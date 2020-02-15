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白云山景区大巴车甩客 游客冒雨步行下山丨百姓呼声每日简报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-25 11:16

　　8月24日0时--8月24日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计242条，已回复的帖子69条，未回复帖子173条。其中，市文化广电和旅游局、市自然资源和规划局、市消防救援支队、涧西区等单位回复积极。

　　【热帖】

　　· 白云山景区大巴车甩客游客冒雨步行下山

　　· 瀛洲蓝郡小区将消防设施堵住违规建养老院

　　· 5111医院是二级甲等医院吗？

　　· 涧西区皖中路停车场乱收费

　　· 豫北一路脏乱差，是否有整治计划？

　　· 旭辉时代天际楼盘附近是否规划有商业中心？

　　· 雨天公交车司机不避让“水溅行人”

　　· 龙门大道与滨河南路快速路如何规划？

　　· 万安山野生动物园“门票标准”随意改

　　· 网友发帖称微信上无法领取电子社保卡

　　【已回复】

　　1. 投诉：白云山景区大巴车甩客，游客冒雨步行下山。

　　市文化广电和旅游局(旅游)回复：给您造成的不便我们表示歉意，同时依据属地管理原则我们已转嵩县旅游部门调查处理，并对白云山景区加强督导检查，防止出现服务质量问题。

　　2. 咨询：龙门大道与滨河南路快速路如何规划？

　　市自然资源和规划局回复：按照滨河南路规划设计方案，远期滨河南路设置下穿隧道穿越龙门大道，隧道起点位于隋唐城路西侧安乐村阳光小区附近，终点位于龙门古玩城附近。东西直行通过隧道通过，地面辅道维持现状。建设部门将按照计划逐步实施。

　　3. 咨询：5111医院是二级甲等医院吗？

　　市卫健委回复：5111厂医院为二级丙等医院，不符合二极甲等要求。符合要求的很多，河南科技大学第一附属医院、第二附属医院，洛阳市中心医院、洛阳东方医院，洛阳市第一人民医院、第三人民医院等。

　　4. 咨询：旭辉时代天际楼盘附近是否规划有商业中心？

　　市自然资源和规划局回复：根据区域控制性详细规划，该项目附近规划有商业用地。商业用地项目建成后，具体经营类型的商家，由建设单位和辖区政府招商引进。

　　5. 投诉：涧西区皖中路停车场乱收费。

　　涧西区回复：接到您的诉求后我局高度重视，该处停车场已取缔，并将该处停车收费牌拆除。

　　6. 投诉：豫北一路脏乱差，是否有整治计划？

　　涧西区回复：2019年我区将广州市场步行街作为重点民生项目实施改造，其周边环境也被列为改造之中，饮食街及河南路作为广州市场外围环境的一部分也在规划设计之内，考虑到附近居民出行和道路压力，饮食街及河南路的改造工程将作为二期分步实施。饮食街及河南路的改造目前正在规划设计中，在具体实施之前，我们将加强对饮食街及河南路的日常管理，由区商务局牵头，携同市场监督管理局、天津办共同加强市场环境卫生治理，维护市场良好秩序，争取将市场对周边群众的不便降到最低点。

　　7. 投诉：雨天公交车司机不避让“水溅行人”。

　　市公交集团回复：对于您反映的问题，我们深表歉意。我们已要求车长在行车中多注意观察，避免此类现象发生。

　　8. 咨询：微信上无法领取电子社保卡。

　　市人力资源和社会保障局回复：微信、支付宝签发的社保卡信息是统一的，如有问题，可到市民之家二楼社保卡窗口咨询。

　　9. 投诉：瀛洲蓝郡小区将消防设施堵住违规建养老院。

　　市消防救援支队回复：辖区消防监督检查人员经现场查看和调查，瀛洲蓝郡小区8号楼东单元电梯前室送风口设置在房间内，不符合消防技术标准，已要求现场停止施工，乐天社区工作人员也在现场，一并督促其整改。

　　【尚未有结果】

　　1. 投诉：万安山野生动物园“门票标准”随意改。

　　【网友建议】

　　建议：及时排除洛神广场改造人工浮桥处的安全隐患

　　网友：洛神广场改造，人工浮桥处地面存在很大的空隙，小孩子在附近玩耍时很危险。建议相关部门实地考察，将围栏前移，确保居民安全。

　　建议：利用路灯标语、广告牌等宣传洛阳文化

　　网友：建议马路上、高铁站、火车站、公园等地的宣传标语换成一些有关洛阳的古诗词，能突出河洛文化，简单响亮。对外宣传洛阳文化，对内也能引起一股文化思潮。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

　　如果您有疑问需要咨询求助，有问题需要投诉举报等，可通过以下方式与洛阳网《百姓呼声》栏目取得联系获得帮助：登录洛阳网《百姓呼声》栏目；下载安装《掌上洛阳》手机客户端，随时随地接收部门回复新信息；或扫描下方二维码关注洛阳网百姓呼声微信公众号。

 
[ 责任编辑：张晓丹（见习）]
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