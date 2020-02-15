洛河南岸凌波桥东的柿子树遭野蛮采摘丨百姓呼声每日简报

9月2日0时--9月2日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计297条，已回复的帖子82条，未回复帖子215条。其中，市教育局、市弘义集团、市城市管理局、市文化广电和旅游局等单位回复积极。

9月2日0时--9月2日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计297条，已回复的帖子82条，未回复帖子215条。其中，市教育局、市弘义集团、市城市管理局、市文化广电和旅游局等单位回复积极。

【热帖】

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· 凤翔温泉的会员卡如何办理退款？

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· 周山路防洪渠老年舞蹈团噪音扰民

· 隋唐大运河公园何时开建？

【已回复】

1. 投诉：瀛洲蓝郡小区建设养老中心项目是否合规？

洛龙区回复：蓝郡小区目前在建养老中心项目，该用房由洛龙区民政局按照洛阳市“民生实事”规划，通过财政评审招标等程序，委托相关方建设养老服务中心。 建设乐养居问题，区民政局和科技园办事处已与业主当面做了政策解释。一楼架空层是开发商提供的社区养老用房图纸中不在公摊面积，开发商也答应给业主解释清楚。关于消防风机通风设备的问题，近日开发商和消防部门到现场正在解决。在没有解决之前施工方已暂停施工，维持现状不变，停止部分施工。

2. 投诉：洛河南岸凌波桥东的柿子树遭野蛮采摘。

市城市管理局回复：接到您反映的问题后，我处立即安排管理人员前往现场，对摘柿子损毁柿树者进行劝离、教育。今后我处会加大巡逻管理力度，一经发现有类似不文明行为及时劝止。同时呼吁广大市民朋友们，要爱护花草树木，文明游园。

3. 咨询：智能化路内停车能否使用现金缴费？

市弘义集团回复：停车场进行线上收费的主要目的是避免出现人工乱收费、管理混乱等情况。自2020年9月1日起，路内停车告别人工收费，并非拒绝人民币缴费，而是提醒市民，不要将停车费随意交纳给个人。在路内泊位停车如果车主无法进行线上缴费，可先行驶离，后续通过“洛阳城市停车”公众号补缴停车费；也可寻找身着“洛阳城市停车”字样、配有工作牌的现场管理员，进行现金缴费并做好记录；最后，车主可拨打客服电话：400 0379 555，咨询现金缴费方式。无人值守的公共停车场同样为“洛阳城市停车”运营的，有工作人员24小时值班监控现场情况。如发现有车主因无法缴费而不能出场的，巡场人员会第一时间赶往现场进行处理；车主若不会使用手机缴费，可拨打客服电话400 0379 555咨询。

4. 投诉：凤翔温泉的会员卡如何办理退款？

市文化广电和旅游局(旅游)回复：经联系凤翔温泉客服，近期凤翔温泉是暂停营业，您的卡在恢复营业后可以继续使用。您也可以拨打凤翔温泉服务电话65179999或者65176666具体咨询。依据谁主管谁负责的原则，关于会员卡纠纷的问题，您可以依据《单用途商业预付卡管理办法》第五条 商务部负责全国单用途卡行业管理工作。县级以上地方人民政府商务主管部门负责本行政区域内单用途卡监督管理工作。之规定向商务部门维权电话12312投诉。

5. 投诉：宝龙小学何时开工建设？

洛龙区回复：宝龙小学由宝龙置业配套建设，目前宝龙置业将对地面附属物进行清理，预计年底开工建设。如有疑问可咨询我局基建办，电话：80862606。

6. 咨询：实验小学通济校区新学期是否开展延时服务？

市教育局回复：通济校区学生人数较多，开展课后服务需要有校内餐厅及向各楼层送食物的电梯。这些都正在积极的建设中，以便满足有需求的学生，更好的为学生服务。等候餐厅验收合格，条件许可后，即开展课后服务。开展时间根据具体情况定，感谢您对学校工作的支持与理解！

7. 投诉：上海市场银座商城楼前电动车肆意停放，占满非机动车道。

市公安局回复：大队已安排执勤交警近期加强此处的巡逻管控力度，对乱停乱放车辆进行治理，并利用商场内广播劝导非机动车驾驶员将车辆停放至规定停放处，下一步大队将视实际情况联合停车场，对违规停放电动车拖移处罚。

8. 咨询：林校新校区规划在哪建设？

市教育局回复：林校新校区拟定在伊滨区，位置在司马光路以南，龙顾路以北，玉泉街以东，汉魏大道以西区域。

9. 投诉：周山路防洪渠老年舞蹈团噪音扰民。

涧西区回复：您的诉求我办高度重视，我办将认真调查组织沟通协调，办事处和社区做好宣传工作，加大巡查力度，及时劝导居民控制音量和活动时间，将悬挂条幅倡导文明休闲娱乐，避免扰民，减少噪音，切实规范居民休闲娱乐行为。

【尚未有结果】

1. 咨询：隋唐大运河公园何时开建？

【网友建议】

建议：提升改造洛浦秋风园

网友：1.洛浦秋风园周围几十个居民小区，十余万人，可园内没有体育活动器材，建议增设体育活动埸地和器材。2.沿河洛浦乐道已建成使用，居民一片赞揚声，可是乐道四五公里，未设居民休息的地方。建议沿路安装一些靠椅，方便老人休息。3.秋风园在滨河北路南昌路口附近，已建成有入园台阶，可进入公园后的通道一直未硬化，雨天泥泞无法通行，建议尽快硬化入园通道。4.公园是市民休息散步的地方，可是因入口处未建相关设施，很多摩托车，电动车入内，行驶在乐道上，存在安全隐患。建议公园各入口处设卡加强管理，禁止非机动车辆入内。

建议：尽快修整宜阳县红旗路与桥兴路口破损的路面

网友：宜阳县红旗路与桥兴路口，机动车道上路面破损，货车经过时会产生震动和燥音，尤其是晚上，严重影响周边居民休息，建议有关部门尽快修整破损的路面。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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