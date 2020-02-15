南昌路王府井门口非机动车停车收费是否合规？丨百姓呼声每日简报

8月14日0时--8月14日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计263条，已回复的帖子89条，未回复帖子174条。其中，市公安局、市教育局、水务集团、市城市管理局、汝阳县等单位回复积极。

8月14日0时--8月14日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计263条，已回复的帖子89条，未回复帖子174条。其中，市公安局、市教育局、水务集团、市城市管理局、汝阳县等单位回复积极。

【热帖】

· 这样的车能上路吗？

· 南昌路王府井门口非机动车停车收费是否合规？

· 涧西区二外分校下个月能正常开学吗？

· “哈啰”助力车停放点车辆太少还经常没电

· 晚高峰期时部分车辆停在王城大道快速路右侧车道上等待解除限行

· 龙门大道古城路口窨井盖很深影响行车安全

· 汝阳县是否计划建设乡村教师保障性住房？

· 小区进行水网改造对用户有哪些好处？

· 涧西区202厂夜间施工扰民影响居民休息

· 中州西路王祥西路交叉口临时信号灯坏了一个礼拜无人修理

· 网友发帖称邙山驾校工作人员售卖高价口罩

【已回复】

1. 咨询：这样的车能上路吗？

市公安局回复：您反映的问题辖区西工交巡大队已收到，已安排执勤交警，工作中注意对此车进行拦查。

2. 咨询：南昌路王府井门口非机动车停车收费是否合规？

涧西区回复：王府井门口及侧面广场、路边人行道上的非机动车收费问题，经珠江办核查，为正规收费，收费单位为洛阳春晖停车经营管理有限公司，时间截止至2023年8月22日。对于您反映的收费人员态度问题，我们会向该公司反映。

3. 咨询：涧西区二外分校下个月能正常开学吗？

市教育局回复：洛阳市第二外国语学校(小学部)涧西分校正在紧张建设中，我们将力争8月底前完成除运动场外的教学区部分建设，尽力保证今年招生开学。

4. 投诉：“哈啰”助力车停放点车辆太少还经常没电，无法满足居民出行需求。

市城市管理局回复：据向单车公司了解，助力车是按份额投放的，目前哈啰助力车在洛龙区的保有量是比较高的，基本能满足日常出勤需求。在早晚用车高峰时段可能会出现需要找车情况，但一般也在5分钟左右或2000米范围内找到车辆。哈啰公司新的充电仓库已经建成，单车低电情况目前能得到较好的控制。有其他需求请与单车公司在线客服进行联系。

5. 建议：晚高峰期时，部分车辆停在王城大道快速路右侧车道上等待解除限行，导致交通拥堵。

市公安局回复：您反映的情况已收到，辖区洛龙交巡大队已安排人员加强对您反映路段的疏导和违法停车交通违法行为的巡查和治理，同时也将加强对驾驶员的宣传，倡导市民换位思考，安全文明参与交通。

6. 投诉：龙门大道古城路口窨井盖很深，影响行车安全。

水务集团回复：关注到您反映的问题后，我公司立即安排工作人员现场查看，经落实为井盖密封胶圈老化，现已更换完毕。

7. 咨询：汝阳县是否计划建设乡村教师保障性住房？

汝阳县回复：我县农村教师住房正在实施中，具体购置方案待最终确定后会通知农村各学校向教师公布。

8. 咨询：小区进行水网改造对用户有哪些好处？

水务集团回复：实现抄表到户，客户享受居民用水阶梯水价；理顺供水管理与服务关系，居民用水更有保障。低保家庭或符合“一户多人口”条件的家庭，在阶梯水价的基础上还可享受相关的用水优惠；供水企业定期免费对客户水表进行周期检定，并对已到使用周期的水表进行免费更换；小区庭院管网的维护、管理工作由供水企业接管后，居民饮用水的水质安全将得到全面保障。

9. 投诉：涧西区202厂夜间施工扰民，影响居民休息。

涧西区回复：我分局执法人员到达202厂区后，向该厂区内负责人宣传了环保法律法规，要求该工地严禁早晨6点之前提前开始施工，夜间10点前必须停止施工，中午午休时间停止施工，并将大型机械延后开启，减少对附近居民生活的影响。我分局执法人员要求该单位禁止夜间施工，因特殊需要必须连续作业的，必须由县级以上人民政府或有关主管部门的证明，方可夜间作业。该工地负责人表示严格按照环保要求执行。

10. 投诉：中州西路王祥西路交叉口临时信号灯坏了一个礼拜，无人修理。

市公安局回复：经核实，因上周暴雨导致信号灯损坏，长安路交巡大队已第一时间通知维修人员，因部分零件需从原厂家发货，现无法正常使用，大队将督促维修方尽快维护。

【尚未有结果】

1. 投诉：邙山驾校工作人员售卖高价口罩。

【网友建议】

建议：尽快将公交站牌和洛阳行APP上的周山路改为乐山路

网友：周山路已经改名为乐山路，沿途道路的路牌已经更换为乐山路，但是公交站牌以及洛阳行APP上的站名还未更改。建议尽快更改，与路牌保持一致，以免误导乘客。

建议：瀍涧大道西延段到京津北路开通公交车

网友：瀍涧大道西延已开通半年，红山欢乐谷也建成近一年，再加上洛新产业集聚区的工业园有好多企业入住，上班人员以及到红山欢乐谷游玩的市民很多，但却没有公交车，十分不便，建议瀍涧大道西延段到京津北路开通公交车。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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