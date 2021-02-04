洛阳平顶山两市政协开展网络议政协商

2日，洛阳市政协与平顶山市政协采用网络视频会议模式，围绕“助推洛阳、平顶山伏牛山全域旅游示范区建设”召开议政协商会议。 2日，洛阳市政协与平顶山市政协采用网络视频会议模式，围绕“助推洛阳、平顶山伏牛山全域旅游示范区建设”召开议政协商会议。 会议听取了两市伏牛山全域旅游示范区建设工作开展情况、两市政协联合调研组前期调研活动开展情况汇报，部分政协委员、专家学者进行了发言，两市政府相关部门负责同志作了回应发言。 洛阳市政协主席杨炳旭代表联合调研组讲话。他指出，伏牛山全域旅游示范区涵盖嵩县、栾川、汝阳、鲁山四县，助推该示范区建设是实现两市区域联动发展的有益探索，也将为洛阳都市圈建设提供有力支撑，希望大家提升政治站位，增强责任意识，切实做好协商议政工作。希望两市牢固树立区域联动和发展全域旅游理念，充分整合文旅资源，同心协力打造示范区，两市政协要强化联合履职，贡献智慧和力量。文化是旅游的灵魂、旅游是文化的载体，要有效避免同质化趋势，突出各地人文特色优势，坚定不移走文旅融合发展之路。打造“洛阳、平顶山伏牛山全域旅游示范区”，是洛阳都市圈构建“两山一河”生态休闲旅游观光带的重要组成部分，要注重条块结合，强化协同发展，打好“总体战”，确保协同一致、共同发展。 洛阳市副市长魏险峰、平顶山市副市长刘文海，洛阳市政协副主席程相朝、平顶山市政协副主席王著参加会议。(记者 李三旺 通讯员 成洋)