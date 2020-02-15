网友发帖称两次到派出所都无法办理养犬证丨百姓呼声每日简报

8月20日0时--8月20日24时，洛阳网 《百姓呼声》 栏目共收到各类帖子共计193条，已回复的帖子51条，未回复帖子142条。其中，市公安局、市文物局、市城市管理局、市自然资源和规划局、涧西区等单位回复积极。

8月20日0时--8月20日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计193条，已回复的帖子51条，未回复帖子142条。其中，市公安局、市文物局、市城市管理局、市自然资源和规划局、涧西区等单位回复积极。

【热帖】

· 军安小区围挡施工 居民出行困难

· 龙和西路车辆违停严重导致交通拥堵

· 滨河南路天汇中心旁的过街天桥电梯何时投入使用？

· 西环路北延至机场西路如何规划？

· 网友发帖称两次到派出所都无法办理养犬证

· 洛新开发区双湘路口设计不合理导致事故频发

· 网友发帖称洛阳古代艺术博物馆拖欠讲解员工资

· 涧西区铜锣湾项目年底是否能开工建设？

· 凌波桥辅路与河洛路交叉口信号灯设置不合理导致车辆排队

· 新唐村今年会拆迁吗？

【已回复】

1. 咨询：滨河南路天汇中心旁的过街天桥电梯何时投入使用？

市城市管理局回复：经了解，该天桥属于古城路ppp项目，因货车挂撞造成桥体变形过大，处于维修待检测状态，不能使用。请您谅解。待维修检测完毕 且安全后，方可投入使用。

2. 投诉：龙和西路车辆违停严重，导致交通拥堵。

市公安局回复：您反映的问题辖区洛龙交巡大队已经收到。大队采取措施如下：一是大队已经安排路面执勤人员加强对您反映路段交通违法行为的巡查和整治力度，二是我们会安排人员加强对学校门口上下学高峰期和早晚上班高峰期的巡逻密度和疏导力度。并将积极与学校沟通，建议其加强对学生的交通安全教育工作，倡导家长在接送学生期间文明有序停放车辆。同时也安排人员在日常加强对此路段交通违法行为的治理和巡查力度。

3. 投诉：军安小区围挡施工，居民出行困难。

涧西区回复：从工程进度来讲，本月底至9月初，涧滨大道军安小区段基本就完工了，昨天、前天，我办又督促涧滨大道指挥部对军安小区保通路进行了整修，撒了石粉并安排压路机进行了碾压，目前来看道路是通畅和安全的。请你按照绕行方案出行，给你带来的不便敬请谅解。

4. 咨询：西环路北延至机场西路如何规划？

市自然资源和规划局回复：根据城市总体规划，丝路大道(西环路)向北与机场路连接，规划红线宽度65米。

5. 投诉：两次到派出所都无法办理养犬证。

市公安局回复：8月20日上午，经东关分局负责养犬证办理工作人员再次与上级沟通确认：您所养犬只为日本柴犬，对人和其它动物有较强的攻击性。根据《洛阳市公安局关于开展养犬专项治理的通告》(详见“平安洛阳”微信公众号8月19日文章)第四部分限养区内严禁饲养40种烈性犬中“……，以及具有上述血统的杂交犬和具有攻击性的其它犬种。”之规定，您所养犬只属禁养犬种，不能办理养犬证。规范城市养犬行为，加强和改进养犬管理工作，维护社会公众秩序和市容环境，保障公众健康和人民安全，是我们每个市民共同的责任，希望能得到大家的理解、支持和配合。

6. 咨询：涧西区铜锣湾项目年底是否能开工建设？

涧西区回复：目前铜锣湾项目，因开发商自身经济问题已被我市中级人民法院起诉，案件正在进一步的审理之中。我区政府和我办均由专人在跟进项目进展。力求尽快恢复建设。

7. 投诉：洛阳古代艺术博物馆拖欠讲解员工资。

市文物局回复：您提到的六名讲解员，其隶属关系属于洛阳佳缘物业公司，由该公司与她们签订劳动合同。2020年1月24日由于新冠疫情原因，该馆区闭馆，馆内工作人员正常到馆上班。考虑到闭馆期间没有游客，不需要提供讲解服务，同时洛阳古代艺术博物馆出于保护六位讲解员健康安全未通知六人到馆上班。3月26日馆区恢复对外开放，按照上级疫情防控的有关规定，不提供人工讲解服务，只安排每天两名讲解员开展馆区参观秩序维护工作，直至6月29日。在此期间讲解员一个月只需上10天班，其余均在家休息。7月1日由于馆区“整体提升改造”要闭馆，暂不需要讲解员，但为了保证稳定的讲解队伍，该馆协调物业公司，在经费极其困难的情况下，仍拿出每月800元(上一天休一天)的临时薪金挽留讲解员，其中四人因嫌薪金低明确告知离职，不存在“辞退”一说，6月30日四人离开单位，期间物业公司仍为其缴纳七月份的社保。两人留馆继续工作。在这期间该馆和物业均告知讲解员，物业公司内部有招聘岗位可以去应聘，但几人均未去应聘。由于牵涉疫情期间讲解员考勤等问题未发放工资，洛阳古代艺术博物馆积极协调物业公司，根据《河南省人力资源和社会保障厅关于转发人社厅明电[2020]5号文件妥善做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系工作的通知》第四条给讲解员发放工资，但几人拒绝接受。期间该馆曾接到劳动监察大队电话，也和劳动监察大队说明了事实情况。“单位不接电话”不属实。目前经过官方协调，这六名讲解员除一人之外，其他5人均同意按照《河南省人力资源和社会保障厅关于转发人社厅明电[2020]5号文件妥善做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系工作的通知》第四条规定，由物业公司发放薪金，已自愿签署承诺书，敬请劳动监察部门核查。

8. 投诉：凌波桥辅路与河洛路交叉口信号灯设置不合理导致车辆排队。

市公安局回复：因丰润东路道路施工封闭，早高峰车流量大，会出现延光路左转上河洛路车多排队现象，高新交巡大队针对该问题综合考虑已对红绿灯重新调整，并且已安排警力在高峰时段加强管控。

9. 咨询：新唐村今年会拆迁吗？

涧西区回复：您反映的问题我们已收悉，洛阳市政府规划渠北路红线内40米，该规划内新唐村居民建筑在征迁范围内。

【尚未有结果】

1. 投诉：洛新开发区双湘路口设计不合理导致事故频发。

【网友建议】

建议:优化走快速路的公交车线路

网友：城市发展加快，城区范围扩大，一条条快速路相继通车，极大的方便了市民出行。但是乘坐公交车从洛北到洛南的时间较长，未达到快速化的目的。建议将部分走快速路的公交车线路进行优化，设置“大站快车”，减少站点，提升运行效率。

建议：在河洛路鸿都路口至三山路口附近规划停车场

网友：河洛路鸿都路口至三山路口居民区众多，密度大，小区内外车位严重不足，导致车辆违停现象普遍，交管部门也只能以罚代管，但不能从根本上解决停车难、乱停车的现象。建议在该区域附近规划停车场，完善基础设施建设，满足居民生活需求。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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