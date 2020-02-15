明年1月地铁试运行阶段市民能否乘坐？丨百姓呼声每日简报

8月6日0时--8月6日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计299条，已回复的帖子83条，未回复帖子216条。其中，市交通局、市工信局、弘义集团、市轨道交通集团、市住房和城乡建设局等单位回复积极。

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【热帖】

· 周山大道何时开工建设？

· 正商城业主子女上二外涧西分校是否享受义务教育？

· 明年1月地铁试运行阶段市民是否可以乘坐？

· 建议磁涧到牡丹广场的706路公交车执行1元票价

· 北盟路堵车严重何时能扩宽？

· 今年高新区有招教考试吗？

· 中州路下穿王城大道芳林路隧道何时开建？

· 天七生活区危楼撤离如何进行安置补偿？

· 滨河体育公园改变设计方案后与周边环境不协调

· 网友发帖称市实验幼儿园招生信息不公开透明

· 嵩县木植街乡蒲池村石门丈沟内居民雨季出行难

【已回复】

1. 咨询：周山大道何时开工建设？

市住房和城乡建设局回复：周山大道建设工程计划于2020年下半年完成前期手续办理工作，2021年初开工建设。

2. 咨询：正商城业主子女上涧西二外分校是否可以享受义务教育？

市教育局回复：如果今年秋季能够正常开学，正商城北苑及正商建设的小所村安置房业主的适龄子女从初始阶段一年级开始可以在该校享受义务教育。因学校初建，基础设施及师资力量还不完备，无法达到全面招生的目标。今年只招收五，六年级插班生，其他年级的孩子只能在原学校就读。待明年学校全面招生后，家长可以选择将孩子转回就读，享受义务教育。

3. 咨询：明年1月地铁试运行阶段市民是否可以乘坐？

市轨道交通集团回复：我市轨道交通1号线按既定计划于2021年1月进入试运行阶段，该阶段为空载试运行而不是试运营，市民不能乘坐。根据相关法律规定，将正式开通试运营后，对市民开放。

4. 建议：磁涧到牡丹广场的706路公交车执行1元票价。

市交通局回复：据交运集团反馈：我公司701、702、706路同时批复为组团公交，701、702享有政府补贴，706路目前仍未享受政府补贴待遇，实行一票制，现执行票价2元/人。待政府补贴到位，按计划执行1元票价。另我公司拟增开洛新产业集聚区环线、洛阳科技学院至洛阳站、洛阳科技学院至高铁站三条公交班线，合理优化公交线路，我公司也会加大管理力度，切实加强驾驶员素质教育，提高服务质量，为周边群众提供更好地服务。

5. 投诉：北盟路堵车严重，何时能扩宽？

市住房和城乡建设局回复：关于北盟路提升改造工程，根据市政府工作部署安排由瀍河区政府负责实施，改造提升范围为邙岭大道至五股路，将对原有路面重新摊铺沥青。今年以来我局多次建议瀍河区政府启动此项目，并于7月初向市政府递交了关于督促瀍河区政府启动北盟路提升改造工程的报告，建议市政府督促瀍河区尽快启动该项目。

6. 咨询：今年高新区有招教考试吗？

高新区回复：经了解，我区今年有招教计划，请您随时关注我区招教信息。

7. 咨询：中州路下穿王城大道芳林路隧道何时开建？

市住房和城乡建设局回复：因轨道交通1号线王城公园站施工场地与中州路下穿王城大道隧道施工场地存在重合，因地下作业面空间有限，无法同时进行两项工程施工。目前，我局正在协调轨道交通部门尽快完成地铁站点施工收尾工作，并将施工场地移交我局。

8. 咨询：天七生活区危楼撤离如何进行安置补偿？

涧西区回复：洛轴天七南家属院1号楼属洛轴生活区天七南街坊(以下简称天七小区),位于天津路牡丹广场西侧,东邻天津路、南邻天津路小学、西和北邻725研究所家属区,宗地面积12047.1平方米(18.07亩),建筑面积19538.99平方米,共9栋7层砖混结构楼房,竣工时间分别为1988年、1990年,共有342户房改房,全部为个人产权房屋由洛轴资产公司管理,建筑单位由洛轴公司委托省建六公司建设。2008年以来,天七小区9栋楼陆续出现下沉、倾斜等问题,经专业建筑安全鉴定机构鉴定,1号楼,3号楼、6号楼7号楼、8号楼、9号楼安全性评级为Dsu级,建议立即拆除,2号楼、4号楼、5号楼均为Csu级,需加固维修。为消除天七小区居民的不安全隐患,避免群众生命和财产安全受到伤害和失,2020年7月15日涧西区人民政府、洛轴资产管理经营有限公司下发公告,要求天七小区所有居民于2020年7月31日前从危房中搬离。为解决搬出居民的生活居住问题,涧西区人民政府参照《洛阳市人民政府关于国有土地上房屋征收与补偿的意见》,每月垫付每户居民800元过渡费。小区规划三栋高层,满足小区342户居民回迁。具体拆迁安置补偿协议,待该地块“招拍挂”以后,投标竞标的开发商出台。基于以上房屋鉴定等级及危险程度,加之7月份以来受恶劣天气影响,为提前做好应对强对流、强降水的准备及居民生命安全保障,按照区委区、政府要求在天七街坊成立危楼改造指挥郡,在小区内设立相关文件、鉴定结果展板展示,以横幅形式提醒居民居住安全并在小区进行宣传及动员搬离工作。

9. 投诉：洛阳市实验幼儿园招生信息不公开透明。

市教育局回复：依据洛阳市教育局《关于做好 2020 年学前教育招生工作的通知》洛教基〔2020〕96 号文件精神，洛阳市实验幼儿园结合实际情况制定《洛阳市实验幼儿园2020年招生方案》。招生严格执行公开、公平、公正的原则，并提前进行了公示；招生流程为：制定招生方案--上报审核备案--发布招生信息--面向社会招生；招生工作已于8月5日完成。

10. 建议：滨河体育公园改变设计方案后与周边环境不协调。

弘义集团回复：珠江路滨河体育公园项目是严格按照规划设计进行施工的，预计于今年10月份正式开放。关于您反映的问题，洛阳市2019年民生项目之一滨河北路过街天桥项目与滨河体育公园项目中的空中步道位置与功能有所重叠；另经向市政府多次汇报，由于体育公园项目的空中步道与邻近的洛浦公园有绿化过多，规划审批等问题，因此，按照市里统一要求改为人行天桥。除此之外，项目规划设计没有其他变动。谢谢您对我们项目的关心，也请您对我们的体育公园项目的品质放心。

【尚未有结果】

1. 咨询：嵩县木植街乡蒲池村石门丈沟内村民雨季出行难。

【网友建议】

建议：洛卢高速与宁洛高速立交五龙沟枢纽处设置导流线、增加缓冲区

网友：洛卢高速与宁洛高速立交五龙沟枢纽处，东向南匝道出口和北向东匝道口汇流处，没有缓冲区，直接合流，并且车辆东向南汇入车道时，树木遮驾驶员挡视线，导致无法看到车辆，存在极大的安全隐患，建议此处绘制实线导流线，增加缓冲区，避免交通事故发生。

建议：92路公交车缩短发车时间

网友：乘坐92路公交每次都要等好久，出行十分不便，建议缩短发车时间。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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