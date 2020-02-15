大学生助学贷款如何办理？丨百姓呼声每日简报

8月31日0时--8月31日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计313条，已回复的帖子80条，未回复帖子233条。其中，市教育局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市住房公积金管理中心等单位回复积极。

8月31日0时--8月31日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计313条，已回复的帖子80条，未回复帖子233条。其中，市教育局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市住房公积金管理中心等单位回复积极。

【热帖】

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· 工作调动可以将原单位的公积金全部取出吗？

· 西工区外国语小学强制新生统一购买轮滑鞋

· 建议提升枣东大道为快速路连接汉魏大道

【已回复】

1. 咨询：大学生助学贷款如何办理？

市教育局回复：关于您反映的问题，回复如下：

办理流程：

1.7月20日以后，由拟贷款学生登陆国家开发银行学生在线服务系统(http://www.csls.cdb.com.cn)进行实名注册。

2.注册成功后，回到首页，选择“生源地助学贷款”，重新登录系统，在“贷款申请”中点击“新增”，填写申请信息。系统提示已经通过预申请的学生，打印《申请表》并签字后，按系统提示上传申贷材料。未进行预申请的学生，确因家庭经济困难需申办生源地信用助学贷款 ，可前往县级资助中心咨询办理预申请或由原高中就读学校为学生出具《家庭经济困难学生认定申请表》，作为家庭经济困难认定依据申办贷款。

3.学生和共同借款人携带“贷款申请表”及相关证明材料(见本宣传单“学生办理生源地贷款所需提交的资料清单”)一同到本县(区)学生资助管理中心提交申请，审查资料，签订合同，领取贷款受理证明。

4.高校报到后，携带合同及贷款受理证明到高校资助管理部门，提请学校资助管理部门老师于本年10月10日前在生源地助学贷款管理系统中录入回执信息。

5. 国家开发银行通过学生支付宝账户发放贷款，高校在扣除学费、住宿费之后，剩余金额学生可以提现。

获取更多详情（＞＞＞）

2. 咨询：隋唐遗址植物园龙门大道以东有扩建规划吗？

市城市管理局回复：隋唐遗址植物园属于隋唐洛阳城遗址公园的一部分，隋唐洛阳城遗址公园建设范围从王城大道至李城路，工期与文物部门遗址保护项目工期同步，文物部门分段先行施工，完工后我局跟进进行公园施工。详细情况请咨询文物部门隋唐洛阳城遗址公园的进展情况。

3. 投诉：丽春佳园小区地下停车场月租金500元是否合规？

涧西区回复：经我单位调查、处理并回复如下：1、《中华人民共和国价格法》规定：“市场调节价，是指由经营者(从事生产、经营商品或者提供有偿服务的法人，其他组织和个人)自主制定，通过市场竞争形成的价格。”价格高低由经营者自主制定。2、根据洛发改【2018】3号《关于规范物业服务收费行为的通知》的有关规定，“住宅小区停车服务收费实行市场调节价”。其停车收费价格可以由经营者自主制定。

4. 建议：涧河路小学何时改造提升？

涧西区回复：涧河路小学目前已经纳入四河同治改造范围，不久后也将拆迁，新的校址规划将与涧河沿线规划统一制定，目前市规划部门正在编制中。待新的规划完善后，我局将尽快重建涧河路小学。

5. 咨询：新街北延工程是否列入洛阳市2021年城建计划？

市住房和城乡建设局回复：新街北延工程已列入2021年城建计划，计划于今年年底前完成前期手续办理工作，待明年年初老城区、瀍河区完成征迁后开工建设。

6. 建议：天津路联盟路口增设过街天桥。

市住房和城乡建设局回复：天津路联盟路口暂未规划人行天桥，我局将尽快组织规划、设计单位对天津路联盟路口附近路况进行现场勘察，如确需修建天桥且具备修建天桥的空间条件，我局将积极向市政府反映该建议，争取列入城建计划中早日实施。

7. 咨询：工作调动可以将原单位的公积金全部取出吗？

市住房公积金管理中心回复：缴存职工与单位解除或终止劳动关系的，先办理个人账户封存。账户封存期间，在异地开立住房公积金账户的，办理异地转移接续手续；未在异地继续缴存的，封存满半年后可提取。

8. 建议：提升枣东大道为快速路连接汉魏大道。

市自然资源和规划局回复：按照已批复的汉魏大道北延设计方案，汉魏大道向北暂与岳洛路连接。下一步汉魏大道的定位以及未来伊宾区的发展方向将会在我市国土空间规划中统筹考虑。

【尚未有结果】

1. 投诉：西工区外国语小学强制新生统一购买轮滑鞋。

【网友建议】

建议：印刷洛阳博物馆之都手册

网友：建议印刷洛阳博物馆之都手册，可以在各大博物馆内长期免费提供。册子内附上全市所有博物馆的简介，每个博物馆配上该馆的纪念章，游客可在手册内对应位置打卡盖章，激发游客参观博物馆的热情，同时为外地游客留下美好纪念。

建议：王城公园篮球场延长至19时30分

网友：西工区人口居住密集，可供居民锻炼的地方很少，篮球场更加少。很多篮球爱好者都会到王城公园篮球场打球，但是这个篮球场关闭的时间太早，建议每晚延长至19时30分，方便周边居民休闲运动。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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