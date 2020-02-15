坐公交车携带行李箱需另外收费是否合理？丨百姓呼声每日简报

8月27日0时--8月27日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计256条，已回复的帖子72条，未回复帖子184条。其中，市质监局、市公交集团、市住房和城乡建设局、市城市照明灯饰管理处等单位回复积极。

8月27日0时--8月27日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计256条，已回复的帖子72条，未回复帖子184条。其中，市质监局、市公交集团、市住房和城乡建设局、市城市照明灯饰管理处等单位回复积极。

【热帖】

· 乘坐公交车时携带行李箱需另外收费一元是否合理？

· 瀛洲蓝郡小区电梯频繁发生故障

· 自考本科可以报考在职研究生吗？

· 如何查询养老保险信息？

· 建议调整伊滨区高铁大道沿线路灯亮灯时间

· 热力公司不规范路面施工导致车辆轮胎损毁

· 河洛世家小区门口道路施工何时完工？

· 比高电影城倒闭，会员卡中的余额如何解决？

· 广文一小明年是否能对外招生？

· 唐寺门段高架何时竣工？

【已回复】

1. 投诉：乘坐公交车时携带行李箱需另外收费一元是否合理？

市公交集团回复：根据《洛阳市城市公共交通条例》，乘客携带重量超过十五公斤不足三十公斤，或者体积超过零点一立方米不足零点二五立方米，或者占地面积超过零点二五平方米不足零点三五平方米的物品，应当另行购买一人全票，并放置安全。

2. 投诉：瀛洲蓝郡小区电梯频繁发生故障。

市质监局回复：接到您反映的问题后，我局立即组织执法人员到现场调查了解情况，我工作人员向该小区电梯维保单位了解该部电梯维修情况后，当场责令该小区物业公司和电梯维保公司对电梯进行全面检查，查找故障频出的根本原因消除隐患，该小区物业公司和电梯维保公司已组织技术人员加强对该梯的巡查，发现问题及时处理保证电梯安全运行，确保人员出行安全。

3. 咨询：自考本科可以报考在职研究生吗？

市教育局回复：自学本科可以报考在职研究生。

4. 咨询：如何查询养老保险信息？

市人力资源和社会保障局回复：全省统一的新系统上线后，洛阳人社APP和人社平台只能查询原系统中的医疗保险和生育保险；养老保险、失业保险、工伤保险启用了全省统一的新系统，在洛阳人社APP上无法查询，可到河南社会保险网上业务大厅注册查询：http://222.143.34.121/portal/或在支付宝中搜索“豫事办”小程序，在豫事办小程序中查询。

5. 建议：调整伊滨区高铁大道沿线路灯亮灯时间。

市城市照明灯饰管理处回复：我们将根据季节、天气状况对路灯起闭时间进行调整。

6. 投诉：河洛世家小区门口道路施工何时完工？

市住房和城乡建设局回复：目前因涧西区迟迟未能完成河洛世家段征地拆迁工作，导致芳华路剩余车道建设工作无法进行。目前我局正在督促涧西区政府加快征迁工作。

7. 投诉：比高电影城倒闭，会员卡中的余额如何解决？

洛龙区回复：因原店方洛阳比高电影院有限公司欠房东房租所以停业，古城所对该公司已设立警示信息。 现经营者洛阳轩华电影院有限公司全部接收洛阳比高电影院有限公司2020年1月24日以前会员卡的余额。现接收人：炊亮辉 13937989118。 如有其它问题，请联系我们，电话：0379-65592556。

8. 咨询：广文一小明年是否能对外招生？

涧西区回复：广文一小建设项目已经完成工程招标工作，项目建设的临时用水用电施工已经完成，近期将开始基础开挖工作。预计2021年6月底竣工，力争2021年秋季招生开学。

9. 咨询：唐寺门段高架何时竣工？

市住房和城乡建设局回复：根据工期安排，唐寺门立交主体工程将于今年年底前具备通车条件，部分匝道及地面辅道计划于2021年3月完工。

【尚未有结果】

投诉：热力公司不规范路面施工导致车辆轮胎损毁。

【网友建议】

建议：及时修整建安街上受损的行道树

网友：建安街上的行道树树枝断裂，倒在了地上，影响行人通行。狂风暴雨的天气树木随时可能会被刮倒，容易砸伤行人，存在安全隐患，建议相关部门及时修整。

建议：夜晚开启周山公园篮球场内的照明设施

网友：瀛洲路与周山路交叉口西侧的周山公园篮球场夜晚灯不亮，最近天气比较凉爽，晚上打篮球的人较多，建议把篮球场内的灯打开，方便居民休闲运动。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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