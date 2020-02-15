建议洛平漯周高铁纳入国家“十四五”铁路网规划丨百姓呼声每日简报

9月11日0时--9月11日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计200条，已回复的帖子75条，未回复帖子125条。其中，市交通局、市发改委、市住房公积金管理中心、市龙门园区管委会等单位回复积极。

9月11日0时--9月11日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计200条，已回复的帖子75条，未回复帖子125条。其中，市交通局、市发改委、市住房公积金管理中心、市龙门园区管委会等单位回复积极。

【热帖】

· 建议洛平漯周高铁纳入国家“十四五”铁路网规划

· 住房公积金提取新规何时开始实施？

· 洛阳新能源汽车停车如何收费？

· 李楼桥与九都路高架桥上电动车、三轮车“横行”

· 裴村(郜庄)安置小区项目是否已通过审批？

· 世纪英豪健身(康城逸树店)协商好退费却迟迟不退

· 有免费的家校沟通软件，为何不取消校讯通？

· 秦岭路站地铁施工路面何时恢复？

· 建议尽快实行出租车机打发票

· 办理狗证的具体流程是什么？

【已回复】

1. 建议：洛平漯周高铁纳入国家“十四五”铁路网规划。

市发改委回复：省委省政府《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》中明确“争取将洛平漯周高铁纳入国家相关规划”。经我委积极争取，省发改委已将洛平漯周高铁纳入国家“十四五”铁路网规划的意见建议上报国家发改委。

2. 咨询：住房公积金提取新规何时开始实施？

市住房公积金管理中心回复：根据《洛阳市住房公积金提取管理办法》的通知(洛管委会〔2020〕4号)第三章第十一条：购买自住住房的，夫妻双方可一次提取住房公积金账户内的存储余额，合计提取金额不应大于实际支付的购房款。第六章第二十九条：本办法自2020年10月1日起施行，有效期5年。此前文件规定与本办法不符的，以本办法为准。具体可登陆“洛阳市住房公积管理中心”官网“政策文件”关于印发《洛阳市住房公积金提取管理办法》的通知(洛管委会〔2020〕4号)详细了解。

3. 咨询：洛阳新能源汽车停车如何收费？

市发改委回复：新能源汽车停车费在所在收费区域内收费标准基础上减半，收费区域指车辆停放的区域。

4. 投诉：李楼桥与九都路高架桥上电动车、三轮车“横行”。

市公安局回复：接到您反映的情况后，瀍河交巡大队已安排执勤交警加大对桥面的巡逻执法力度，依法对存在交通违法行为的车辆进行处理，保障交通安全，维护正常秩序。但由于李城大桥改造扩建工程尚未完全结束，标志标线不齐全，影响交警部门的正常执法，因此目前只能以批评教育、责令改正为主。如果网友发现交通违法行为，也可直接拨打110报警，我们将安排警力迅速到场依法处理。

5. 咨询：裴村(郜庄)安置小区项目是否已通过审批？

市龙门园区管委会回复：2020年9月2日在洛阳市自然资源和规划局官网上对郜庄安置项目已进行公示。郜庄社区安置小区(龙郜佳苑)建设地点位于洛龙区裴村村庄以西、南环路以南，现状路以东区域，占地面积350余亩，安置房的设计方案已通过市政府的审批，目前郜庄安置小区正在建设当中。郜庄社区整体改造征迁工作进展平稳有序，欢迎您到龙门园区郜庄社区整体改造征迁指挥部(郜庄社区居委会院内)具体咨询。

6. 咨询：有免费的家校沟通软件，为何不取消校讯通？

涧西区回复：根据洛阳市教育局工作要求，涧西区教体局目前仅推荐“乐教乐学”一款免费APP作为家校沟通软件。并明确禁止学校、老师强迫学生及家长绑架消费、非自愿性使用各种收费应用。关于多个平台都有布置作业的现象，教体局已通知各校整改进行统一要求，做到一类工作使用一个平台，以免出现政出多头的现象，保证家长更好的使用。针对您反映的校信通收费的情况我们已通知各学校开展自查工作，并责成相关部门开展督导检查。我们的信访监督电话是：62226029。

7. 投诉：秦岭路站地铁施工路面何时恢复？

市轨道交通集团回复：目前我单位已跟交警那边报备好，开始着手准备恢复路面；于9月10号晚上已经把中州路和建设路沥青摊铺完成了，已经具备恢复条件；剩余路面预计9月20号施工完毕。在此期间对您造成的不便，敬请谅解。

8. 建议：尽快实行出租车机打发票。

市交通局回复：随着出租汽车新能源车的更新，已同税局征管科协调出租汽车机打发票相关事宜，正在进一步沟通协调，共同完成我市出租汽车机打发票工作。

9. 咨询：办理狗证的具体流程有哪些？

市公安局回复：养犬证办理时间为每周二、周四上午8:30-12:00，下午15:00-18:30。

办理《养犬登记证》，需提交下列证明材料：申请人本人和户主的户口本、身份证原件、复印件。申请人非本市常住居民户口，另需提供《居住证》原件、复印件；合法有效的《犬类免疫证》原件、复印件；犬只全身2寸照片两张；饲养进口犬只的，还应当有出入境检验检疫机构出具的入警动物检验检疫证明；申请人携带犬只进行办理。中大型犬满一岁且身高(肩胛骨至地面)不超过55cm办理，小型犬满3个月办理；一户限养一犬。养犬人出户时间为20时至次日7时，携犬出户应当携带养犬证，为犬只束犬链，犬链长度不得超过1.5米。犬只在户外排泄粪便的，养犬人应当立即清除。

【尚未有结果】

1. 投诉：世纪英豪健身(康城逸树店)协商好退费却迟迟不退。

【网友建议】

建议：加强对西环路辅路夜间渣土车违法行为的治理

网友：西环路辅路晚上渣土车闯红灯和逆行现象严重，每次开车经过时都提心吊胆，非常危险。建议加强对西环路辅路夜间渣土车违法行为的治理，保障道路通行环境，确保交通安全。

建议：洛阳规划建设大型游乐场

网友：洛阳多年来只有一个王城公园里有部分游乐设施，且项目老旧没有新意，不能满足市民娱乐生活需求。儿童游乐设施的需求更大，但是市区内很多私人的设施不知是否有经营手续，设备安全也无法保证。建议洛阳规划建设大型游乐场，为市民休闲娱乐提供便利。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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