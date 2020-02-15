厚载门街南延工程何时开工？丨百姓呼声每日简报

8月4日0时--8月4日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计344条，已回复的帖子118条，未回复帖子226条。其中，市工信局、市教育局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、高新区等单位回复积极。

8月4日0时--8月4日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计344条，已回复的帖子118条，未回复帖子226条。其中，市工信局、市教育局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、高新区等单位回复积极。

【热帖】

· 建议洛阳加大招商引资完善产业布局力度

· 洛阳地铁乘车码是否能与其他城市互通

· 周山森林公园南大门门楼外石板断裂松动

· 建议滨河南路隋唐城路至聂泰路段进行道路优化

· 厚载门街南延工程何时开工？

· 为何健康洛阳APP上河科大五附院不能预约挂号？

· 建议在军安小区修建室内活动中心

· 网友发帖称第十五中学强制学生办旅游年票参加研学活动

· 玻璃厂路高架桥建设春都路是否设置匝道？

· 栾川汽车站何时能加入河南省公路客运联网售票平台

【已回复】

1. 建议：洛阳加大招商引资完善产业布局力度

市工信局回复：近年来，我市坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，大力推动工业企业转型升级，高质量谋划并签约一批合作项目，吸引了格力智能制造基地、银隆新能源产业园、忠旺铝精深加工项目等一批重大项目落地实施。目前，格力中央空调项目首条生产线建成试产；银隆新能源专用车、客车批量生产；凯盛科技在洛设立“一总部一中心三基地”，打造世界一流、具有较强竞争力的玻璃新材料研发制造产业基地；洛阳康达卡勒幅医疗科技正加快投产，将填补我省高端医疗器械生产的空白，带动形成高端医疗设备产业集群。

虽然我市工业企业招商引资取得了一定成效，但是与西安、郑州等城市相比，还存在较大差距。下一步，我市将借助中国（郑州）产业转移系列对接活动、豫京合作、豫沪合作等对接平台，加快对接世界500强企业、龙头企业，推动我市制造业企业加快承接国际国内产业转移，深度融入“一带一路”等国家重大战略，从而加快推动我市制造业高质量发展。

2.咨询：洛阳地铁乘车码是否能与其他城市互通

市轨道交通集团回复：目前，洛阳地铁乘车码方案正在研究制定中，您提到的问题我们已有考虑。

3. 建议：周山森林公园南大门门楼外石板断裂松动

高新区回复：经过调查了解，周山森林公园核心区提升工程目前已基本完工，为满足广大市民的生活需求，目前已对外开放。近段时间施工单位正在全面排查需要整改完善的施工内容，整改到位后，进行初步竣工验收，您所反映的南大门门楼外石板路面的情况已经纳入施工单位的整改清单，近期开始整改。

4. 建议：滨河南路隋唐城路至聂泰路段进行道路优化

市自然资源和规划局回复：1.根据交通流量调查，该路段建成后早晚高峰未发生交通拥堵，尤其是在王城大道建成后，解放桥交通流量大幅度减少，目前本段饱和度为0.65左右，没有改造拓宽的必要性。2.牡丹桥南节点为五路交叉口，本段设计为滨河南路辅路，双4车道，滨河南路主路为地下双4车道，合流至新村花卉市场附近为双6车道，车道变化数为1，相关加减速车道长度满足规范要求，辅道车道增加时，加减速车道长度受限，若满足安全行驶长度要求，需拓宽道路并拆除北侧公园围墙和南侧市场。3.目前上述路段绿化带宽度有限，即使拆除也不足以新增一条车道，且滨河南路设计时速较高，拆除后机非混行易带来交通安全隐患，没有绿化也影响夏天慢行交通的舒适度。4.老洛宜路两侧随意停车现象严重，且难以管理，因此新设计的非机动车道仅3.5米宽，也有避免机动车在非机动车道随意停放的考量，拆除绿化带势必造成本段违停死灰复燃。5.绿化带较高影响行车视距的问题，将转城管部门调查，并按时修剪。

5. 咨询：厚载门街南延工程何时开工？

市住房和城乡建设局回复：根据市政府工作部署安排，厚载门街南延工程计划于2021年初开工建设。

6.建议：为何健康洛阳APP上河科大五附院不能预约挂号？

市卫健委回复：由于本周开始，第五人民医院病房恢复原病房建制，前期因为疫情原因临时设置的门诊诊室及观察病房撤并，病房和医护人员均进行了大范围调整，现住患者需要办理转科等业务，医护人员也需要进行岗位调整。由于门诊坐诊医生无法提前确定，造成健康洛阳APP的排班不能提前编制，暂时无法使用，给患者造成了不便。

针对以上情况，第五人民医院主管院长召集门诊部、信息科等相关科室召开了协调会议，对预约挂号工作再次做出了强调，确保类似情况不再发生。同时要求进一步优化就诊流程，缩短患者就医排队时间等门诊服务问题。

8月4日16点40分医院信息科科长和投诉人进行了电话沟通，解释了相关情况，取得了投诉人的理解和谅解。

7. 建议：在军安小区修建室内活动中心

涧西区回复：提高居民生活的幸福感，获得感是政府一以贯之的目标。不光是军安小区，前些年由于缺乏相应的规划，很多小区都存在活动室建设不完整或者无场地的尴尬局面，与老百姓日益增长的文化娱乐需求不相满足。从去年开始我办已在筹建此事。由于涉及到资金、项目审批、土地使用等多个问题。进展不够迅速，后期我办会抓紧时间推进此项工作，满足群众文化娱乐需求。

8. 投诉：第十五中学强制学生办旅游年票参加研学活动

市教育局回复：学校组织的高一年级研学活动，是根据洛阳市教育局系统研学活动安排，贯彻全市文旅精神，落实洛阳市教育局《关于推进中小学生研学旅行的实施方案》文件精神，打造叫响“研学洛阳，读懂中国”研学品牌，开阔学生视野为目的，要求人数不少于20%，学校选择研学路线为市内各红色基地，博物馆等，并未要求学生办理旅游年票。研学活动由学校统一组织，安排车辆，学生不缴纳任何费用。

9. 咨询：玻璃厂路高架桥建设春都路是否设置匝道？

市住房和城乡建设局回复：根据玻璃厂路高架桥建设规划，将在玄武门大街和瀍涧大道两条主干道处设置匝道，因春都路位于玄武门大街和瀍涧大道之间，且距离较近，考虑到使用性、经济性等多方面原因，暂未在春都路设置匝道口。

【尚未有结果】

1. 咨询：栾川汽车站何时能加入河南省公路客运联网售票平台

【网友建议】

建议：尽快修理延安路与珠江路交叉口北损坏的隔离栏杆

网友：延安路与珠江路交叉口北的隔离栏杆倒地已经3天了，无人“扶正”或移走，晚上车辆或行人经过的时候存在安全隐患，建议相关部门尽快修理，保障道路畅通。

建议：开元大道和定鼎门街交叉口的信号灯调整

网友：开元大道和定鼎门街交叉口的信号灯是直行和左拐同时亮灯，这个路口比较大，同时亮灯的情况下容易发生交通事故，建议交管部门对该路口的信号灯进行调整。

建议：尽快实现996路、998路公交动态实时查询功能

网友：996路、998路公交车特别难等，建议尽快实现这两趟公交车APP实时查询车辆动态功能，方便市民随时获取车辆信息。

(洛阳网记者 马青 见习记者 张晓丹 整理)

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