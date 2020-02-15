洛阳北郊机场近期计划新开哪些航线？丨百姓呼声每日简报

8月5日0时--8月5日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计319条，已回复的帖子99条，未回复帖子220条。其中，市人防办、市轨道交通集团、市住房公积金管理中心、市公交集团等单位回复积极。

8月5日0时--8月5日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计319条，已回复的帖子99条，未回复帖子220条。其中，市人防办、市轨道交通集团、市住房公积金管理中心、市公交集团等单位回复积极。

【热帖】

· 洛阳北郊机场近期计划新开哪些航线？

· 危险！请制止王城大道快速路高铁站联络线上的停车行为

· 实验小学门口的隔离护栏圈到人行道上合理吗?

· 老城区体育场何时对外开放？

· 开元壹号南门钱江路刚划的停车位收费是否合规

· 洛阳市普通话考试有学历要求吗？

· 公交司机不按规定开启制冷设备

· 旅游年票可以异地激活吗？

· 坦克路科文路附近未开通公交车 居民出行不便

· 老城区西平街9号院内垃圾成山无人清理

【已回复】

1. 咨询：洛阳北郊机场近期计划新开哪些航线？

市旅发集团回复：为推进暑期复工复产，旅发集团与各航空公司沟通，开通了洛阳至上海浦东航线，班期一天一班；加密了洛阳至青岛、成都的航线至一天一班；同时目前已启动布局2020年10月底的冬春换季的新航线，正在积极与航空公司对接航线，重点布局还未开通的省会城市。具体航班新增情况请以换季后的时刻表为准，敬请期待。

2.投诉：危险！请制止王城大道快速路高铁站联络线上的停车行为

市公安局回复：您好！您反映的问题辖区洛龙交巡大队已经收到。大队已安排人员加强快速路的巡逻力度，对随意在快速路违法停车的交通违法行为进行治理。如再次发现以上情况可拨打110报警电话或者洛龙交巡大队值班电话65977122，我们会安排人员及时处置。

3. 投诉：实验小学门口的隔离护栏圈到人行道上合理吗？

市教育局回复：学校在门口设置防撞护栏，是根据公安部和教育部下发的校园周边安全治理的文件精神，以及洛阳市教育局的相关文件精神，为杜绝恶性暴恐事件而设置的。2018年11月23日洛阳市教育局签发的 《关于印发贾长河同志在全市教育系统今冬明春安全工作与扫黑除恶专项斗争推进会上的讲话的通知》文件中明确指示：要不断提升物防标准，各学校要加强学校安全基础设施建设，根据校园及周边治安、交通环境实际情况，立即主动协调政府相关部门在学校附近设立“护学岗”，在校园周边特别是校门口道路周边设置减速带、警示标识等，在学校门口设置隔离栏、隔离墩等硬质防冲撞设施，严格实行并落实校园封闭式管理，坚决杜绝恶性暴恐事故发生。

隔离护栏保障了学生安全，今年新冠病毒疫情爆发，隔离栏为了避免学生与行人的发生近距离接触，保障学生卫生防疫安全也起到了至关重要的作用。

为确保学生出行安全以及行人的便利，洛阳市实验小学已向政府申请在学校与凯旋路路南架设南北行人天桥，此项目正在施工，近期就会完工。由此给大家带来的不便，敬请谅解。

4. 咨询：老城区体育场何时对外开放？

老城区回复：经了解，老城体育场现在正在进行改造和提升，提升改造是为了让大家有更好的健身环境，自新冠肺炎疫情防控工作开始后，所有的建设、经营活动受到影响，致使工期延误。改造提升工作尚未完成，为确保施工安全，体育场暂未开放，待完工后，老城体育场将会以崭新的面貌向公众开放，满足大家健身的需要，望您耐心等待。

5. 投诉：开元壹号南门钱江路刚划的停车位收费是否合规？

市公安局回复：2020年6月，经洛龙区政府协调后，由城管部门申请，安乐交巡大队按照相关流程审批后，由城管部门安排施工单位在钱江路新伊大街至长厦门街段道路南侧施画停车泊位，共设置82个停车泊位。对于停车收费问题，公安交警部门无权也从未收取过停车费用，更不存在贴文中收费人员所谓的“如不交停车费交警就拖车”的情况。对于停车收费问题，建议您向市城管局咨询。

6.咨询：洛阳市普通话考试有学历要求吗？

市教育局回复：普通话水平测试没有学历要求，省内户口即可报名参加。

7. 投诉：公交司机不按规定开启制冷设备

市公交集团回复：经查，因当时雨势较大，导致前方玻璃雾气太大，影响车长视线，出于安全考虑，该车长采取短暂关闭空调。我们已与诉求人电话沟通，诉求人表示理解。

8. 咨询：旅游年票可以异地激活吗？

市旅发委回复：因洛阳旅游年票办理后5天生效，5天后将自动转为激活可以使用状态，无需再次操作！如有疑问可以电话咨询。

9. 咨询：坦克路科文路附近未开通公交线路，居民出行不便

市公交集团回复：因西环路上道路封闭，不具备通车条件，且暂时没有可行的调整线路方案，我公司后期将根据实际情况进行调研，并与其他相关部门协商解决方案。

【尚未有结果】

1. 投诉：老城区西平街9号院内垃圾成山无人清理

【网友建议】

建议：洛阳施行新房交付即办不动产证的政策

网友：郑州市从9月1日起新房交付及交办不动产证，建议洛阳向郑州学习施行“交房即发证”。

建议：及时修整秦岭南路以西广瑞家园段损坏的乐道

网友：秦岭南路以西广瑞家园段乐道损坏严重，地面凹凸不平，夜晚散步存在安全隐患，建议及时修整。

建议：滨河南路新村村口处安装临时信号灯

网友：滨河南路新村村口处十字路口设置的有斑马线，但未设置信号灯，部分机动车从该路口经过时都不减速，并且有行人从斑马线过马路时，机动车辆也不礼让行人。建议交管部门在该路口设置临时信号灯，保障行人安全通行。

(洛阳网记者 马青 见习记者 张晓丹 整理)

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