小学生体育课是否能做蛙跳和鸭子步练习？丨百姓呼声每日简报

9月10日0时--9月10日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计197条，已回复的帖子82条，未回复帖子115条。其中，市司法局、市教育局、市城市管理局、市农业农村局等单位回复积极。

9月10日0时--9月10日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计197条，已回复的帖子82条，未回复帖子115条。其中，市司法局、市教育局、市城市管理局、市农业农村局等单位回复积极。

【热帖】

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· 这个交通标牌代表什么意思？

· 今年计划新建的42座小游园是否完工？

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· 洛阳哪里能做亲子鉴定？

【已回复】

1. 咨询：今年学生学籍转学系统何时开放？

市教育局回复：学生学籍转学全部为网上办理，本学期学籍网省内转学开放时间为：9月1日—10月30日。学籍转学办理由接收学生的学校在网上发起申请。现阶段各个学校在着力注册一年级和七年级新生入学学籍。非一年级新生转入、转出、休学、复学等情况随后集中办理，不影响学生正常就学！

2. 建议：邙岭大道上的交通标线磨损严重。

市公安局回复：您反映邙岭大道华山路口以西路段交通标线不清的问题我们收悉，并列入复划计划，在正在开展的2020年交通标线复划工作中落实解决。

3. 咨询：今年计划新建的42座小游园是否完工？

市城市管理局回复：今年，按照我市民生实事安排，共计划建设游园42处，目前已完成45处。其中，高新区6处，涧西区7处，洛龙区6处，老城区6处，西工区6处，伊滨区5处，瀍河区6处，吉利区3处。

4. 投诉：小学生体育课是否能做蛙跳和鸭子步练习？

市教育局回复：小学生体育运动有专门的针对性教材，蛙跳和鸭子步是锻炼下肢力量的辅助性练习，不是教材规定项目，一般适用于专项运动员的专项辅助练习，不建议小学生做过多此类练习，因为小学生正处于身体发育的关键期，此类练习会对膝盖和关节造成不利影响。如发现小学体育老师让学生们练这些项目，可向学校或所属教育行政部门反馈解决。

5. 咨询：洛浦公园北岸丽新路附近景观灯不亮。

市城市管理局回复：首先感谢对洛浦公园工作的关心和支持！对您反映的问题答复如下：接到您反映的问题后，当晚我处安排专业人员现场排查，发现空开跳闸，现已整改完毕，目前该地段正常亮灯。同时我处会加大夜间排查力度，确保园内亮化设施正常亮灯，为迎“双节”做好充分准备。

6. 咨询：上海市场北街道路两侧是否有拆迁计划？

涧西区回复：上海市场北街暂无道路扩建规划，如有道路修建计划将会及时向社会公布。

7. 咨询：吉利区农村厕所改造有没有具体实施措施？

吉利区回复：您反映的问题区农业农村局现回复如下：农村厕所改造由区农业农村局负责全区改厕指导，具体实施由各街道办事处负责，改善农村人居环境工作领导小组办公室专门向各街道办事处下发了统一的改厕标准和改厕实施方案。改厕招投标工作由各村负责，并进行招投标公示，确保招投标流程公平、公正、公开、透明化。质量方面，由区农业农村局聘请的专业的工程监理公司、各村监委会、各街道负责具体监督，三方共同保证改厕施工质量。改厕完成后，由村、街道、区三级逐级按标准验收，对于未达到改厕标准的，我们会下发整改函，保证户厕改造达到标准。如果改厕过程中，有不合规的地方，村民可以到村委会投诉，村委会解决不了，可以反映给街道办事处，街道办事处负责具体解决。

8. 咨询：洛阳哪里能做亲子鉴定？

市司法局回复：目前，洛阳地区没有亲子鉴定机构，亲子鉴定机构一般都隶属省直管鉴定机构。郑州可以做亲子鉴定的鉴定所有：郑州大学司法鉴定中心，河南诚信鉴定所、河南一诚司法鉴定中心、河南福佑鉴定所、河南法医学会司法鉴定中心、郑州唯实鉴定所、郑州华美鉴定所、郑州天成鉴定所等。

【尚未有结果】

1. 投诉：洛阳公交线路开通及调整未及时外发布。

2. 咨询：这个交通标牌代表什么意思？

【网友建议】

建议：对洛宁县滨河公园内设置的救生设施加强管理

网友：洛宁县滨河公园的救生设施无人管理，救生圈到处乱扔，面对突发情况无法起到关键作用。建议加强对救生设施的管理，以备应急之需。

建议：优化市府西街古城路至开元大道段路灯

网友：洛龙区市府西街目前路灯受路边树木遮挡，从古城路到开元大道整条街路灯照明效果不佳，严重影响行人和车辆夜间行驶，存在安全隐患，并且造成资源浪费，建议优化改进该段路灯，提升照明效果。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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