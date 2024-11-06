严查“缺斤短两”！执法人员突击检查商户在用电子秤

春节将至，26日上午，洛阳市市场监管局执法人员采取随机选取地点、随机抽查商户的方式，对洛阳部分超市、农贸市场和流动摊贩的在用计量器具进行突击检查，重点检查经营者是否使用不合格计量器具，是否存在“短斤少两”欺诈消费者的违法行为等。

春节将至，26日上午，洛阳市市场监管局执法人员采取随机选取地点、随机抽查商户的方式，对洛阳部分超市、农贸市场和流动摊贩的在用计量器具进行突击检查，重点检查经营者是否使用不合格计量器具，是否存在“短斤少两”欺诈消费者的违法行为等。

在一家专门售卖洛阳特产的店铺，货架上摆放有各类称重食品，以及各类袋装、盒装预包装食品，该店的电子秤位于收银台。执法人员将电子秤去皮归零后，把1000克标准砝码放在秤盘上，电子屏显示重量1000克。“电子秤上显示的重量，与标准砝码重量一致，该秤合格。”执法人员说。

“我们将严厉打击使用‘鬼秤’‘作弊秤’等缺斤短两的不法行为，让游客和市民买得放心！”洛阳市市场监管局相关负责人说，春节期间，全市各级市场监管部门将持续加大民生领域计量执法检查力度，严厉打击经营户利用计量器具作弊、缺斤短两、坑害消费者的不法行为，市民如果发现商户有“缺斤短两”行为，可直接拨打24小时热线12315进行投诉举报。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)