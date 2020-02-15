恒大绿洲西区车辆乱停乱放 堵塞“生命通道”丨百姓呼声每日简报

8月18日0时--8月18日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计285条，已回复的帖子93条，未回复帖子192条。其中，市教育局、市公交集团、市文化广电和旅游局、水务集团、瀍河区等单位回复积极。

8月18日0时--8月18日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计285条，已回复的帖子93条，未回复帖子192条。其中，市教育局、市公交集团、市文化广电和旅游局、水务集团、瀍河区等单位回复积极。

【热帖】

· 电话咨询教师资格证领取问题 教育局工作人员态度恶劣

· 洛阳旅游年票都包含哪些景区？

· 建议在九都西路龙鳞路附近建设小学

· 恒大绿洲西区车辆乱停乱放堵塞“生命通道”

· 公交车老年优惠卡哪些时段可以免费乘车？

· 家中有两个水表，垃圾处理费该如何收取？

· 丽景门西大门城楼上的“丽景门”灯很久未亮

· 低速四轮电动车能否上牌照？

· 天津路洛轴南山生活区内“僵尸车”停放多年

· 朱樱湖至陇海铁路段瀍河河道治理周边房屋会拆迁吗？

【已回复】

1. 投诉：电话咨询教师资格证领取问题，教育局工作人员态度恶劣。

市教育局回复：市教育局负责发放高级中学、中等职业学校(含实习指导)教师资格证书，初级中学、小学及幼儿园教师资格证由各县(市、区)教育局负责。您反映的问题我们将对各县(市、区)教育局负责人员进行指导,要求其注意工作方式，对来访电话耐心接听。

2. 咨询：洛阳旅游年票都包含哪些景区？

市文化广电和旅游局回复：目前，实行洛阳市旅游年票的旅游景区(点)如下。

洛阳本地景区：

龙门石窟、白云山、龙潭大峡谷、鸡冠洞、关林、白马寺、天池山、龙峪湾、木札岭、神灵寨、黛眉山、栾川竹海野生动物园、新安函谷关、青要山、天河大峡谷、天子驾六博物馆、汉光武帝陵、王铎故居、有生工矿游景区、东方红农耕博物馆、定鼎门遗址博物馆、龙马负图寺、天堂明堂景区、丽景门、蝴蝶谷、荆紫仙山、程园、范园、玄奘寺、玄奘故里、张钫故居、国色天香四季牡丹展览馆、花果山、国家牡丹园、汝阳恐龙地质公园景区、新安县黄河神仙湾景区、万安山七彩大峡谷景区

外地景区：

焦作青天河、焦作神农山、山西晋城相府庄园、山西晋城九女仙湖、济源黄河三峡、王屋山、五龙口、小沟背、济渎庙。

3. 咨询：公交车老年优惠卡哪些时段可以免费乘车？

市公交集团回复：老年优惠卡在上午7：00—9：00、下午17：00—19：00是五折优惠乘车，其余时段均为免费乘车，免费时段是不扣费的，车载机上显示的是票价，不是扣您乘车卡的费用。

4. 建议：在九都西路龙鳞路附近建设小学。

高新区回复：经了解，近年来，我区龙鳞路、九都西路周边小区增加迅猛。根据我区招生工作意见，龙鳞路以西小区适龄儿童可到东马沟小学就读，龙鳞路以东小区适龄儿童可到孙旗屯小学就读，中学可到高新二中就读。根据规划在北航科技园北将建中小学一所，我们将积极推进有关工作，争取学校建设早日启动。

5. 投诉：恒大绿洲西区车辆乱停乱放，堵塞“生命通道”。

瀍河区回复：已通知物业公司加强管理，确保消防通道畅通，消除安全隐患。

6. 咨询：家中有两个水表，垃圾处理费该如何收取？

水务集团回复：一户居民一套住房内拥有两块及以上水表的，经核实，按一户居民收取城市生活垃圾处理费，核实工作由市生活垃圾处理费征收管理中心负责。

7. 咨询：低速四轮电动车能否上牌照？

市公安局回复：根据法律规定，凡在国家工信部公告范围内的车辆，均应当办理注册登记业务，反之，不在此公告范围内的车辆，无法办理注册登记业务。按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定，上道路行驶的车辆分为两种：一种是机动车，另一种是非机动车。目前在我市出现的低速电动三四轮车，从时速、质量、尺寸等方面均超出了非机动车标准，但是又属于未列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》的产品，不能登记上牌，但是由于部分市民已经购买和使用了此类车辆，并且在行驶中出现不遵守交通法规的问题，严重影响了道路交通安全，引起了广大市民的关注和投诉，强烈要求治理。因此，洛阳交警按照民意导向，依照法律法规，从交警的职责权限出发，出台指导意见，对电动三四轮车进行严格管理，遏制此类车辆的蔓延趋势，有利于城市交通形象和道路的安全畅通，请予以理解和支持。

8. 投诉：天津路洛轴南山生活区内“僵尸车”停放多年，占用小区公共资源。

涧西区回复：您反映的僵尸车问题，天九社区对院内僵尸车辆(汽车、电动车、自行车)己排查登记，目前己统一上报区城管局，近期将予以集中清理。

9. 咨询：朱樱湖至陇海铁路段瀍河河道治理周边房屋会拆迁吗？

瀍河区回复：上窑西游园为2017年市城建设计院谋划“四河同治三渠联动”工作部署中任务之一。项目在实际实施中涉及居民房屋拆迁无安置用地，货币补偿投资巨大，2018年6月瀍河区政府报请市“四河同治”指挥部将上窑西百卉游园、张家寨游园、中窑游园利用现状土地合并实施为位于瀍河西岸邢家堂游园，经过二年建设，邢家堂游园一、二期已于2020年4月建设完毕。后续瀍河河道治理提升征迁摸底工作已经完成。正在筹集资金有序推进。

【尚未有结果】

1. 投诉：丽景门西大门城楼上的“丽景门”灯很久未亮。

【网友建议】

建议：尽快解决洛新快速路双湘路口雨天积水问题

网友：洛新快速路双湘路口一遇到雨天就会严重积水，影响通行。柏油路面与东侧人行道衔接处有坑积水，行人与非机动车辆通行十分不便，建议相关部门实地调研，尽快解决雨天积水问题。

建议：在九都东路万隆路口设立人行横道

网友：九都东路万隆路口附近的居民去洛浦公园休闲健身时，都需要穿过马路，但是九都东路上大部分车辆行驶速地度都很快，行人过马路时存在安全隐患，建议在九都东路万隆路口设立人行横道，确保行人安全通行。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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