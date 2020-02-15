明年9月1日起契税税率将调整？丨百姓呼声每日简报

8月13日0时--8月13日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计286条，已回复的帖子81条，未回复帖子205条。其中，市税务局、市体育局、市质监局、建设银行洛阳分行、高新区等单位回复积极。

8月13日0时--8月13日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计286条，已回复的帖子81条，未回复帖子205条。其中，市税务局、市体育局、市质监局、建设银行洛阳分行、高新区等单位回复积极。

【热帖】

· 明年9月1日起契税税率将调整？

· 高新区高速收费站何时开通？

· 机动车罚单上“宇文恺街”写成了“宇文凯街”

· 洛龙区国宝大厦新能源汽车不执行半价停车收费标准

· 涧西区招教小学语文岗位专业限制是否合理？

· 小区车位不够，居民该如何停车？

· 西工区凯瑞梧桐里25号楼电梯噪音巨大

· 宁洛高速涧西站只有一个ETC通道还经常故障

· 新区体育场篮球馆入口处地砖损坏严重

· 凌波桥北辅路上井盖破损存在极大安全隐患

【已回复】

1. 咨询：明年9月1日起契税税率将调整？

市税务局回复：8月11日，十三届全国人大常委会第二十一次会议表决通过《中华人民共和国契税法》，自2021年9月1日起施行。其中第3条规定，契税税率为3%—5%，与1997年7月7日国务院发布的《中华人民共和国契税暂行条例》规定契税税率为3—5%保持一致，河南省契税实施办法规定我省契税基本税率为4%。此次立法是按照税收法定的原则，把之前的契税暂行条例上升为法律，契税税率并未变化，契税优惠未取消。根据财政部、国家税务总局、住房城乡建设部2016年出台的《关于调整房地产交易环节契税 营业税优惠政策的通知》，对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税。

2. 咨询：高新区高速收费站何时开通？

高新区回复：经过调查了解：高新站水电、票据室、亮化工程、办公楼、道路出口、标牌已全部完工，具备人员入驻条件和通车条件，目前正在走手续报批，待手续报批完成即可通车。

3. 建议：机动车罚单上“宇文恺街”写成了“宇文凯街”。

市公安局回复：群众的监督和建议是我们做好工作的基础，也是下步努力的方向，非常感谢您对我们工作不足之外的指正，我们已安排人员核对更正录入的辖区道路名称。

4. 投诉：洛龙区国宝大厦新能源汽车不执行半价停车收费标准。

洛龙区回复：经查，国宝大厦目前已按照国家政策新能源汽车实施半价收费，因车辆识别系统不够完善，收费时显示为全价。我单位已要求物业企业在小区张贴告示，告知业主新能源汽车半价收费。

5. 咨询：涧西区招教小学语文岗位专业限制是否合理？

涧西区回复：为更好推动涧西教育发展，根据工作安排，涧西区于2020年8月10日在涧西区政府网站发布《2020年涧西区公开招聘事业单位工作人员(含小学教师)实施方案》。其中网友反映“语文岗位限专业”问题，主要依据中华人民共和国人事部令第6号《事业单位公开招聘人员暂行规定》第三章第十二条规定“招聘计划由用人单位负责编制，主要包括以下内容：招聘的岗位及条件、招聘的时间、招聘人员的数量、采用的招聘方式等”；《河南省事业单位公开招聘工作规程》第二章第十五条规定“招聘专业及相关学科的设置，一般应明确到学科专业类别”；《洛阳市事业单位公开招聘人员实施办法》第三章第十一条规定“招聘计划实施方案主要包括拟招聘岗位名称、专业、任职资格条件和人数等”。由此，涧西区公开招聘教师所列专业可根据岗位的需求制定。

6. 投诉：小区车位不够，居民该如何停车？

市公安局回复：根据《中华人民交共和国道路交通安全法》规定：机动车应当在规定地点停放。道路市容环境是城市的“门面担当”，近期根据市委、市政府和市公安局工作部署，为尽快还路于民，还净于民，我们将进一步加强巡查密度、力度，及时处置车辆乱停放现象。良好的交通秩序不仅需要交警部门的管理，更需要广大市民的理解、支持和配合。建议您停放车辆时换位思考，到正规的停车泊位或停车场所合理停放您的爱车。 同时，根据《洛阳市城市区机动车停车管理暂行办法》，“市城市管理部门统筹城市区机动车停车管理工作，会同相关部门对各城市区停车管理工作进行综合协调……”。公安部门无权规划停车泊位，若您有什么疑问，可向市城管局咨询。

7. 投诉：西工区凯瑞梧桐里25号楼电梯噪音巨大。

市质监局回复：接到您反映的问题后，我西工区局立即组织执法人员到现场调查了解情况，我工作人员向该小区电梯维保单位了解该部电梯维修情况后，当场责令该小区物业公司和电梯维保公司对电梯进行全面检查，查找故障频出的根本原因消除隐患，该小区物业公司和电梯维保公司已组织技术人员加强对该梯的巡查，发现问题及时处理保证电梯安全运行，确保人员出行安全。

8. 投诉：新区体育场篮球馆入口处地砖损坏严重。

市体育局回复：体育中心内地砖破损中心负责修复，如果大面积破损将会通过公开招标统一修复。

【尚未有结果】

1. 投诉：宁洛高速涧西站只有一个ETC通道还经常出故障。

2. 投诉：凌波桥北辅路上井盖破损，存在极大的安全隐患。

【网友建议】

建议：对芳华路嵩山路口东信号灯配时进行优化

网友：芳华路嵩山路口东的信号灯，每当东西向红灯时，往往没有南北通行的车辆和行人，而且配时过长，经常影响东西向车辆通行，造成堵车。建议交管部门实地勘察，优化该路口信号灯配时。

建议：严查丝路大道凌晨大货车闯红灯、遮挡号牌等交通违法行为

网友：夜班上下班的时候经过丝路大道，经常目睹大货车的各种交通违章违法行为。部分货车车后部严重污损，车牌无法显示，到路口时不减速停车，直接闯红灯过去，严重违反交通秩序，对过往的车辆造成威胁，存在极大的交通安全隐患。另外，许多拉石子的大货车走一路撒一路石子，严重污染环境。建议交管部门严查丝路大道上货车违章违法行为。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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