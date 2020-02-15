洛阳机场三期改扩建工程何时动工？丨百姓呼声每日简报

8月28日0时--8月28日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计219条，已回复的帖子72条，未回复帖子147条。其中，市教育局、市住房和城乡建设局、市城市管理局、市文化广电和旅游局等单位回复积极。

8月28日0时--8月28日24时，洛阳网《百姓呼声》栏目共收到各类帖子共计219条，已回复的帖子72条，未回复帖子147条。其中，市教育局、市住房和城乡建设局、市城市管理局、市文化广电和旅游局等单位回复积极。

【热帖】

· 洛阳规划的大学城选址在哪里？

· 洛阳道路的英文名称该如何翻译？

· 洛阳机场三期改扩建工程何时动工？

· 修建周山大道高架桥是否先修保通路？

· 凤翔山庄充值卡内的余额能退吗？

· 老城区英雄路建筑垃圾堆积成山 无人清理

· 怡心苑小区是否能划入太康东路小学片区？

· 东方红博物馆为何对医护人员没有优惠政策？

· 滨河新村小区物业在消防通道上划停车位 存在安全隐患

【已回复】

1. 投诉：洛阳道路的英文名称该如何翻译？

市城市管理局回复：目前我市路名牌有单杆单牌，单杆双牌，灯箱广告式路名牌三种，由于历史原因材质、式样、英文标识不统一，为解决这一现状市城管委于2020年5月出台我市主城区路名牌规范标准，专项设计进行整治，目前正在进行施工，预计十月底洛南、洛北主城路名牌将全部更换完毕(不含伊滨区)，到时我市路名牌式样，材质，标识将实现统一。

2. 咨询：洛阳机场三期改扩建工程何时动工？

洛阳民航回复：目前机场总体规划修编正在进行报批手续，待总体规划获民航局批复后三期改扩建各项工作即可步入正轨，预计“十四五”规划伊始三期改扩建即可开始动工。

3. 咨询：修建周山大道高架桥是否先建保通路？

市住房和城乡建设局回复：近年来我市实施的重点市政道路建设工程均按照“要修路、先保通”的原则，提前修建保通道路。

4. 咨询：凤翔山庄充值卡内的余额能退吗？

市文化广电和旅游局(旅游)回复：我们已协调凤翔温泉相关负责人处理此事，请您保持通讯畅通，您也可以拨打凤翔温泉服务电话65176666具体咨询，谢谢！

5. 投诉：怡心苑小区是否能划入太康东路小学片区？

洛龙区回复：太康东路小学目前正在建设中，暂不具备全面开学条件，由于该学校是新建学校，未纳入洛龙区教体局6月印发的2020年秋季开学划片文件。

6. 投诉：东方红博物馆为何没有出台对医护人员的优惠政策？

市文化广电和旅游局(旅游)回复：在全国一心，众志成城面对新冠病毒之际，数不清的白衣战士向死神发出挑战，做勇敢的逆行者。为致敬这些战士，洛阳多家景区已率先向医护人员免费开放。旅游部门一直以来，都在积极鼓励、倡导有条件的景区降低或者免除门票收费，开发二次消费，破除门票经济思维。但，各景区经营状况各有不同，景区的开发、运营等都需要大量的、不间断的资金投入才能更好的为游客提供更加优质的服务。今年，受疫情影响，各种行业都受到了不同程度的冲击，特别是旅游服务业的影响更大。相信您会理解和支持各景区对优惠政策的响应情况。我们也将继续积极协调鼓励更多的景区对广大游客出台优惠政策。

7. 投诉：滨河新村小区物业在消防通道上划停车位，存在安全隐患。

高新区回复：关于您反映的问题，目前社区已经责令物业停止在单元门口划车位行为，随后将在合适区域重新规划。

8. 咨询：洛阳规划的大学城选址在哪里？

市教育局回复：目前，洛阳大学城正在规划选址。

【尚未有结果】

1. 投诉：老城区英雄路建筑垃圾堆积成山，无人清理。

【网友建议】

建议：在河洛路希望路口安装交通信号灯

网友：高新区河洛路希望路口紧临希望路小学，为了确保学生上下学安全通行，建议及时安装交通信号灯。

建议：更改洛栾快速通道隧道口指示标志位置

网友：现在洛栾快速通道隧道内正在施工，施工时放置的指示标志放在了隧道口，天气晴朗时，光线太强，过往的司机会看不清楚指示标志，容易发生交通事故。建议将指示标志放在隧道洞口外150米处，提示前方隧道内右道施工，减速慢行，靠左行驶。

(洛阳网见习记者 张晓丹 整理)

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