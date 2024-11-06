1月26日，市委常委班子用一天时间召开2024年度民主生活会，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局民主生活会上的重要讲话精神，以中央政治局民主生活会为标杆，巩固深化党纪学习教育成果，深入查摆问题，深刻剖析根源，认真开展批评和自我批评，从严从实加强市委常委班子建设，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强保证。

市委常委班子召开2024年度民主生活会

江凌主持会议并讲话 徐衣显、张玉杰出席 孙延文列席

1月26日，市委常委班子用一天时间召开2024年度民主生活会，深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局民主生活会上的重要讲话精神，以中央政治局民主生活会为标杆，巩固深化党纪学习教育成果，深入查摆问题，深刻剖析根源，认真开展批评和自我批评，从严从实加强市委常委班子建设，为加快推进现代化洛阳建设提供坚强保证。

市委书记江凌主持会议并讲话。省委督导组组长赵巍楠到会指导、作了点评。徐衣显、张玉杰出席会议，孙延文列席会议。

市委常委班子对开好此次民主生活会高度重视。会前，市委常委班子成员认真进行学习研讨，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，深刻剖析存在问题，撰写了个人发言材料。江凌主持起草了市委常委班子对照检查材料，并审阅了班子成员发言材料。

会上通报了市委常委班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会、省委巡视整改专题民主生活会整改措施落实情况及本次民主生活会征求意见情况。江凌首先代表市委常委班子作对照检查，并带头作个人对照检查，其他市委常委同志依次进行对照检查。大家以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，从严从实开展批评和自我批评，认真查摆、深刻剖析，开诚布公、坦诚相见，达到了预期效果。

江凌在总结讲话中指出，今年是“十四五”规划的收官之年，也是加快推进现代化洛阳建设的关键一年。做好今年工作，必须把市委常委班子建设得更加坚强有力。市委常委同志要以这次民主生活会为契机，持续巩固深化党纪学习教育成果，以更高标准、更严要求加强纪律建设，努力成为遵规守纪、干事创业、担当担责的表率，示范带动全市上下严守纪律规矩、勇于担当作为，推动现代化洛阳建设不断开创新局面。

江凌强调，要把提升政治能力摆在首位，带头旗帜鲜明讲政治，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终牢记“国之大者”，严守政治纪律和政治规矩，不折不扣并创造性贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央部署要求，以实际行动践行对党忠诚。要把强化使命担当作为职责本分，带头在遵规守纪的前提下担当作为、干事创业，树牢做事取向，弘扬实干作风，强化攻坚精神，切实履行好“促一方发展、保一方平安、富一方百姓”的责任。要把从严自我约束化作内在习惯，带头提高遵规守纪的自觉性，坚持把党纪学习当作必修课、常修课，时刻保持对纪律的敬畏之心，持续提高思想境界，坚决守牢政治关、权力关、交往关、生活关、亲情关，自觉做到不越底线、不碰红线。要把抓好纪律建设作为重要职责，切实担负起加强党的纪律建设的政治责任，认真履行“一岗双责”，严于律己、严负其责、严管所辖，抓好纪律教育、监督管理、制度建设，让纪律规矩真正立起来、严起来。

省委组织部、省纪委监委有关负责同志，市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)