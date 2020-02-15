呼南高铁豫西通道是否过境洛阳？丨百姓呼声每日简报

8月26日0时--8月26日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计262条，已回复的帖子88条，未回复帖子174条。其中，市公安局、市发改委、市轨道交通集团、市自然资源和规划局等单位回复积极。

8月26日0时--8月26日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计262条，已回复的帖子88条，未回复帖子174条。其中，市公安局、市发改委、市轨道交通集团、市自然资源和规划局等单位回复积极。

【热帖】

· 呼南高铁豫西通道是否过境洛阳？

· 武汉路何时能恢复路面通行？

· 机车小学一二年级学生要迁移到塔西小学上学

· 高新区吕沟社区门口人行道安装地锁是否违规？

· 金毛不在禁养范围内为何不能办犬证？

· 芳林路人行道上5厘米长的螺钉伤人

· 涧西区要在东升三小附近建海鲜农贸市场？

· 秦岭防洪渠渠北路与联盟路连接吗？

· 建议加大外卖骑手违章现象的治理力度

· 安德莉亚误导消费者消费 损害消费者权益

【已回复】

1. 咨询：呼南高铁豫西通道是否过境洛阳？

市发改委回复：目前正在积极争取呼南高铁豫西通道项目纳入国家“十四五”规划。下一步，将按照上级及铁路部门的安排部署，推动呼南高铁豫西通道尽快实施。

2. 咨询：武汉路何时能恢复路面通行？

市轨道交通集团回复：武汉路地铁站后期增加物业开发，武汉路与景华路交叉口东北角、东南角、景华路正对面(武汉路西边)都将继续有商业开发建设，还有后续工程没有完工，很多大型设备一直停留在武汉路两侧，为了保障广大居民的切身安全，导致武汉路不能够完全放开通行。目前我方考虑局部道路通行，暂时非机动车辆能够通行。我方将会组织施工方加班加点，加大投入，尽早完成工程任务，早日还路于民。

3. 投诉：机车小学一二年级学生要迁移到塔西小学上学。

瀍河区回复：机车小学在第一时间召开家长会，向家长说明了新学期学校的发展规划和统筹安排。学校与家长进行了有效沟通，塔西校区是个独立的场域，对于低年级的学生来说，校园环境适宜，活动空间大，安全更有保证。现在塔西分校的教室已整修完毕，通往塔西分校的道路正在修复，会有一条学生上下学专用通道，开学前投入使用。

4. 咨询：高新区吕沟社区门口人行道安装地锁是否违规？

高新区回复：经了解，安装地锁是为了在不影响车辆正常停放的情况下杜绝车辆乱停乱放，为群众创造一个良好的环境。

5. 投诉：金毛不在禁养范围内为何不能办犬证？

市公安局回复：金毛犬成犬(一岁以上)，身高不超过55CM，可以办理犬证。如您需要办理，请于每周二、周三到天津路派出所治安管理大队(涧西区建设路98-1号一楼)进行测量，如符合条件即可办理。

6. 投诉：芳林路人行道上5厘米长的螺钉伤人。

市城市管理局回复：经了解，为了配合文明城市创建工作，按照上级要求，对原灯箱式路名牌统一更换为新式路名牌，此为新式路名牌预留镙栓，施工单位在此处放置有安全警示椎，但安全警示椎容易丢失。我们已要求施工单位加强巡视，在新路名牌安装到位之前，及时补充警示安全椎，避免给市民带来不便。

7. 投诉：涧西区要在东升三小附近建设海鲜农贸市场？

涧西区回复：根据群众诉求反映内容，我局询问了相关部门和辖区属地办事处，经了解，诉求人提供的地址目前未接到建设海鲜农贸市场的相关信息。

8. 咨询：秦岭防洪渠渠北路与联盟路连接吗？

市自然资源和规划局回复：根据我市城市道路路网规划，渠北路向西至丝路大道(西环路)，向东南接周王陵路、三山路，规划红线宽度40米，与联盟路不连接。

9. 建议：加大外卖骑手违章现象的治理力度。

市公安局回复：作为交通管理部门，洛阳交警一是安排警力与辖区网络送餐平台外卖车手交通违法总量、主要违法行为、事故情况通报行业主管部门，做好定期会商，强化源头监管。二是定期约谈交通违法或发生交通事故率较高的外卖企业，对骑手实行交通违法处罚和行业内部处理“双处罚”，强化警示教育。三是针对重点时段、路段强化定点管控、强化巡逻管控，8月份以来共查处外卖、快递行业交通违法行为300余例。

【尚未有结果】

1. 投诉：安德莉亚误导消费者消费，损害消费者权益。

【网友建议】

建议：优化王城大道快速路310出口处的信号灯配时设置

网友：王城大道快速路310出口处信号灯配时不合理，通行效率非常低，高峰期压车严重，经常排队到隧道中，安全隐患极大。建议交管部门实地调研，根据实际通行情况，优化该路口信号灯配时设置。

建议：洛阳市第三中学门口建设人行天桥

网友：中州路玻璃厂路口洛阳市第三中学门口车辆较多，学生上下学过马路存在安全隐患，并且影响交通易造成堵车。建议在学校门口建设人行天桥，方便学生过马路。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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