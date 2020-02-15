中国国花园的小树被游客当单杠用丨百姓呼声每日简报

8月10日0时--8月10日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计350条，已回复的帖子90条，未回复帖子260条。其中，市教育局、市卫健委、市水务集团、市人力资源和社会保障局、涧西区等单位回复积极。

8月10日0时--8月10日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计350条，已回复的帖子90条，未回复帖子260条。其中，市教育局、市卫健委、市水务集团、市人力资源和社会保障局、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 高中没有学籍可以参加高考吗？

· 网友发帖称中国国花园的小树被游客当单杠用

· 尽快治理西关三通巷路段违停车辆和僵尸车

· HPV疫苗是否在医保范围内？

· 今年中考生能复读吗？

· 消防管道破裂导致新房被淹无人解决

· 市区内哪所高中招收艺术生？

· 高新区洛玻城小区野蛮施工影响小区居民出行

· 市人力资源12333客服电话打不通

· 网友发帖称市第九人民医院狂犬疫苗接种不负责任

【已回复】

1. 咨询：高中没有学籍可以参加高考吗？

市教育局回复：在取得高中或者同等学历条件下，可以以社会青年参加高考。

2. 投诉：中国国花园的小树被游客当单杠用，拽着小树翻跟头近一个小时。

市城市管理局回复：关于您反映的游客在园内矮树上翻跟头一事，反应出我园在管理上还存在不足，在此对广大游客表示深深的歉意，下一步我园将加大文明游园管理力度，组织安保人员加强巡逻，重点对园内小广场等休憩区域进行监管，发现不文明行为及时制止，杜绝此类事件再次发生。在此也呼吁广大游客，爱护园内花草树木，文明游园，用我们的一言一行树立古都洛阳的文明形象。

3. 投诉：尽快治理老城区西关三通巷路段违停车辆和僵尸车。

市公安局回复：经核实，由于三通巷属于区管道路，目前辖区老城交巡大队正与区政府协调，准备安装标志，待标志安装到位，大队将于区政府对此路段进行联合治理。此外，关于僵尸车的清理工作，目前由洛阳市城管局负责，若您有什么疑问，可向该主管单位咨询。

4. 咨询：今年中考生能复读吗？

市教育局回复：可以复读，公办学校不收复读生，可到民办学校复读。

5. 咨询：HPV疫苗是否在医保范围内？

卫健委回复：据该社区工作人员解释：医保卡是可以正常使用的，如系统出现问题则不能使用移动支付，需要预备现金支付。

6. 咨询：市区内哪所高中招收艺术生？

市教育局回复：除九中外，洛阳市八中、理工附中、洛阳外国语学校招收艺术生。

7. 投诉：高新区洛玻城小区野蛮施工，影响小区居民出行。

高新区回复：针对洛玻城小区施工不合格问题，区综合执法局、区建管办及办事处城建工作人员、华夏路社区到洛玻城小区对施工单位进行联合执法，协调野蛮施工问题，已与2020年8月9日对施工单位提出整改要求并下发责令整改通知书，目前施工方按要求整改并按规定时间施工，目前施工单位正在积极对损坏路面进行修复，华夏路社区也会督促施工单位尽快按期完工避免对居民出行造成影响。

8. 投诉：市人力资源12333客服电话打不通。

市人力资源和社会保障局回复：目前12333人工座席是8位，人工座席工作时间周一至周五，上午9点-12点，下午13点-17点，请您避开高峰期拨打电话。

【尚未有结果】

1. 投诉：消防管道破裂导致新房被淹，无人解决。

2. 投诉：洛阳市第九人民医院狂犬疫苗接种不负责任。

【网友建议】

建议：在人流较大的路段上道路标线、斑马线喷涂防滑涂料

网友：我市很多道路标线、斑马线等喷涂的白色涂料雨天特别滑，行人和非机动车辆在雨天过马路时存在安全隐患。目前，很多大城市道路标线、斑马线等都广泛使用防滑涂料，建议有关部门学习外地的先进经验，在学校、医院门前等人流量较大的路段上，道路标线、斑马线喷涂防滑涂料。

建议：尽快更换龙门石窟景区公交线路牌并合理设置公交站台

网友：龙门石窟景区公交站牌破旧不堪，并且一个站好几个上车点，十分混乱。每年来龙门石窟的游客络绎不绝，公交车站台、站牌的设置，关乎洛阳形象。建议相关部门尽快更换公交线路牌，并且实地调研，合理规划设置乘客乘车点。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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