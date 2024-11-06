春节期间，洛阳这些汤馆正常营业

早上一碗汤，给个神仙也不当！记者26日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝“洛阳味道”，春节期间，洛阳部分汤馆正常营业，进一步促旺消费氛围。

早上一碗汤，给个神仙也不当！记者26日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝“洛阳味道”，春节期间，洛阳部分汤馆正常营业，进一步促旺消费氛围。 早上一碗汤，给个神仙也不当！记者26日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝“洛阳味道”，春节期间，洛阳部分汤馆正常营业，进一步促旺消费氛围。 记者整理了部分春节期间正常营业的汤馆，其余大部分汤馆预计农历正月初六开门营业。 【瀍河区】 ●清真马杰山牛肉汤馆 时间：除农历正月初一、初二休息外，其他时间正常营业 地址：启明东路235号 ●秦家豆腐汤丸子 时间：农历正月初一开始正常营业 地址：中州东路与新街交叉口向南50米路西 ●白果牛肉汤 时间：农历正月初四开始营业 地址：利民西街与万寿街交叉口 【洛龙区】 ●汤头·老东关甜咸牛肉汤 时间：农历正月初四开始营业 地址：洛宜路与学府街交叉口 ●刘敬民白沙羊肉汤 时间：春节期间正常营业 地址：关林南街 ●清真头锅汤 时间：春节期间正常营业 地址：翠云路与永泰街交叉口西南角 【老城区】 ●南关小碗牛肉汤 时间：除农历腊月二十九休息外，初一正常开始营业 地址：九都路与风化街交叉口南50米路东 ●鼓楼东羊肉杂肝汤 时间：正月初一开始正常营业 地址：九都东路与新街交叉口南200米路西 ●牛百碗牛肉汤(丽景门店) 时间：春节期间正常营业 地址：万安街16-6 ●陈氏华山路小碗驴肉汤 时间：春节期间正常营业 地址：魏紫路与金谷园北路交叉口西200米路北 ●高记清香园绝味不翻汤 时间：春节期间正常营业 地址：西大街195号 【西工区】 ●洛大众原汁牛肉汤 时间：除农历正月初一休息外，其他时间正常营业 地址：王城大道与凯旋西路交叉口 ●周仲脑花羊汤 时间：农历正月初二开始营业 地址：汉屯路3号院东北门旁 【涧西区】 ●河洛羊汤 时间：春节期间正常营业 地址：建设路50号 ●老徐记白沙羊肉汤 时间：农历正月初三开始正常营业 地址：衡山路中段中实门面房 ●洛阳布衣羊羊肉汤银川路店 时间：除农历正月初一休息外，其他时间正常营业 地址：银川路九都春天一楼门面房 【孟津区】 ●铁谢李松羊肉汤 时间：除农历正月初一、初二休息外，其他时间正常营业 地址：白鹤镇铁谢村汉光武帝陵斜对面 ●刘敬民白沙羊肉汤 时间：春节期间正常营业 地址：白常路52号 （洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 文/图）