周山森林公园南大门石板路面损坏严重 亟需修复丨百姓呼声每日简报

8月17日0时--8月17日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计360条，已回复的帖子107条，未回复帖子253条。其中，市旅发委、市教育局、市轨道交通集团、孟津县、涧西区等单位回复积极。

8月17日0时--8月17日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计360条，已回复的帖子107条，未回复帖子253条。其中，市旅发委、市教育局、市轨道交通集团、孟津县、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 周山森林公园南大门石板路面损坏严重亟需修复

· 七里河村拆迁是否属实？拆迁范围到哪？

· 建议涧西区江南路北侧设立夜间可停车时段

· 洛阳地铁的标志是否可以重新拟定？

· 香港城小区物业以押金的形式强行收取10元停车费

· 中考分配生录取结果在哪里可以查询？

· 洛阳市体育中学属于普通高中吗？

· 瀛洲蓝郡外围非法圈建的停车场何时能拆除？

· 小浪底专用线改扩建工程何时开工？

· 银杏山庄办理的温泉票如何退票？

【已回复】

1. 建议：周山森林公园南大门石板路面损坏严重，亟需修复。

高新区回复：经了解，南大门石板路面因施工单位管理不到位，养护期内车辆碾压，造成部分石材松动，现已责成施工单位安排修复。本月全省五地市反恐演练将在周山森林公园进行，待演练活动结束，立即进行修复。

2. 建议：涧西区江南路北侧设立夜间可停车时段。

涧西区回复：接到诉求后，我大队立即安排辖区中队到现场查看，现将情况回复如下：江南路作为两个小区上千户居民的消防通道，道路狭窄，南侧已规划有停车位。如在北侧规划停车位，夜间在此停放车辆，发生意外后果不堪设想，大队依法对沿线违停车辆进行治理，同时大队近期已安排警力对辖区各老旧小区周边实地调研，针对改造困难、公告停车场少的问题，将视实际情况在周边增设泊位或夜间停车位，解决停车难问题。

3. 咨询：七里河村拆迁是否属实？拆迁范围到哪？

涧西区回复：你所描述的区域基本符合，但又不够准确。因为这里边还有好多居民楼宇是不拆的。目前七里河村拆迁指挥部已经成立。详细的拆迁范围已经进行了公示。有需要您可到村(社区)委会进行咨询。

4. 建议：洛阳地铁的标志是否可以重新拟定？

市轨道交通集团回复：按照工作程序，2016年10月市轨道公司面向社会公开发布了“洛阳市城市轨道交通标识设计征集公告”，并于2017年5月在洛阳网微信平台发布了“洛阳城市轨道交通标识公开投票评选活动”，2017年6月组织召开了洛阳地铁标识设计方案专家咨询会，2017年11月底将最终标识设计方案面向社会公示，并结合公示意见完成了优化工作。目前，洛阳市城市轨道交通标识已由国家商标局审批完毕，并于2019年12月正式启用。

5. 投诉：香港城小区物业以押金的形式强行收取10元停车费。

涧西区回复：接到您反映的问题后，我单位已经通知社区，协调物业公司严格按照洛阳市相关规定收取临时停车费，严禁以押金的形式收取费用。

6. 咨询：中考分配生录取结果在哪里可以查询？

市教育局回复：根据洛阳市中招工作安排和《洛阳市教育局关于2020年示范性普通高中招收分配生工作的通知》精神，具有初中学校毕业生年级学籍且在本校就读3年，并且分配生中招报名志愿与录取学校一致，且只针对第一志愿，依据统招录取分数线，可降50分录取。最终享受分配生名额的名单可在考生所在初中学校查询。

7. 咨询：洛阳市体育中学属于普通高中吗？

市教育局回复：洛阳市体育中学是一所公办普通高中，今年是第一次招生，初中毕业生在体育专项测试合格后按照填报志愿和中招成绩从高往低进行录取。

8. 咨询：小浪底专用线改扩建工程何时开工？

孟津县回复：经调查，目前小浪底专用线改扩建工程设计方案已制定，正在进行施工前期的准备工作。

9. 咨询：银杏山庄办理的温泉票如何退票？

市旅发委回复：您的投诉我们已收到，我们已再次与银杏山庄部门经理联系，把您的诉求情况已告知，请您保持通讯畅通或联系银杏帝都温泉善后处理联系人：王志；联系电话：18937952880，他们将详细登记妥善处理退票问题，事件处理需要一定的时间，请您耐心等待，您也可以拨打12315消费者热线维权。

【尚未有结果】

1. 投诉：瀛洲蓝郡外围非法圈建的停车场何时能拆除？

【网友建议】

建议：加强对涧河游园的管理杜绝电动车驶入游园内

网友：涧河游园的建成为周边居民打造了良好的生活环境，让居民们有了一个休闲锻炼的好去处。但是现在，很多电动车在游园内的乐道上行驶，不仅破坏乐道，并且给在此锻炼的居民带来了一定的隐患，建议相关部门加强管理，杜绝电动车驶入游园内。

建议：洛宁县S249省道迎宾大道至槐树原段安装路灯

网友：洛宁县S249省道迎宾大道至槐树原段，一路坡段，急转弯较多，路况复杂，交通事故频发，建议在该路段上安装路灯，减少或避免交通事故发生。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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