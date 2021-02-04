鉴于刘文博涉嫌违法犯罪，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十八次会议决定，撤销刘文博政协第十三届洛阳市委员会委员资格。 关于撤销刘文博政协第十三届洛阳市委员会委员资格的决定

（2021年4月12日政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十八次会议通过） 鉴于刘文博涉嫌违法犯罪，依照《中国人民政治协商会议章程》及有关规定，政协第十三届洛阳市委员会常务委员会第十八次会议决定，撤销刘文博政协第十三届洛阳市委员会委员资格。（洛报融媒记者 李三旺 李冰 通讯员 成洋）