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实行交通管制！关于2025洛阳市新春焰火晚会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2025.01.26 17:00
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　　今日，洛阳交警官微发布《关于2025年洛阳市新春焰火晚会期间道路交通管理的通告》，具体内容如下：　

关于2025年洛阳市新春焰火晚会期间道路交通管理的通告

　　2025年洛阳市新春焰火晚会将于1月29(正月初一20时至20时30分)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西、永通门大街以南、古城路以北)举行，1月28日开展全要素演练。为保障新春焰火晚会及演练活动顺利进行，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，在活动期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。现将有关情况通告如下:

　　1．管控区域设置

　　(一)核心封闭区：洛河南岸→王城大道地面道路→开元大道(不含)→龙门大道→太康路→长厦门街(不含)→古城路地面道路→龙门大道→洛河南岸

　　(二)中距离管控区：九都路→王城大道→滨河北路→西苑桥-古城路地面道路→学府街→关林路→龙门大道→开元大道→新伊大街→新街→九都路

　　(三)外围分流区：中州路→王城大道→九都路→南昌路→河洛路→周山大道→南山大道→三川大道→古城路→新伊大街→中州路

　　2．交通管理措施

　　(一)自2025年1月29日7时至活动结束，永通门大街(聂泰路至龙门大道)实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(二)自2025年1月29日13时30分至活动结束，古城路地面道路(市府西街至龙门大道)、古城快速路定鼎门隧道厚载门街南北两侧出口、聂泰路(古城路至隋唐城路)、文博路(聂泰路至隋唐城路)、龙门大道西辅道(乐天路至太康路)、菏泽寺街、太康路(不含)→龙门大道(不含)→古城路→广利街(不含)→太康路连线范围内实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(三)自2025年1月29日16时至活动结束，太康路(不含)→龙门大道(不含)→古城路(不含)→尚贤街→太康路连线范围内实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(四)自2025年1月29日17时至活动结束，太康路(不含)→广利街→古城路→市府东街→太康路连线范围内、龙门大道(聂潘路至太康路)实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(五)自2025年1月29日17时30分至活动结束，西苑桥、王城大桥辅桥、牡丹桥、洛阳桥实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(六)自2025年1月29日18时至活动结束，核心封闭区实行临时封闭，车辆只出不进。

　　(七)自2025年1月29日13时30分至19时30分，王城大道快速路和古城快速路各入口匝道实行动态管控，视情实施封闭措施；19时30分至活动结束，王城大道快速路和古城快速路实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　3．车辆停放安排

　　(一)文博体育公园停车场位置：王城大道东辅道与滨河南路交叉口东南角

　　(二)洛龙区体育文化中心停车场位置：龙门大道与学院路交叉口东南角

　　(三)洛阳城市停车场位置：太康路与市府西街交叉口西北角

　　(四)市民之家停车场位置：开元大道与永泰街交叉口西南角

　　(五)隋唐园地下停车场位置：古城路与王城大道交叉口

　　(六)熙市奥特莱斯停车场位置：古城路与王城大道交叉口东北角

　　部分停车场在管控区域以内，请广大市民合理规划出行时间，活动现场周边停车资源有限，附近有地铁2号线的文博园站、隋唐园站、市民之家站，请广大市民尽量选择地铁出行。

　　4．其他有关措施

　　(一)活动期间，公安机关交通管理部门将根据道路交通流量情况，视情临时调整交通管理时间和范围，请广大市民提前做好出行安排，合理选择出行方式、出行时间，给大家出行造成不便，敬请谅解。

　　(二)活动期间，西苑桥、王城桥、牡丹桥、洛阳桥禁止一切车辆停放和人员聚集逗留，以上四座桥梁封闭后，南北通行车辆可绕行凌波桥、瀛洲桥、新街桥和李城桥。

　　(三)实施临时交通管理措施期间，与管控区域相关的部分公交线路采取停驶、缩线或绕道措施，具体调整按照洛阳公交集团发布的公交运行方案执行。活动结束后的公交接驳点分别设置在文博路地铁2号线文博园站、王城大道地铁2号线隋唐园站和龙门大道赵村路口以北的东辅道。

　　洛阳市公安局交通警察支队

　　2025年1月26日
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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