洛阳市第十五中学食堂饭菜常吃出杂物丨百姓呼声每日简报

8月25日0时--8月25日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计263条，已回复的帖子50条，未回复帖子213条。其中，市公安局、市教育局、市住房公积金管理中心、宜阳县等单位回复积极。

8月25日0时--8月25日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计263条，已回复的帖子50条，未回复帖子213条。其中，市公安局、市教育局、市住房公积金管理中心、宜阳县等单位回复积极。

【热帖】

· 蔡伦街路边停放车辆都被贴了违停罚单

· 网友发帖称洛阳市第十五中学食堂饭菜常吃出杂物

· 建议公开被没收犬只、流浪犬的去向和安置方案

· 汉屯路与纱厂南路交叉口斑马线与人行道不对称

· 豫CE7686洛宁到洛阳客运班车司机态度恶劣

· 涧河综合治理项目下游段综合提升工程如何规划？

· 河洛路烟厂小区西门口高架下是否可以修建停车场？

· 帝都国际城小区物业在电梯里投放低俗广告

· 建档立卡贫困户考成人大专是否有补助或助学金？

· 高新区吕沟社区门口人行道安装地锁是否违规？

· 提取公积金业务在哪里可以办理？

【已回复】

1. 投诉：蔡伦街路边停放车辆都被贴了违停罚单。

市公安局回复：违法停放车辆不仅会影响小区车辆正常通行，也存在交通安全隐患和消防隐患，给别人的生命财产安全造成威胁。蔡伦街、洛宜路周边机动车违停一直是群众110报警投诉的热点，也是治理的重点。根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定，违法停车行为的构成要素，不包括所在路段有没有禁停标志，在没有禁停标志的道路上，乱停车也构成违法行为。同时根据《中华人民交共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第五款规定，路边停车应当紧靠道路右侧，机动车驾驶人不得离车，上下人员或者装卸物品后，立即驶离。第五十六条规定：机动车应当在规定地点停放。机动车道、非机动车道、人行道随意停放车辆影响消防通道畅通和其它车辆、行人的通行，洛龙交巡大队执勤人员一直对“三道”违规停放的车辆进行治理。为加快洛阳副中心城市建设，尽快还路于民，近期根据市委、市政府和市公安局工作部署，大队通过大频度的现场巡逻管控、空档时段的监控抓拍，严格日常管理。建议您停放车辆时换位思考，到正规的停车泊位或停车场所合理停放您的爱车。良好的交通秩序不仅需要交警部门的管理，更需要广大市民的理解、支持和配合。

2. 投诉：洛阳市第十五中学食堂饭菜常吃出杂物。

市教育局回复：1.洛阳市第十五中学根据疫情需要，对学生进行封闭式管理，学生统一在学生食堂就餐。2.经学校研究决定，食堂饭菜价格合理下调。3.学校非常重视食品卫生，设有专人管理督察，落实校长每日陪餐制。4.学校将进一步加强食堂管理，提升服务理念，确保师生食品安全。欢迎有问题直接向学校反映。

3. 投诉：豫CE7686洛宁到洛阳客运班车司机态度恶劣。

市交通局回复：据交运集团反馈：经落实，当时该旅客携带一名17岁大童、1名6岁儿童上车后，提出6岁儿童购买半票占座乘车。驾驶员出于好心，表示6岁儿童属于免票人群，可以让6岁儿童坐到17岁大童腿上，不购票不占座。当时由于驾驶员未能及时向乘客解释清楚，并且在服务态度上有所欠缺，造成旅客投诉。目前，经与该旅客进行沟通，已取得谅解。

4. 建议：公开被没收犬只、流浪犬的去向和安置方案。

市公安局回复：根据我市养犬管理相关法规，对禁养犬只和无证犬只依法收缴。《洛阳市养犬管理办法》、《河南省禁养犬只名录》早已对禁养犬只做出规定，并多次通过多种渠道进行宣传。我们支持依法文明养犬行为，保护依法养犬群众的合法权利，同时，也要打击违法养犬行为，保障其他群众的合法权益。养犬专项治理中，收留和收缴的犬只，全部送至洛阳市公安局犬只留检所收留，办理养犬证的犬只所有人在七日内接受办案机关处理后，办案机关予以放犬；对禁养犬只予以收缴。七日内没有接受处理或者七日后无人认领的犬只按无犬主处理，由限养区以外林场、企业等单位和农村有看家护院需求的群众免费领养，但领养需要提供相关材料，具体可咨询63133267。

5. 建议：汉屯路与纱厂南路交叉口斑马线与人行道不对称。

市公安局回复：您反映汉屯路与纱厂南路交叉口人行横道线与人行道不对称的问题我们收悉，我们已安排人员实地查看并列入整改计划，在正在开展的2020年交通标线复划工作中落实解决。

6. 咨询：涧河综合治理项目下游段综合提升工程如何规划？

涧西区回复：您所反映的是涧河综合治理项目下游段综合提升工程，北起芳华路，南至滨河北路，规划红线宽18米。按照市委、市政府“路畅、便民”的要求，将进行道路提升贯通，目前正在紧张施工中。

7. 建议：河洛路烟厂小区西门口高架下是否可以修建停车场？

高新区回复：经过调查了解，烟厂周围高架桥虽已全线贯通但收尾工程好多都没有完工，待全面完工后我局将针对此问题上报交警部门规划周边停车问题。如果您还有何疑问，或有新的建议，可直接与我们联系。

8. 咨询：建档立卡贫困户考成人大专是否有补助或助学金？

宜阳县回复：根据上级政策要求：经国务院扶贫办学籍比对并在“全国扶贫开发信息系统”中进行标注，且正在接受中、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭中的新成长劳动力。中等职业教育包括全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工院校等；高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等。

9. 咨询：提取公积金业务在哪里可以办理？

市住房公积金管理中心回复：目前市区办理地址为洛南新区开元大道与永泰街交叉口市民之家五楼。中心“群众家门口的公积金”项目委托合作银行经办公积金业务，职工在中心合作银行网点就近可以办理公积金查询、缴存、提取等服务，具体可登陆“洛阳市住房公积金”官网“业务网点分布”详细了解。

【尚未有结果】

1. 投诉：帝都国际小区物业在电梯里投放低俗广告。

2. 咨询：高新区吕沟社区门口人行道安装地锁是否违规？

【网友建议】

建议：在市民之家附近增加临时停车位

网友：去市民之家办事，停车难。市民之家负一楼车位有限，每次去都没有车位，停在路边，进去办个事不到30分钟出来就被帖罚单。建议在市民之家附近增加临时停车位，时间限制为30分钟，方便群众办事。

建议：瀍涧大道和荣康路交叉口设置信号灯

网友：瀍涧大道和荣康路交叉口经常有大货车通过，并且车速很快，到路口还不减速，行人过马路时存在安全隐患。建议在该路口设置信号灯，确保行人安全通行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。