最低气温-9℃！洛阳最新天气预报来了

今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新的气象资料分析，27日至28日以晴好天气为主，30日到31日受短波槽影响，我市有一次降水过程。受强冷空气影响，27日和28日凌晨最低气温较低，大部分地区将出现寒潮和低温天气。

今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新的气象资料分析，27日至28日以晴好天气为主，30日到31日受短波槽影响，我市有一次降水过程。受强冷空气影响，27日和28日凌晨最低气温较低，大部分地区将出现寒潮和低温天气。 今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新的气象资料分析，27日至28日以晴好天气为主，30日到31日受短波槽影响，我市有一次降水过程。受强冷空气影响，27日和28日凌晨最低气温较低，大部分地区将出现寒潮和低温天气。 具体预报 今天夜里：晴天，西北风5级左右，阵风7级～9级。 27日(周一)：晴天，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-9℃～-1℃。 28日(除夕)：晴天间多云，气温-9℃～1℃。 29日(初一)：晴天到多云，气温-8℃～3℃。 30日(初二)：多云到阴天，下午到夜里大部分地区转小雨或雨夹雪，气温-6℃～2℃。 31日(初三)：阴天有小到中雨雪，气温-4℃～1℃。 2月1日(初四)：多云到晴天，气温-5℃～0℃。 2月2日(初五)：晴天间多云，气温-3℃～4℃。 大风低温天气，外出一定要注意添衣防寒，关好门窗，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留，还要注意消防安全。由于预报时间较长，存在一定不确定性，请随时关注最新天气预报和预警信息。⑥