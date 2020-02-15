苏珊影：勇担使命 开启洛阳文化建设新征程

“十三五”时期，我国文化事业和文化产业繁荣发展，为开创党和国家事业新局面提供了强大精神支撑。瞻望新征程，党的十九届五中全会对文化建设高度重视，从战略和全局上作了规划和设计。

“十三五”时期，我国文化事业和文化产业繁荣发展，为开创党和国家事业新局面提供了强大精神支撑。瞻望新征程，党的十九届五中全会对文化建设高度重视，从战略和全局上作了规划和设计。从远景目标来看，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出，到2035年建成文化强国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实力显著增强。这是党的十七届六中全会提出建设社会主义文化强国以来，党中央首次明确建成文化强国的具体时间表。

从近景目标来看，“十四五”是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要时期，必须在文化强国建设上迈出坚实步伐。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出今后五年文化建设的基本思路，在文化建设方面部署了三个方面的重点任务，也是“十四五”期间洛阳必须切实担负起的新的文化使命。

一是提高社会文明程度。习近平总书记指出，中国特色社会主义是全面发展、全面进步的伟大事业，没有社会主义文化繁荣发展，就没有社会主义现代化。建设社会主义文化强国，要以文化的繁荣发展为重要支撑。社会文明程度，是一个国家、一座城市的内在气质，更是国家、城市居民的幸福底色。“十四五”时期，洛阳应持续加强社会主义精神文明建设，推动社会主义核心价值观转化为老百姓的思想自觉和行为习惯，全面提升洛阳人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质；传承弘扬河洛文化，深度融入黄河文化带、大运河文化带建设，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，进而擦亮洛阳城市名片，让洛阳城市形象更加靓丽，城市文明蔚然成风。

二是提升公共文化服务水平。党的十九届五中全会要求，“促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一”。推动“十四五”时期经济社会发展，要坚持以人民为中心，不断增进民生福祉，持续深化文化惠民。洛阳是十三朝古都、历史文化名城，文化旅游资源丰富，应坚定文化自信，彰显洛阳优势，打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城，为满足人民日益增长的美好生活需要作出洛阳贡献。坚持以人民为中心的发展思想，持续开展公共文化惠民行动，巩固国家公共文化服务体系示范区成果，加快建立覆盖城乡的公共文化服务体系。

三是健全现代文化产业体系。习近平总书记指出，衡量文化产业发展质量和水平，最重要的不是看经济效益，而是看能不能提供更多既能满足人民文化需求、又能增强人民精神力量的文化产品。作为千年古都，洛阳构建现代文化产业体系任务艰巨、责任重大、使命光荣。需要继续完善产业链条，延伸产业链、打造供应链、提升价值链，指导推动文化企业承担特有社会责任，创作生产更多健康向上、品质优良的洛阳文化产品，打造一批“洛阳味道”“洛阳礼物”“洛阳节目”。继续抓好企业培育，统筹推进本土培育和外部引进，整体提升文化产业发展水平。

下一个五年，洛阳将强化使命担当，建设更文明、更美丽、更开放、更美好的洛阳，为实现中华民族伟大复兴作出洛阳贡献。(苏珊影 作者为中共洛阳市委党校科研处教师)