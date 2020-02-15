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洛阳市体育局公开征集“十四五”体育发展规划意见、建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-12 18:23

　　12日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，为深入贯彻《体育强国建设纲要》，有序推进洛阳市体育“十四五”规划编制工作，确保科学决策、民主决策、依法决策和公开决策贯穿规划编制工作全过程，该局现向社会各界广泛征求意见、建议，共同绘制洛阳体育工作高质量发展的美好蓝图。

　　此次征集活动，时间为10月11日至31日，公众可围绕群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化宣传、体育对外交往、体育科技、体育人才、体育教育、体育法治等领域，通过微信留言、电子邮件、信函等方式，提出对洛阳市体育“十四五”发展规划编制的意见、建议。具体征集方式如下：

　　1.微信留言。关注洛阳市体育局官方微信公众号“云动洛阳”，点击下方菜单“建言献策”—“我的建议”，进入文末进行留言。

　　2.电子邮件。请发送至hnlytyjbgs@163.com。文件标题请注明：体育“十四五”规划意见、建议。

　　3.信函。请邮寄至洛阳市体育中心射击馆东门市体育局办公室。邮编：471000。联系电话：65920300、65920600。（洛报融媒记者 王子君 通讯员 沈鸿灿）
[ 责任编辑：席倩倩]
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