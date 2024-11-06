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最低气温-9℃！洛阳最新天气预报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳气象 2025.01.26 21:30
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　　今日，“洛阳气象”微信公众号发布最新天气预报，根据最新的气象资料分析，27日至28日以晴好天气为主，30日到31日受短波槽影响，我市有一次降水过程。受强冷空气影响，27日和28日凌晨最低气温较低，大部分地区将出现寒潮和低温天气。

　　具体预报

　　今天夜里：晴天，西北风5级左右，阵风7级～9级。

　　27日(周一)：晴天，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-9℃～-1℃。

　　28日(除夕)：晴天间多云，气温-9℃～1℃。

　　29日(初一)：晴天到多云，气温-8℃～3℃。

　　30日(初二)：多云到阴天，下午到夜里大部分地区转小雨或雨夹雪，气温-6℃～2℃。

　　31日(初三)：阴天有小到中雨雪，气温-4℃～1℃。

　　2月1日(初四)：多云到晴天，气温-5℃～0℃。

　　2月2日(初五)：晴天间多云，气温-3℃～4℃。

　　大风低温天气，外出一定要注意添衣防寒，关好门窗，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留，还要注意消防安全。由于预报时间较长，存在一定不确定性，请随时关注最新天气预报和预警信息。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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