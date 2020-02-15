建议将小浪底景区纳入洛阳旅游年票范围丨百姓呼声每日简报

8月11日0时--8月11日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计301条，已回复的帖子98条，未回复帖子203条。其中，市人防办、市旅发委、市公安局、市粮食和物资储备局、瀍河区等单位回复积极。

8月11日0时--8月11日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计301条，已回复的帖子98条，未回复帖子203条。其中，市人防办、市旅发委、市公安局、市粮食和物资储备局、瀍河区等单位回复积极。 8月11日0时--8月11日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计301条，已回复的帖子98条，未回复帖子203条。其中，市人防办、市旅发委、市公安局、市粮食和物资储备局、瀍河区等单位回复积极。 【热帖】 · 建议将小浪底景区纳入洛阳旅游年票范围 · 今年洛龙区有中学教师招聘计划吗？ · 老城区法院东九都路北人行道上规划的是停车位吗？ · 龙门石窟惠简洞何时维修完毕？ · 星河蓝湾小区门岗保安拦截业主收取物业费 · 宇文恺街车辆违停严重影响交通 · 涧西区办理狗证的地点有哪些？ · 疫情防控时期，学校组织学生到景区开展研学活动是否合适？ · 外地迁入国四排放标准的车辆可以落户吗？ 【已回复】 1. 建议：将小浪底景区纳入洛阳旅游年票范围。 市旅发委回复：由于小浪底景区为水利部主管，我委多年以来一直在努力协调加入洛阳旅游年票系统，下一步我们还将加大工作力度，争取早日实现。 2. 咨询：今年洛龙区有中学教师招聘计划吗？ 洛龙区回复：洛龙区今年暂无中学教师招聘计划。 3. 咨询：老城区法院东九都路北人行道上规划的是停车位吗？ 市公安局回复：经核实，这是城管局根据路段实际施划的停车泊位，根据交通组织进行取缔或增设，目前可以暂时停放。 4. 投诉：星河蓝湾小区门岗保安拦截业主收取物业费。 瀍河区回复：接待诉求后已通知物业公司注意催费方式方法。 5. 投诉：宇文恺街车辆违停严重影响交通。 市公安局回复：您反映的问题辖区洛龙交巡大队已经收到。大队已安排人员加强对您反映路段违法停车交通违法行为的巡查和整治力度。如再次发现以上情况可拨打110报警电话或者洛龙交巡大队值班电话65977122，我们会安排人员及时处置。 6. 咨询：涧西区办理狗证的地点有哪些？ 市公安局回复： 长春路派出所 涧西区长春路派出所主楼202房间(洛阳市青少年活动中心院内) 62934086 天津路派出所 涧西区建设路98-1号一楼(洛轴大门西100米北侧) 64985854 长安路派出所 涧西区联盟路100号长安路派出所治安管理大队207室 64962920 重庆路派出所 洛阳市涧西区中州西路329号治安管理大队一中队 18638844110 南昌路派出所 涧西区九都西路186号南昌路派出所治安管理大队一中队212办公 63134217 7. 咨询：外地迁入国四排放标准的车辆可以落户吗？ 市公安局回复：目前，国四排放的汽车可以转入洛阳。 【尚未有结果】 1. 咨询：龙门石窟惠简洞何时维修完毕？ 2. 咨询：疫情防控时期，学校组织学生到景区开展研学活动是否合适？ 【网友建议】 建议：西苑桥北拓宽非机动车道 网友：随着西苑桥北高架桥的通车，极大地方便了市民出行，但由南向北的非机动车道太窄，建议拓宽西苑桥北非机动车道。 建议：在中州西路上设置临时停车位 网友：中州西路两侧老街坊众多，停车位十分紧张，而中州西路慢车道非常宽，建议在中州西路慢车道上设置临时停车位，满足市民生活需求。 (洛阳网见习记者 张晓丹 整理) 如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。