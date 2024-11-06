春节期间，洛阳这些汤馆正常营业

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早上一碗汤，给个神仙也不当！记者26日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝“洛阳味道”，春节期间，洛阳部分汤馆正常营业，进一步促旺消费氛围。
早上一碗汤，给个神仙也不当！记者26日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝“洛阳味道”，春节期间，洛阳部分汤馆正常营业，进一步促旺消费氛围。
记者整理了部分春节期间正常营业的汤馆，其余大部分汤馆预计农历正月初六开门营业。
【瀍河区】
●清真马杰山牛肉汤馆
时间：除农历正月初一、初二休息外，其他时间正常营业
地址：启明东路235号
●秦家豆腐汤丸子
时间：农历正月初一开始正常营业
地址：中州东路与新街交叉口向南50米路西
●白果牛肉汤
时间：农历正月初四开始营业
地址：利民西街与万寿街交叉口
【洛龙区】
●汤头·老东关甜咸牛肉汤
时间：农历正月初四开始营业
地址：洛宜路与学府街交叉口
●刘敬民白沙羊肉汤
时间：春节期间正常营业
地址：关林南街
●清真头锅汤
时间：春节期间正常营业
地址：翠云路与永泰街交叉口西南角
【老城区】
●南关小碗牛肉汤
时间：除农历腊月二十九休息外，初一正常开始营业
地址：九都路与风化街交叉口南50米路东
●鼓楼东羊肉杂肝汤
时间：正月初一开始正常营业
地址：九都东路与新街交叉口南200米路西
●牛百碗牛肉汤(丽景门店)
时间：春节期间正常营业
地址：万安街16-6
●陈氏华山路小碗驴肉汤
时间：春节期间正常营业
地址：魏紫路与金谷园北路交叉口西200米路北
●高记清香园绝味不翻汤
时间：春节期间正常营业
地址：西大街195号
【西工区】
●洛大众原汁牛肉汤
时间：除农历正月初一休息外，其他时间正常营业
地址：王城大道与凯旋西路交叉口
●周仲脑花羊汤
时间：农历正月初二开始营业
地址：汉屯路3号院东北门旁
【涧西区】
●河洛羊汤
时间：春节期间正常营业
地址：建设路50号
●老徐记白沙羊肉汤
时间：农历正月初三开始正常营业
地址：衡山路中段中实门面房
●洛阳布衣羊羊肉汤银川路店
时间：除农历正月初一休息外，其他时间正常营业
地址：银川路九都春天一楼门面房
【孟津区】
●铁谢李松羊肉汤
时间：除农历正月初一、初二休息外，其他时间正常营业
地址：白鹤镇铁谢村汉光武帝陵斜对面
●刘敬民白沙羊肉汤
时间：春节期间正常营业
地址：白常路52号 （洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 文/图）