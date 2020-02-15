建议免费或降低夜间智能化路内停车费用丨百姓呼声每日简报

9月9日0时--9月9日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计206条，已回复的帖子80条，未回复帖子126条。其中，市教育局、市发改委、市轨道交通集团、市城市管理局、宜阳县等单位回复积极。

9月9日0时--9月9日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计206条，已回复的帖子80条，未回复帖子126条。其中，市教育局、市发改委、市轨道交通集团、市城市管理局、宜阳县等单位回复积极。

【热帖】

· 针对洛阳教育提升，市教育局是否有长期的规划？

· 建议免费或降低夜间智能化路内停车费用

· 中州东路地铁施工何时能全面恢复通行？

· 应天门周边停车场未开放居民停车困难

· 高考外语可以用日语代替英语考试吗？

· 京东实体店购买的的华为电视安装后出现绿屏

· 学校让家长站校门口值班维持秩序是否合适？

· 宜阳县住房公积金中心工作人员服务态度差

· 今年流感疫苗何时能预约？

· 网友发帖称洛阳妇幼保健院做彩超排长队工作效率低

· 大张超市会员抢茅台酒数据造假欺骗消费者

【已回复】

1. 咨询：针对洛阳教育提升，市教育局是否有长期的规划？

市教育局回复：2020年高考全市普通类考生985上线1890人，比去年增加1030人，一本上线7796人，一本上线率17.9%，高于全省一本上线(11.5%)6.4个百分点；本科上线22911人，本科上线率52.7%，高于全省本科平均上线率(33.0% )19.7个百分点。我市本科上线率虽然远远超出全省平均水平，但在尖子生培养方面距离人民群众期望还有一定的差距。主要原因一是培养方式单一，二是高中创新人才培养水平有待提升。为使我市高中教育教学质量再上新台阶，市教育局将进一步加强教育教学管理，重视学生的立德立志教育，引导学生树立正确的人生观价值观，做到立大志，成大器；重视课堂教学改革，注重学生课堂参与度，调动学生的积极性和主动性；重视数理化生学科竞赛，培养学生的思维能力、学习能力和心理素质；重视高考研究，跟上高考改革的步伐，研究好名校自主招生和专项计划政策，争取在高校强基计划招生、专项计划、在名校生录取人数上有较大突破。

2. 建议：免费或降低夜间智能化路内停车费用。

市发改委回复：我市现行停车服务收费政策由市城管局、市发改委、市市场监督管理局和市公安局交通警察支队四部门联合印发，我委具体负责停车收费标准的制定。下步我委将按照部门职责，待现行停车服务收费政策调整时，积极与关单位进行沟通，充分吸纳您所提供的意见，制定更加合理的停车收费政策。

3. 咨询：中州东路地铁施工何时能拆除围档全面恢复交通？

市轨道交通集团回复：中州东路主干道车站围挡计划于9月下旬拆除，届时附属结构围挡后撤，中州东路主干道全面恢复交通。

4. 建议：应天门周边停车场未开放，居民停车困难。

市城市管理局回复：近期央视中秋晚会正在应天门广场进行彩排，自即日起，应天门周边停车场将作为中秋晚会专用停车场使用，暂不对外开放，给您带来的不便请您谅解。

5. 咨询：高考外语可以用日语代替英语考试吗？

市教育局回复：参加高考外语可以选日语语种，分值和英语一样满分150分，在录取时一些只招英语语种的院校专业，考日语考生录取受限制。

6. 投诉：学校让家长站校门口值班维持秩序是否合适？

市教育局回复：志愿服务是社会文明进步的重要标志。近年来，各级党组织号召广大志愿者积极参加志愿服务工作，走进社区、走进基层，为他人送温暖、为社会作贡献。家长作为孩子的监护人，积极参加学校志愿者服务活动能够为孩子树立良好的榜样，能够帮助孩子坚定理想信念、培养爱心善意。目前，涧西各学校通过家长自愿、广泛参与的原则，号召家长朋友们积极地参与到志愿者服务活动中来。家长参与学校的志愿服务活动，能够加强家长与学校的联系，是家长参与学校管理的途径之一。广大的家长朋友们正在通过实际行动，在志愿服务活动中弘扬奉献、友爱、互助的志愿精神。

7. 投诉：宜阳县住房公积金中心工作人员服务态度差。

宜阳县回复：接到您反映的问题后，我单位高度重视，并安排工作人员第一时间与诉求人电话沟通解释，经核查，网友反馈情况属实。我们做出如下处理：1、对该同志在业务办理过程中出现的态度恶劣问题在单位通报批评。2、扣除当月文明奖。3、我单位将吸取教训，进一步改进工作作风，加强全体工作人员的学习教育，从思想上，行动上树立起全心全意为人民服务的公仆意识。

8. 咨询：今年流感疫苗何时能预约？

市卫健委回复：据了解，我市各县区疾控中心已经开始在省非免疫规划疫苗采购平台采购流感疫苗，具体到货时间请向县区疾控中心咨询。涧西区疾控中心64905379，西工区疾控中心63211030，老城区疾控中心63600760，瀍河区疾控中心63969292，洛龙区疾控中心60691538。

【尚未有结果】

1. 投诉：南昌路京东实体店6000元购买的的华为电视安装后出现绿屏。

2. 投诉：洛阳妇幼保健院做彩超排长队，工作效率低。

3. 投诉：大张超市会员抢茅台酒数据造假欺骗消费者。

【网友建议】

建议：尽快更换天堂明堂景区内的展板

网友：天堂明堂景区内的展板上出现严重错误，建议尽快更换展板，并排查我市各个景区内是否还有类似问题出现。

建议：将龙门广化寺改造为仿唐风格建筑的寺院

网友：龙门广化寺自1992年村民集资重建以来，年久失修，破败不堪。广化寺外的台阶多有裂痕，善无畏三藏显彰碑附近，杂草丛生，荆棘荒芜，无法参观。并且，寺内的明清风格建筑与寺院本身的历史文化格格不入，建议修缮广化寺，将广化寺改造为仿唐风格建筑的寺院。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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