律己、严负其责、严管所辖，抓好纪律教育、监督管理、制度建设，让纪律规矩真正立起来、严起来。

　　省委组织部、省纪委监委有关负责同志，市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
    春节将至，洛阳医生紧急提醒！
        春节渐进团圆情浓、健康相伴，洛阳多家医院医生为您送上8个“健康锦囊”。
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研春节期间文旅消费、文旅...
  • 10个文旅项目签约进驻老城古城片区
  • 最新！洛阳境内这些高速禁止所有...
  • 中弘开阳花园小区10万元公共收益...
  • 注意保暖！今日洛阳最低气温-10℃
  • 隋唐大运河文化博物馆通过跨界合...
  • 最新！洛阳这几条城市公交线路停运
  • 洛阳公路客运全面恢复
  • 加大夜间除雪力度 洛阳全力以赴除...
  • 实行交通管制！关于2025洛阳市新...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    迎新春 亮花灯

    福满心间

    梅花傲雪迎春来

    走在老城的石板路
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605