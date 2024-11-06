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春节期间，洛阳这些汤馆正常营业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.26 18:02
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　　早上一碗汤，给个神仙也不当！记者26日从洛阳市河洛餐饮文化研究会获悉，为方便市民和游客品尝“洛阳味道”，春节期间，洛阳部分汤馆正常营业，进一步促旺消费氛围。

　　记者整理了部分春节期间正常营业的汤馆，其余大部分汤馆预计农历正月初六开门营业。

　　【瀍河区】

　　●清真马杰山牛肉汤馆

　　时间：除农历正月初一、初二休息外，其他时间正常营业

　　地址：启明东路235号

　　●秦家豆腐汤丸子

　　时间：农历正月初一开始正常营业

　　地址：中州东路与新街交叉口向南50米路西

　　●白果牛肉汤

　　时间：农历正月初四开始营业

　　地址：利民西街与万寿街交叉口

　　【洛龙区】

　　●汤头·老东关甜咸牛肉汤

　　时间：农历正月初四开始营业

　　地址：洛宜路与学府街交叉口

　　●刘敬民白沙羊肉汤

　　时间：春节期间正常营业

　　地址：关林南街

　　●清真头锅汤

　　时间：春节期间正常营业

　　地址：翠云路与永泰街交叉口西南角

　　【老城区】

　　●南关小碗牛肉汤

　　时间：除农历腊月二十九休息外，初一正常开始营业

　　地址：九都路与风化街交叉口南50米路东

　　●鼓楼东羊肉杂肝汤

　　时间：正月初一开始正常营业

　　地址：九都东路与新街交叉口南200米路西

　　●牛百碗牛肉汤(丽景门店)

　　时间：春节期间正常营业

　　地址：万安街16-6

　　●陈氏华山路小碗驴肉汤

　　时间：春节期间正常营业

　　地址：魏紫路与金谷园北路交叉口西200米路北

　　●高记清香园绝味不翻汤

　　时间：春节期间正常营业

　　地址：西大街195号

　　【西工区】

　　●洛大众原汁牛肉汤

　　时间：除农历正月初一休息外，其他时间正常营业

　　地址：王城大道与凯旋西路交叉口

　　●周仲脑花羊汤

　　时间：农历正月初二开始营业

　　地址：汉屯路3号院东北门旁

　　【涧西区】

　　●河洛羊汤

　　时间：春节期间正常营业

　　地址：建设路50号

　　●老徐记白沙羊肉汤

　　时间：农历正月初三开始正常营业

　　地址：衡山路中段中实门面房

　　●洛阳布衣羊羊肉汤银川路店

　　时间：除农历正月初一休息外，其他时间正常营业

　　地址：银川路九都春天一楼门面房

　　【孟津区】

　　●铁谢李松羊肉汤

　　时间：除农历正月初一、初二休息外，其他时间正常营业

　　地址：白鹤镇铁谢村汉光武帝陵斜对面

　　●刘敬民白沙羊肉汤

　　时间：春节期间正常营业

　　地址：白常路52号　（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张会娟 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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