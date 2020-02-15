瀛洲花园小区车辆乱停乱放 小区管理混乱丨百姓呼声每日简报

8月21日0时--8月21日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计210条，已回复的帖子67条，未回复帖子143条。其中，市文保集团、水务集团、市城市管理局、市轨道交通集团、市新奥华油燃气公司等单位回复积极。

8月21日0时--8月21日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计210条，已回复的帖子67条，未回复帖子143条。其中，市文保集团、水务集团、市城市管理局、市轨道交通集团、市新奥华油燃气公司等单位回复积极。

【热帖】

· 建议隋唐洛阳城景区在宣传时突出“国家遗址公园”主题

· 高新区张庄村采取限时供水措施 影响居民正常生活

· 西马沟东高速路涵洞口安装的水泥桥墩 影响车辆通行

· 洛龙区开元中学何时开建？

· 地铁二号线市民之家站半夜施工噪音扰民

· 住房公积金贷款最多可以使用几次？

· 瀛洲花园小区车辆乱停乱放小区管理混乱

· 五毛纸币是否退出市场流通？

· 瀛洲新村广场南居民遛狗不栓狗绳

· 开元湖音乐喷泉近期开放吗？

· 建议在道北区域增设燃气营业厅

· 香港城小区57号楼西边公共绿地被私自改建成停车场

· 九都路与银川路交叉口的水果摊全天喇叭叫卖扰民

【已回复】

1. 建议：建议隋唐洛阳城景区在宣传时突出“国家遗址公园”主题

市文保集团回复：目前，隋唐洛阳城国家遗址公园是指应天门遗址博物馆、明堂天堂景点、九洲池景点所处的宫城区。在对外官方宣传中，我们会根据情况，区别使用隋唐洛阳城国家遗址公园和隋唐洛阳城。在未来的宣传中，我们将着力讲好隋唐故事，传播历史文化。同时，也欢迎大家多提宝贵意见，共同携手，建设好隋唐洛阳城国家历史文化公园。

2. 咨询：高新区张庄村采取限时供水措施，影响居民正常生活。

水务集团恢复：经落实，高新区张庄社区属我公司总表客户，该小区拖欠水费长达半年之久，期间，我公司多次催要欠费无果。按照《洛阳市城市供水管理办法》规定：“连续两个月不缴纳水费的，城市供水企业可暂停供水”，但为尽可能的保障居民正常用水，维护社会稳定，我公司采取限时供水的方式，分时段保障居民用水，且提前在小区张贴通知，并向高新区管委会、张庄指挥部、张庄村委送达限时供水告知函。目前对欠费问题已协商，现已恢复供水。

3. 咨询：西马沟东高速路涵洞口安装的水泥桥墩影响车辆通行。

涧西区回复：经了解，因此处桥梁限重为20吨以内，近期经常有大货车通过，存在巨大安全隐患，加装限高杆后被破坏，于是安装水泥桥墩进行限宽。目前已安排工程车辆，近日将移动水泥墩子，增加通行宽度。

4. 咨询：洛龙区开元中学何时开建？

洛龙区回复：开元中学已立项，现正在进行规划报批，待市规委会通过后，将进场施工，预计2021年开工建设。

5. 投诉：地铁二号线市民之家站半夜施工噪音扰民。

市轨道交通集团回复：由于现场施工噪声，对您和您家人产生的困扰及影响，我方表示歉意；目前我方正在施工市民之家站附属结构，由于施工工期紧，我方正在抓紧时间进行施工，我方已根据现场情况调整部分工序，降低施工影响，给您造成的不便，请您谅解。

6. 投诉：瀛洲花园小区车辆乱停乱放，小区管理混乱。

洛龙区回复：涉及该小区车辆乱停乱放的问题，住建局已要求物业企业加强小区管理，对乱停乱放的车辆及时制止，规范业主有序停车。关于垃圾清理不及时的问题，已责成物业企业严格按照《前期物业服务协议》并根据小区卫生状况增加保洁频次，做好小区清洁工作。

7. 咨询：住房公积金贷款最多可以使用几次?

市住房公积金管理中心回复：根据关于印发《洛阳市住房公积金个人贷款管理办法》(洛管委会〔2020〕3号)：“第二章贷款对象和条件第八条借款人或其配偶存在以下情形之一的，不得申请公积金贷款:：(一)有未结清的公积金贷款；(二)第三次(含)以上使用公积金贷款的；(三)所购住房系家庭名下(含未成年子女)第三套及上住房的；(四)购买配偶、子女、本人父母或配偶父母住房的；(五)离婚两年内，职工与原配偶之间买卖住房的；(六)所购住房产权共有人为配偶和未成年子女之外的。”

8. 投诉：瀛洲新村广场南居民遛狗不栓狗绳。

市公安局回复：南昌路分局已安排专人到瀛洲新村广场，对瀛洲新村重点部位巡查执法，共收缴无证犬4只。下一步对该重点部位继续开展常态化巡查执法。

9. 咨询：新区音乐喷泉近期开放了吗？

市城市管理局回复：开元湖音乐喷泉已于5月30日恢复表演，表演时间为每周六20：00—20:20，欢迎您届时收看。

10. 建议：在道北区域增设燃气营业厅。

市新奥华油燃气公司回复：感谢您的建议，已将该问题反馈公司，随着我公司后期业务的发展和到期表更换业务的开展，越来越多的用户家里用的都是物联网表，可以足不出户通过手机进行缴费，卡表用户也可以到瀍河营业厅、九都路营业厅或附近燃气代售点办理。

11. 投诉：九都路与银川路交叉口的水果摊全天喇叭叫卖扰民。

涧西区回复：您的诉求我办高度重视，我办将加强巡查，发现及时治理！

【尚未有结果】

1. 投诉：五毛纸币是否退出市场流通？

2. 投诉：香港城小区57号楼西边公共绿地被私自改建成停车场。

涧西区回复：经过了解，物业公司已经向私自圈占公共绿地改造停车位的业主下达了恢复原状的通知，我单位社区将督促业主自行整改，否则经程序上报涧西区综合执法局对其进行治理。

【网友建议】

建议：将37路和16路公交车延长至机场

网友：邙山上有古代艺术博物馆、国际牡丹园等大型公园，沿线居民小区较多，人流量较大，但是公交车次太少，建议将37路、16路公交车终点站设置到北郊机场，方便市民出行。

建议：加大执法力度查处衡山路上逆行车辆

网友：衡山路上大货车较多，高峰期时会经常堵车，部分私家车为了快速通行不排队，占道行驶，存在交通安全隐患。建议交管部门加强执法力度，规范道路交通秩序。

建议：在河洛路鸿都路口至三山路口附近规划停车场

网友：河洛路鸿都路口至三山路口居民区众多，密度大，小区内外车位严重不足，导致车辆违停现象普遍，交管部门也只能以罚代管，但不能从根本上解决停车难、乱停车的现象。建议在该区域附近规划停车场，完善基础设施建设，满足居民生活需求。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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