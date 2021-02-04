杨炳旭主持召开市政协十三届二十八次主席会议

昨日，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届二十八次主席会议，传达学习全国两会精神，就贯彻落实工作提出要求。

昨日，市政协主席杨炳旭主持召开市政协十三届二十八次主席会议，传达学习全国两会精神，就贯彻落实工作提出要求。

杨炳旭强调，要切实把学习贯彻全国两会精神和习近平总书记重要讲话精神作为一项重要政治任务抓紧抓好，深刻领悟高质量发展的时代主题和人民至上的政治情怀，紧盯今年经济社会发展的目标任务，坚定全面建设社会主义现代化国家的信心决心，牢固树立全国政协会议精神的核心要义和务实会风所蕴含的作风导向。要深入贯彻落实党中央和省委、市委部署要求，压实领导责任，加强政治引领，突出政协特色，深入开展为民服务，坚持两手抓两促进，高标准高质量开展党史学习教育；把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容，以“政协履职优秀案例争创活动”作为党史学习教育的自选动作，通过党史学习教育提高政治站位，增强“政治三力”，提升协商民主质量，更好为民服务。要着力抓好“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”的建设，以“书香政协”读书活动为抓手，有效做好强化思想政治引领工作，切实把贯彻落实全国两会精神和党史学习教育成效体现在推动政协工作提质增效上，以优异成绩向建党100周年献礼。

会议审议了《申办第33届世界客属恳亲大会2021年度工作计划(讨论稿)》；审议通过了有关调研报告；协商确定市政协十三届十八次常委会议时间及建议议程。会议还研究了其他事项。(记者 何奕儒 通讯员 成洋)