小区充电桩按时间计费是否合规？丨百姓呼声每日简报

8月3日0时--8月3日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计327条，已回复的帖子103条，未回复帖子224条。其中，市自然资源和规划局、市交通局、市卫健委、涧西区等单位回复积极。

8月3日0时--8月3日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计327条，已回复的帖子103条，未回复帖子224条。其中，市自然资源和规划局、市交通局、市卫健委、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 联通5g什么时候能覆盖洛阳

· 小区充电桩按时间计费是否合规？

· 建议洛阳积极发展电子信息制造业

· 初三毕业生未进行健康打卡影响高中入学吗？

· 洛阳到南阳的长途汽车不按点发车

· 青年宫广场地铁围挡何时拆除？

· 倒盏村景区停车场乱收费

· 偃师市槐新南路与首阳路口商贩占道经营

· 瀛洲花园西侧规划的是哪类学校？

· 家里抽烟机里有个大马蜂窝咋办？

【已回复】

1. 咨询：联通5g什么时候能覆盖洛阳

中国联通回复：洛阳5G网络目前正在建设中，已完成联通旗舰营业厅、市中心医院、市民之家、龙门石窟以及一拖、豫阳铝业工业厂区等应用场景5G试验网络覆盖，预计2020年年底完成洛阳市区和县城的5G网络全覆盖。

2.投诉：小区充电桩按时间计费是否合规？

市发改委回复：根据《洛阳市发改委关于明确我市电动汽车充电服务费有关事项的通知》（洛发改〔2018〕4号）文件，充电设施经营企业可向电动汽车用户收取电费及充电服务费两项费用：电费按河南省电网销售电价表明确的标准收取；充电服务费按充电的计量单位（千瓦时）收取。

需要强调的是：我委制定的充电服务费是按充电的计量单位（千瓦时）收取，而不是按时间计费，我委未制定过按时间收费的标准。针对您反映问题，可拨打举报电话12315向市场监督管理部门进行反映。

3. 建议：洛阳积极发展电子信息制造业

市工信局回复：洛阳副中心城市建设定位建设全国先进制造业基地，我市印发了《洛阳市加快副中心城市建设制造业高质量发展专班行动方案》（洛副中心办〔2020〕6号），提出到2025年打造千亿级电子信息产业集群，电子元器件一直以来是洛阳市电子信息制造发展的重点方向，中航光电是行业龙头企业，新冠疫情期间梳理了配套产业链企业，指导企业有序复工复产， 我市目前有六大产业园，下一步将实施”6+X”先进制造业园区培育计划，根据各县区产业布局情况，适时谋划建设新的制造业园区，通过招商进一步完善我市产业链条，形成集聚发展。为了支持企业发展壮大，我市出台了相关政策，涉及财税、金融、人社、科技、产业、营商等多个方面，欢迎您关注“洛阳工信”公众号中的政策汇编，我们也会将最新的政策第一时间在公众号进行发布。

4. 咨询：初三毕业生未进行健康打卡影响高中入学吗？

市教育局回复：目前市教育局不强制要求学生每天进行健康打卡，有特殊情况需及时上报。健康打卡不会影响高中入学。

5. 投诉：洛阳到南阳的长途汽车不按点发车

市交通局回复：2020年7月31日，洛阳至南阳车应该10:30发车，但是实际上是11:10发车，诉求人不满，我公司非常重视，公司对该车晚40分发车一事做出如下说明：当日气温炎热，车辆空调制冷出现了问题造成该班次晚点了40分钟发车。由此给投诉人造成一定的不便，经过工作人员与诉求人耐心沟通后，得到投诉人的谅解。今后我公司将通过司乘人员例会、谈话等形式，提高服务质量，落实好各项规章制度、避免发生类似投诉。

6. 咨询：青年宫广场地铁围挡何时拆除？

轨道集团回复：中州东路主干道车站围挡计划于9月下旬拆除，届时附属结构围挡后撤，中州东路主干道全面恢复交通。

7. 投诉：倒盏村景区停车场乱收费

伊滨区回复：倒盏景区内停车免费，如有人收费，请拨打110报警。

8. 投诉：偃师市槐新南路与首阳路口商贩占道经营

偃师市回复：接到您的投诉后，偃师市城管执法人员立即对槐新路与首阳路交叉口及周边进行治理，对该处流动占道经营摊位进行劝离，引导进入便民服务点进行经营，存在问题已治理完毕。下一步，将安排责任中队继续加强管理。

9. 咨询：瀛洲花园西侧规划的是哪类学校？

洛龙区回复：瀛洲花园西侧规划的是一所小学，计划2021年开工建设，2022年投入使用，如有疑问可咨询我局基建办，电话：80862606。

【尚未有结果】

1. 咨询：家里抽烟机里有个大马蜂窝咋办？

【网友建议】

建议：延长南昌路和滨河北路交叉口绿灯时间

网友：南昌路和滨河北路交叉口、南昌路南苑路交叉口路段较长，等红绿灯时，绿灯时间比较短，行人过马路时走不到一半就变红灯了，每次过马路都是一路小跑，年龄稍大一点的行人就只能站在马路中间等下个绿灯，真心不安全。希望能够延长一下橫过马路绿灯时间。

建议：洛浦公园羽毛球场更换球网

网友：洛浦公园南堤西苑桥西羽毛球场的网破烂多时，希望能实地查看一下，更换新球网。

(洛阳网记者 马青 见习记者 张晓丹 整理)

如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。