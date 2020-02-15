疫情还未结束，新生入学军训能否取消？丨百姓呼声每日简报

8月12日0时--8月12日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计345条，已回复的帖子107条，未回复帖子238条。其中，市卫健委、市生态环境局、市民族宗教事务局、市自然资源和规划局等单位回复积极。

8月12日0时--8月12日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计345条，已回复的帖子107条，未回复帖子238条。其中，市卫健委、市生态环境局、市民族宗教事务局、市自然资源和规划局等单位回复积极。

【热帖】

· 疫情还未结束，新生入学军训能否取消？

· 礼让行人被追尾时该怎么办？

· 洛阳妇幼保健院急诊科只有一名医生看诊是否合理？

· 洛阳市2020二级建造师考试资格审核流程不合理

· 涧西区丽新路宜康游泳健身房噪音扰民

· 白马寺缅甸风格佛殿什么时间亮灯？

· 洛阳科技职业学院上学期未返校是否退费？

· 失业人员自主创业如何领取创业补助金？

· 隋唐城小区健身器材零件缺失长时间无人维护

· 老城区贴廓巷电线杂乱并伴有漏电现象存在安全隐患

【已回复】

1. 咨询：疫情还未结束，新生入学军训能否取消？

市教育局回复：高一学生军训是为了全面贯彻党的教育方针，落实《兵役法》、《国防法》、《国防教育法》等法规。通过军训，提高学生思想政治觉悟，激发爱国、爱军热情，增强国防观念及国家安全意识，增强组织纪律观念，培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的意志和作风；通过军训，使学生掌握基本军事知识和军事技能，提高学生综合素质。今年，新冠肺炎疫情在常态化防控下，要求各高中结合本校实际，进行综合研判，科学统筹安排好学生训练工作。制定出完善的实施计划和突发事件的安全预案，保障军训期间的各项安全工作。军训期间要落实人员不得大规模聚集的要求，按小建制分散组织训练，不组织动员会、汇报表演等大型聚集性活动；军训期间可以不戴口罩。

2. 投诉：洛阳妇幼保健院急诊科只有一名医生看诊是否合理？

市卫健委回复：您反映的问题我们已交办市妇幼保健院，要求其关注病人数量变化，适当增加值班医生数量，以方便患者就医。

3. 咨询：礼让行人有可能被追尾时该怎么办？

市公安局回复：首先《中华人民共和国道路交通安全法》第38条规定：车辆、行人应当按照交通信号通行。第47条规定：机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。机动车行经没有交通信号的路口时，遇行人横过道路，应当避让。第62条规定：行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。 若您在行车过程中发生交通事故，请及时拨打事故报警电话。

4. 投诉：洛阳市2020二级建造师考试资格审核流程不合理。

市住房和城乡建设局回复：经我局人事部门了解根据河南省人事考试网上公布的通知，洛阳市2020二级建造师考试资格审核工作已于7月29日发布在“洛阳市住房和城乡建设局”官网及“洛阳市建设行业职工培训中心”网站上，按照省厅文件精神结合我市实际情况，一是在审核时间上与省厅保持同步，二是报送资料及审核程序上与省厅要求相同一。实际工作中，大部分考生没有按照省厅文件及我市二建职业资格报名考试资格审核工作要求送审，现场个人单独送审情况比较突出，再加之天气炎热，许多考生心存怨气，对此，现场组织人员主动想办法，采取编队、发号、加快审核进度等办法，有效缓解考生情绪，审核现场秩序良好。目前，据市考试中心通报信息，2020年洛阳市二建考试报名人员6000余人(含老考生)，截止12日下午15时已审核考生资料3400余人，预计13日能顺利完成全部审核工作。个别考生因特殊原因未能在规定时间内送审资格的，可于14日当天联系洛阳市建设行业职工培训中心工作人员进行登记补审，联系电话：60686335或60686337，逾期将不再受理。

5. 投诉：涧西区丽新路宜康游泳健身房噪音扰民。

市生态环境局回复：经查，宜康健身房中央空调室外散热器在运行过程中产生一定噪声，该店已安装噪声隔音设施，并已委托第三方监测公司进行了噪声监测，监测结果为昼间2号楼601：昼间48dB(A)、3号楼804：47dB(A)、3号楼室外：52dB(A)，执行标准《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)，该店中央空调室外散热器运行时噪声未超过国家标准。涧西分局执法人员与投诉人联系后反映了该情况，其要求再次对该健身房进行检测，涧西分局已要求该单位尽快进行噪声检测，待结果出来后与投诉人反馈。

6. 咨询：白马寺缅甸风格佛殿什么时间亮灯？

市民族宗教事务局回复：白马寺包含缅甸风格佛殿在的国际寺庙区开放时间为：夏季(7:40—18：40，18:00停止售票)，冬季(8:00—17:30，17:00停止售票)。缅甸风格佛殿一层一般在20:00亮灯，上部佛塔除了重要节日期间亮灯外，其他时间晚间不亮灯。

7. 咨询：洛阳科技职业学院上学期未返校是否退费？

市教育局回复：学校已经按照省市政策制定了退住宿费措施，在校生住宿费的退还部分顶下学期的住宿费，学生在缴纳下学期学费时，只需要补交差额即可。因为疫情，大部分学生在家上网课，尚未办理下学期交费手续，因此尚未涉及到退还住宿费的抵差等内容。后续，我局将督促学校继续严格执行各项收费政策，依法依规进行收费，细致做好对学生的解释沟通工作。如仍有异议，亦可拨打学校投诉电话0379-63087776联系沟通，或发邮件到lykjzyxy@163.com反映。

8. 咨询：领取失业保险金的失业人员自主创业如何领取创业补助金？

市人力资源和社会保障局回复：一次性创业补助金申领的条件和时限为：1、领取失业保险金期间的失业人员自主创业的，可按规定程序申请领取5000元的一次性创业补助。2、失业人员需在办理工商营业执照或其他有效证明之日起两个月内提出一次性创业补助申请。如有相关问题可咨询69933598。

【尚未有结果】

1. 投诉：隋唐城小区健身器材零件缺失，长时间无人维护。

2. 投诉：老城区贴廓巷电线杂乱并伴有漏电现象，存在安全隐患。

【网友建议】

建议：洛宜路未来小学门口安装礼让行人违法拍照摄像头

网友：由于洛宜路龙祥街到学子街这段道路未安装违法拍照系统，部分司机超速行驶，致使未来小学学生过马路时存在很大的交通安全隐患。建议在学校门口安装礼让行人违法拍照系统，确保学生安全通行。

建议：尽快修补滨河北路瀛洲桥至凌波桥段损坏的路面

网友：滨河北路瀛洲桥向西至凌波桥段，路面坑坑洼洼，有的坑又大又深，不仅仅车辆颠簸厉害，还存在安全隐患，建议有关部实地勘察，尽快修补损坏的路面。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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