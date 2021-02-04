最新！市政协常委会审议通过人事事项

中国人民政治协商会议

第十三届洛阳市委员会副秘书长

任命名单

(2021年4月12日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十八次会议通过) 任命： 何先锋同志为政协第十三届洛阳市委员会副秘书长。 中国人民政治协商会议

第十三届洛阳市委员会专门委员会

副主任任免名单 (2021年4月12日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十八次会议通过) 康学毅同志任政协第十三届洛阳市委员会社会与法制委员会副主任； 免去武宏伟同志政协第十三届洛阳市委员会社会与法制委员会副主任职务。 关于接受李爱民同志请辞

政协第十三届洛阳市委员会委员的决定

(2021年4月12日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十八次会议通过) 李爱民同志因工作调动原因，请求辞去政协第十三届洛阳市委员会委员。政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十八次会议根据政协章程第二十八条的规定，接受李爱民同志的请辞。（洛报融媒记者 李三旺 李冰 通讯员 成洋）