建议外地户籍旅游年票续费能开通线上审核渠道丨百姓呼声每日简报

8月7日0时--8月7日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计275条，已回复的帖子79条，未回复帖子196条。其中，市公安局、市旅发委、洛阳火车站、市自然资源和规划局、新安县等单位回复积极。

8月7日0时--8月7日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计275条，已回复的帖子79条，未回复帖子196条。其中，市公安局、市旅发委、洛阳火车站、市自然资源和规划局、新安县等单位回复积极。

【热帖】

· 建议外地户籍旅游年票续费能开通线上审核渠道

· 关于古城快速路西苑桥至文仲大道段的建议

· 中招报考志愿能否公布一分一段？

· 新安函谷关遗址是否可以修复？

· 涧西区今年有教师招聘计划吗？

· 李楼安置小区何时审批通过开工建设？

· 4708次列车为何停运？

· 关于龙门大道、洛阳桥慢车道的地砖问题

· 瀍河区相文社区振兴路西头路北人道塌陷

· 车停在停车位上，为啥还贴罚单？

【已回复】

1. 建议：古城快速路西苑桥至文仲大道段改造工程，按照2016向社会公示的方案执行，是不是更科学，资金使用更高效？

市自然资源和规划局回复：您的建议收悉，古城快速路西苑桥至文仲大道段，全长5.8公里，为现状滨河南路的一部分。结合城市整体路网建设时序，经多次专家论证，2018年，市住建局委托市城建院编制了《滨河南路(西环路至西苑桥段)近期拓宽方案》。2018年11月，方案通过专家论证。2018年12月，方案通过市规委会审议。为进一步征询广大网民和市民的意见，我局会同市住建局、交警支队和发改委共同组织召开了《滨河南路(西苑桥至文仲大道)近期改造拓宽方案》征询会。会议邀请了对该路段比较关注的部分专家、热心网民和沿线市民参加了会议。经过详细汇报和解答，与会人员对该方案表示认可，并站在不同角度，就方案近远期结合、建设时序、交通组织、天桥位置等方面提出了意见和建议。会后，我局会同设计单位，及时对会议提出的意见和建议进行认真梳理和总结，并对方案进行了修改和完善。下一步，我局将会同市直有关部门，在努力提高规划方案水平的基础上，采取多种渠道，广泛征求市民群众和专家意见，使规划方案更加科学可行，努力把每个城建项目都建设成市民满意的民生工程。

2. 建议：外地户籍旅游年票续费能开通线上审核渠道。

市旅发委回复：现在非洛阳市户籍在洛阳长期居住和学习、工作的居民，因在办理洛阳旅游年票时使用的居住证、居住证明、学生证、工作证明等证件、证明都是有有效期限的需要到时间更换或延期，而且流动性比较大，所以非洛阳户籍年票用户年票到期需要重新开证明到线下销售点办理。目前，年票线上续费系统还末能达到自动识别提供证件、证明的真伪和时间是否过期功能，如人工在线上审核相关证件、证明也是无法识别，目前只能靠年票代理销售点工作人员来审核和识别，今后洛阳旅游年票管理办公室也将不断提升改造年票系统，能够更好的服务年票用户使办理年票更加方便快捷。

3. 咨询：新安函谷关遗址是否可以修复？

新安县回复：您所咨询的问题文物局答复如下：新安函谷关遗址，距今已有两千余年的历史，期间经过多个朝代的破坏和重修，现存的关楼是1923年最后一次重修遗留下来的。基于世界文化遗产的真实性和完整性的保护原则，依照《国际古迹保护与修复宪章》第九条的规定：“文物古迹的修复须以尊重原始材料和确凿文献为依据，修复之前及之后必须对古迹进行考古及历史研究。”因此，依照哪个时期修复或怎么修复，专家学者意见不一，再加上汉代函谷关的历史资料及其相关佐证不够完善，许多问题还需要进一步挖掘和研究，目前还没有修复计划，但我们正在实施遗址本体的抢险加固保护项目，近期还将实施保护展示和环境整治等项目，项目完成后，将进一步提升遗址的可观赏性，同时为公众带来更加丰富的视觉体验。

4. 咨询：中招报考志愿能否公布一分一段？

市教育局回复：高考是高考成绩发布后再填报高考志愿；河南中招是根据第一次模拟考试公布的一分一段，考生进行报名填报志愿，中考成绩公布后，根据考生志愿和中招成绩划定分数线，不再公布一分一段。

5. 投诉：李楼安置小区何时审批通过开工建设？

洛龙区回复：经核实，由于李楼镇不在第四期城市规划区内，小区建设缺乏上位规划，暂未批复。目前市自然资源和城市规划部门已进行重新规划选址。7月30日，市规划专家会已评审通过了李楼安置小区的选址规划及相关技术指标，安置小区选址位于滨河南路与二广高速西侧辅道交汇处。8月4日，市规划专家会对安置小区建设方案进行了评审。目前，设计部门正在根据专家意见对小区住宅楼设计方案进行修改，预计本月提交市规委会评审，计划春节前可实质性动工建设。

6. 咨询：涧西区今年有教师招聘计划吗？

涧西区回复：关于涧西区教师招聘计划，下周将在涧西区政府网进行公布。

7. 咨询：4708次列车为何停运？

洛阳火车站回复：目前列车运行路线、停靠车站要严格按照全国铁路运行图执行，运行图每年都进行定期调整，目前车站还未收到具体车次的时刻和调整方案。收到后车站会及时发布，也请您关注洛阳车站的相关公告。

8. 建议：关于龙门大道、洛阳桥慢车道的地砖问题。

市城市管理局回复：龙门大道慢车道等候区地砖，原设计就是蘑菇石地砖，起防滑作用，我们市政部门管理维护，不能随意更改。洛阳桥今年已经列入检测计划，我们向上级部门反映，争取在加固维修时一并将伸缩缝大修改造。

9. 投诉：车停在停车位上，为啥还贴罚单？

市公安局回复：此路段车位已于8月1日取消，前期大队已在此路段张贴公示，并在车辆粘贴告知单，提醒在此停放车辆停车位取消，如您仍有疑问可拨打长安路交巡大队值班电话60305110。

【尚未有结果】

1. 投诉：瀍河区相文社区振兴路西头路北人道塌陷。

【网友建议】

建议：西北隅社区服务中心调整预防接种时间

网友：西北隅社区服务中心预防接种时间是每周一至周五，但是上班族周一至周五都要上班，小孩子接种疫苗也较为频繁，总是请假非常不便。建议西北隅社区服务中心能把预防接种时间调整一下，可以从周一至周五调休一天，周六正常上班，方便居民带孩子接种疫苗。

建议：优化开元大道与王城大道交叉口信号灯时间设置

网友：开元大道与王城大道交叉口由西向东左转绿灯时间太短，车辆通过时等待时间较长，容易造成压车，导致交通拥堵。而自西向东直行绿灯亮起时，每次都有较长时间无车通行。建议交管部门实地勘察，优化开元大道与王城大道交叉口信号灯时间设置。

建议：中国银行洛阳分行规定的执行更加人性化

网友：本人今日带着老人的身份证和银行卡想打印个流水账单给老人看，可是却无法办理，银行办理人员称无论是在柜台还是机器上办理，都需要本人拍照办理。对于行动困难的人来说自己过来拍照办理是不大可能的。对银行来说，安全是比较重要的，但现在中国正步入老龄化社会，行动不便的人会越来越多，建议银行在执行规定的同时更加的人性化，满足居民生活需求。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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