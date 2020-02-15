幼儿需要接种的疫苗何时能供应充足？丨百姓呼声每日简报

9月7日0时--9月7日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计236条，已回复的帖子62条，未回复帖子174条。其中，市教育局、市卫健委、市商务局、市住房公积金管理中心等单位回复积极。

9月7日0时--9月7日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计236条，已回复的帖子62条，未回复帖子174条。其中，市教育局、市卫健委、市商务局、市住房公积金管理中心等单位回复积极。

【热帖】

· 幼儿需要接种的疫苗何时能供应充足？

· 中州路人民西路至八一路北侧人行道路灯不亮

· 洒水车红绿灯路口占道停车影响车辆通行

· 住房公积金灵活就业人员缴存基数调整，能否在网上自助办理？

· 取缔百货楼对面手机广场摆摊的商贩

· 瀍河区华林新村四区和五区改造标准为啥不一样？

· 今年7月23日高一质检评卷的劳务费何时发放？

· 洛阳市妇幼保健院网上挂号预约后到医院医生未坐诊

【已回复】

1. 投诉：幼儿需要接种的疫苗何时能供应充足？

市卫健委回复：我委工作人员已与诉求人电话沟通，告知诉求人二类自费疫苗由各县区疾控中心根据需求量自行在省平台采购，由于疫苗生产厂家供货量不足和辖区内接种儿童数量多等因素的影响，会出现疫苗短缺问题，我们会将诉求人的意见和建议转达到洛龙区疾控部门，尽量能够根据需求情况增加采购频次，缓解疫苗短缺现象。

2. 建议：中州路人民西路至八一路北侧人行道路灯不亮。

市城市照明灯饰管理处回复：此处因配合地铁施工将该路段暂无电源可用，下一步待地铁公司施工完成后，将按照地铁指挥部对该路段路灯进行恢复工作。

3. 建议：住房公积金灵活就业人员缴存基数调整，能否在网上自助办理？

市住房公积金管理中心回复：非常感谢您对住房公积金管理中心工作的支持和关注。目前，中心正在积极开发住房公积金灵活就业人员网上开户办理，待部署上线后，将完善住房公积金灵活就业网上调整基数、停缴、续缴等自助业务办理。

4. 咨询：瀍河区华林新村四区和五区改造标准为啥不一样？

瀍河区回复：今年五区改造为瀍河老旧小区示范区，各项标准改造要求高，五区改造完成后将对其他各区按照标准逐一改造。

5. 咨询：今年7月23日高一质检评卷的劳务费何时发放？

市教育局回复：今年7月23日高一质检评卷劳务费补助表已上报市财政局，近期将由财政局下拨至各位老师银行账号，请注意查收。

【尚未有结果】

1. 投诉：洒水车红绿灯路口占道停车，影响车辆通行。

2. 投诉：取缔百货楼对面手机广场摆摊的商贩。

3. 投诉：洛阳市妇幼保健院网上挂号预约后到医院医生未坐诊。

【网友建议】

建议：定鼎门广场修建过街天桥

网友：定鼎门广场中间是古城路快速通道，居民休闲遛弯需要横穿古城路，存在安全隐患。建议定鼎门广场修建过街天桥，确保行人安全通行。

建议：优化纱厂北路与解放路交叉口信号灯设置

网友：纱厂北路北向南方向，直行车道车辆很少，北向东、北向西转向车辆很多，转弯车道压车严重，造成交通拥堵。建议优化纱厂北路与解放路交叉口信号灯设置，提高车辆通行能力。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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